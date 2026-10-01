Exposição na Casa Estação da Luz reúne diferentes olhares sobre o Carnaval de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com curadoria e expografia de Roberta Tavares, mostra aproxima diferentes formas de observar e representar a festa popular pernambucana

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Quatro perspectivas sobre o Carnaval de Pernambuco, entre a fotografia e a pintura, estão reunidas na nova exposição da Casa Estação da Luz, em Olinda. “Pernambuco e seus carnavais – diversidade e pertencimento” apresenta trabalhos de Márcia Helena Leimig, Roberta Tavares, Zarela Díaz e Virgínia Lucas.

Com curadoria e expografia de Roberta Tavares, a mostra aproxima diferentes formas de observar e representar a festa popular pernambucana. Nas fotografias e pinturas, aparecem estandartes, corpos, cores e cenas que remetem à memória das ruas e ladeiras do estado durante o Carnaval.

As particularidades dos trabalhos são destacadas pela artista Maysa Leão, autora do texto crítico da exposição.

Mostra "Pernambuco e seus carnavais – diversidade e pertencimento" pode ser visitada até 23 de outubro - Divulgação Mostra "Pernambuco e seus carnavais – diversidade e pertencimento" pode ser visitada até 23 de outubro - Divulgação Mostra "Pernambuco e seus carnavais – diversidade e pertencimento" pode ser visitada até 23 de outubro - Divulgação

Segundo Maysa, Márcia Helena Leimig acompanha, por meio da fotografia, o movimento das multidões, das ladeiras de Olinda à atmosfera dos blocos líricos do Recife.

A lente de Roberta Tavares, por sua vez, explora o brilho e a exuberância do Carnaval, registrando elementos como lantejoulas, cores do maracatu e o Galo da Madrugada.

Já o trabalho de Zarela Díaz parte de uma investigação sobre a humanidade presente nos rituais carnavalescos. Em seu texto, Maysa define esse olhar como uma busca pela “vida que pulsa dentro dela”.

Virgínia Lucas amplia as possibilidades de representação da festa ao deixar o registro fotográfico e recorrer ao pincel e à tinta acrílica. Em suas obras, o Carnaval aparece traduzido em cores puras e formas simplificadas. Entre os trabalhos expostos está uma tela que homenageia a própria Casa Estação da Luz, espaço que recebe a exposição.

Para Maysa Leão, os quatro trabalhos reunidos na mostra formam uma espécie de “geografias de afeto”, construídas a partir de diferentes experiências e memórias relacionadas ao Carnaval de Pernambuco.

A exposição tem entrada gratuita e pode ser visitada até 23 de outubro.

Serviço

Exposição “Pernambuco e seus carnavais – diversidade e pertencimento”

Data: até 23 de outubro

Local: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Entrada gratuita

