Estuário Mercado de Cinema abre inscrições para encontro do audiovisual nordestino no Recife
Feira será realizada entre 28 de outubro e 6 de novembro, no Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital do Porto Digital, Bairro do Recife
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O Estuário Mercado de Cinema está com inscrições abertas até 25 de outubro para sua próxima edição, que vai reunir profissionais envolvidos na produção, distribuição e realização de cinema e televisão no Nordeste.
A iniciativa busca fortalecer o audiovisual da região e promover encontros e conexões estratégicas entre diferentes agentes do setor. As inscrições podem ser feitas pelo site estuariomercadodecinema.com e todas as atividades são gratuitas, mediante inscrição.
A feira será realizada entre 28 de outubro e 6 de novembro, no Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital do Porto Digital (NERD), Bairro do Recife.
Entre 28 e 30 de outubro, o evento se dedica à capacitação profissional com o "Estuário Formação". Nesta fase, serão realizadas atividades voltadas a desenvolvimento de projetos na produção executiva, co-produção internacional e roteiro. Para essa etapa, são oferecidas 80 vagas gratuitas.
A segunda etapa é voltada ao mercado e acontece de 4 a 6 de novembro. A programação reunirá 30 players nacionais e internacionais que atuam em áreas como distribuição, produção, plataformas, canais e agenciamento de vendas. Durante o período, os participantes poderão acompanhar a rodada de negócios, a Arena de Players, palestras e painéis realizados simultaneamente.
A programação prevê intérprete de Libras nas palestras e painéis, tradução simultânea nas mesas com convidados internacionais, sinalização adequada dos ambientes e circulação para pessoas com mobilidade reduzida.
Setor audiovisual no Nordeste
De acordo com o Panorama do Mercado do Audiovisual no Nordeste, dos 17.281 agentes econômicos registrados pela Ancine no setor audiovisual, 2.513 estão no Nordeste, sendo 1.530 produtores.
"O Nordeste ficou com 11,5% do investimento do Fundo Setorial do Audiovisual em 2025. Não é um problema de talento nem de obra, é um problema de acesso à mesa onde as decisões são tomadas. O Estuário existe para colocar essa mesa no Recife", afirma Carol Vergolino, produtora executiva do Estuário e diretora da Alumia Filmes.
O Estuário Mercado de Cinema é uma iniciativa que conta com apoio do Porto Digital e da Sudene, com parceria da Dupla Comunicação e Paradiso Multiplica. A realização é da Alumia Filmes, Mira Estratégia e Conteúdo, Instituto Fab Lab Rec e do Ministério da Cultura.
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Serviço
Estuário Mercado de Cinema
Estuário Formação: 28, 29 e 30 de outubro
Estuário Mercado: 4, 5 e 6 de novembro
Local: NERD – Rua Dona Maria César, 70, Bairro do Recife
Inscrições: até 25 de outubro