Luana Tavares lança álbum de estreia inspirado na ancestralidade e nas raízes da Zona da Mata pernambucana

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Disco reúne nove composições, seis delas inéditas, e terá apresentações musicais no Parque da Jaqueira e no Parque Santana em outubro

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A cantora e compositora pernambucana Luana Tavares lançou nesta quinta-feira (1º) o primeiro álbum de estúdio da carreira. Intitulado “Luana Tavares”, o disco reúne nove músicas autorais, seis delas inéditas, e transforma referências da Zona da Mata Norte de Pernambuco, da cultura afro-brasileira e da ancestralidade em matéria-prima para as canções.

Natural de Goiana, Luana constrói seu trabalho a partir de temas ligados à identidade negra, feminilidade, afetos, espiritualidade e às marcas deixadas pela região onde nasceu. A sonoridade também incorpora elementos da música de terreiro e da tradição percussiva da Zona da Mata.

“É um disco em que trago um pouco mais de pulsação, de força. Conto sobre como essa bagagem de ser da Zona da Mata me atravessa e faz ver o mundo”, explica a artista.

Álbum reúne parcerias e novas composições

O disco tem direção e produção musical de Juliano Holanda e produção artística de Mery Lemos. Entre os convidados estão Isaar, Gabi da Pele Preta, Jonatas Onofre, Hélio Abulidu e o próprio Juliano, além dos músicos Gilú Amaral, Nilsinho Amarante, Mayara Pêra e Vinícius Barros.

Para Holanda, o álbum também marca um momento importante na trajetória musical de Luana como compositora. “É um disco que conta uma história”, afirma o músico, que destaca a importância de “Luana se firmar como compositora” ao longo do trabalho.

Entre as faixas inéditas estão “Sabença”, “Espelho”, “Onde está meu coração”, “O amor vai nos dizer”, “Lama” e “Flerte”. O álbum também recupera músicas já apresentadas ao público, como “Boca da Mata”, “Tomara” e “Minha Missão”.

Em “Espelho”, Luana aproxima música e ancestralidade em um ijexá, ritmo e manifestação cultural de matriz africana, construído como uma espécie de oração, com uma mensagem recitada pela própria mãe da cantora.

Apresentações no Recife

Após o lançamento do disco nas plataformas digitais, Luana Tavares agora parte para a fase de apresentação do trabalho autoral. Três shows já estão confirmados no Recife, sendo eles no Parque da Jaqueira, no dia 11 de outubro, às 18h; no Parque Santana, no dia 24, às 16h; e no Teatro Capiba, no dia 29, às 20h, dentro da Mostra Leão do Norte.

Integrante da Mostra Reverbo, projeto coletivo de compositores pernambucanos, a cantora chega ao novo trabalho depois de “Boca da Mata”, registro ao vivo lançado em 2022, e de “Outro Astral”, EP e álbum visual de 2025.

Serviço

Apresentações musicais de Luana Tavares

Datas: 11, 24 e 29 de outubro

Locais: Parque da Jaqueira, Parque Santana e Teatro Capiba

Horários: 18h, 16h e 20h, respectivamente



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