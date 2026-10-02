Instalação "A Casa de Todos" leva crochê, artesanato e saberes tradicionais à CAIXA Cultural Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A arte de criar peças com o crochê vai ganhar uma instalação interativa na CAIXA Cultural, no Bairro do Recife. Reconhecido em diferentes regiões do Brasil como patrimônio cultural imaterial, o crochê conta histórias e mantém vivas tradições comunitárias e tradicionais.

Na instalação “A Casa de Todos”, a artista visual Leila Alberti usa uma estrutura de 9 m² e 2,7m de altura totalmente envolta pela trama de peças de crochê confeccionada por artistas e artesãs da ONG Lucianas e Marias, do Paraná, para propor uma reconexão com o fazer manual.

Até 25 de outubro, a instalação recebe uma programação voltada para o resgate da tradição, reunindo oficinas, contações de histórias e encontros com mestres de saberes tradicionais.

Em uma curadoria que valoriza diferentes saberes, as oficinas, voltadas para maiores de 16 anos, abordam desde o crochê mais tradicional ao crochê brincante, passando por bordado, tecelagem, macramê, esculturas e outras possibilidades de criação.

A programação do projeto contempla ainda a tradução das narrativas orais, com contações de histórias infanto-juvenis abertas ao público visitante aos sábados, sempre com intérprete de Libras.

Para a idealizadora do projeto, Leila Alberti, “A Casa de Todos” é um convite ao encontro consigo mesmo, com o outro e com o próprio tempo, além da valorização do fazer coletivo e resgate das artesanias de mulheres.

“Frente às facilidades proporcionadas pelo avanço da tecnologia, o objetivo é estimular a sensibilidade para o fazer manual e lembrar o papel fundamental de homens e mulheres na construção diária e harmônica de nossas relações”, afirma.

"A Casa de Todos" transforma tradição das artes têxteis e da narrativa em experiência imersiva - Gustavo Bettini/Divulgação "A Casa de Todos" transforma tradição das artes têxteis e da narrativa em experiência imersiva - Gustavo Bettini/Divulgação "A Casa de Todos" transforma tradição das artes têxteis e da narrativa em experiência imersiva - Gustavo Bettini/Divulgação

Entre os destaques da programação da CAIXA Cultural Recife está o trabalho do artista Rafael Codognoto, que apresenta esculturas produzidas a partir da compactação e ressignificação de roupas. A obra aproxima arte, sustentabilidade e manualidade.

A instalação também recebe o encontro com as mulheres do Coletivo Quilombo de São Lourenço, comunidade localizada em Goiana, Mata Norte de Pernambuco. Marisqueiras e artesãs, as integrantes transformam saberes, referências da própria comunidade e materiais como conchas e redes de pesca em acessórios e trabalhos artesanais.

Oficinas

2 e 3/10 (10h às 13h): “Crochê Brincante”, com Leila Alberti

2 e 3/10 (14h às 17h): “Esculturas Moles”, com Rafael Codognoto

6 e 7/10 (14h às 17h): “Borda Palavra!”, com Nanda Mélo

9 e 10/10 (10h às 13h): “Crochê Livre”, com Clara Nogueira

13 e 14/10 (14h às 17h): “Experimentações em Tear de Papelão, com Clarissa Machado

16 e 17/10 (10h às 13h): Oficina com o Coletivo Quilombola de São Lourenço

20 e 21/10 (14h às 17h): “Aquele Cheiro do Tempo”, com Luciana Borre

23 e 24/10 (10h às 13h): “Bordar Mapas para Contar Sonhos”, com Cadu Cinelli.

Contações de histórias

3/10 (17h) “Caderno de Sonhos” com Cadu Cinelli

10/10 (17h) “... Finalmente!” com Yalle Feitosa

17/10 (17h) “Conversa de Comadre” com Nanda Mélo

24/10 (17h) “Histórias do Meu Povo” com Roma Julia.

Serviço

Instalação interativa “A Casa de Todos”

Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Visitação: 2 a 25 de outubro

Entrada gratuita

Oficinas: turmas às terças e quartas (14h às 17h) sextas-feiras e sábados (10h às 13h)

Inscrições: site CAIXA Cultural (quatro dias antes da realização da oficina)

Contações de histórias: aos sábados, às 17h. Classificação: livre para todos os públicos. Inscrições abertas todas as quartas-feiras no site CAIXA Cultural

