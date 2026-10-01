Exposição na Casa Estação da Luz reúne diferentes olhares sobre o Carnaval de Pernambuco
Com curadoria e expografia de Roberta Tavares, mostra aproxima diferentes formas de observar e representar a festa popular pernambucana
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Quatro perspectivas sobre o Carnaval de Pernambuco, entre a fotografia e a pintura, estão reunidas na nova exposição da Casa Estação da Luz, em Olinda. “Pernambuco e seus carnavais – diversidade e pertencimento” apresenta trabalhos de Márcia Helena Leimig, Roberta Tavares, Zarela Díaz e Virgínia Lucas.
Com curadoria e expografia de Roberta Tavares, a mostra aproxima diferentes formas de observar e representar a festa popular pernambucana. Nas fotografias e pinturas, aparecem estandartes, corpos, cores e cenas que remetem à memória das ruas e ladeiras do estado durante o Carnaval.
As particularidades dos trabalhos são destacadas pela artista Maysa Leão, autora do texto crítico da exposição.
Segundo Maysa, Márcia Helena Leimig acompanha, por meio da fotografia, o movimento das multidões, das ladeiras de Olinda à atmosfera dos blocos líricos do Recife.
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A lente de Roberta Tavares, por sua vez, explora o brilho e a exuberância do Carnaval, registrando elementos como lantejoulas, cores do maracatu e o Galo da Madrugada.
Já o trabalho de Zarela Díaz parte de uma investigação sobre a humanidade presente nos rituais carnavalescos. Em seu texto, Maysa define esse olhar como uma busca pela “vida que pulsa dentro dela”.
Virgínia Lucas amplia as possibilidades de representação da festa ao deixar o registro fotográfico e recorrer ao pincel e à tinta acrílica. Em suas obras, o Carnaval aparece traduzido em cores puras e formas simplificadas. Entre os trabalhos expostos está uma tela que homenageia a própria Casa Estação da Luz, espaço que recebe a exposição.
Para Maysa Leão, os quatro trabalhos reunidos na mostra formam uma espécie de “geografias de afeto”, construídas a partir de diferentes experiências e memórias relacionadas ao Carnaval de Pernambuco.
A exposição tem entrada gratuita e pode ser visitada até 23 de outubro.
Serviço
Exposição “Pernambuco e seus carnavais – diversidade e pertencimento”
Data: até 23 de outubro
Local: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Entrada gratuita