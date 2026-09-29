Estuário Mercado de Cinema abre inscrições para encontro do audiovisual nordestino no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Feira será realizada entre 28 de outubro e 6 de novembro, no Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital do Porto Digital, Bairro do Recife

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O Estuário Mercado de Cinema está com inscrições abertas até 25 de outubro para sua próxima edição, que vai reunir profissionais envolvidos na produção, distribuição e realização de cinema e televisão no Nordeste.

A iniciativa busca fortalecer o audiovisual da região e promover encontros e conexões estratégicas entre diferentes agentes do setor. As inscrições podem ser feitas pelo site estuariomercadodecinema.com e todas as atividades são gratuitas, mediante inscrição.

A feira será realizada entre 28 de outubro e 6 de novembro, no Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital do Porto Digital (NERD), Bairro do Recife.

Entre 28 e 30 de outubro, o evento se dedica à capacitação profissional com o "Estuário Formação". Nesta fase, serão realizadas atividades voltadas a desenvolvimento de projetos na produção executiva, co-produção internacional e roteiro. Para essa etapa, são oferecidas 80 vagas gratuitas.

A segunda etapa é voltada ao mercado e acontece de 4 a 6 de novembro. A programação reunirá 30 players nacionais e internacionais que atuam em áreas como distribuição, produção, plataformas, canais e agenciamento de vendas. Durante o período, os participantes poderão acompanhar a rodada de negócios, a Arena de Players, palestras e painéis realizados simultaneamente.

A programação prevê intérprete de Libras nas palestras e painéis, tradução simultânea nas mesas com convidados internacionais, sinalização adequada dos ambientes e circulação para pessoas com mobilidade reduzida.

Setor audiovisual no Nordeste

De acordo com o Panorama do Mercado do Audiovisual no Nordeste, dos 17.281 agentes econômicos registrados pela Ancine no setor audiovisual, 2.513 estão no Nordeste, sendo 1.530 produtores.

"O Nordeste ficou com 11,5% do investimento do Fundo Setorial do Audiovisual em 2025. Não é um problema de talento nem de obra, é um problema de acesso à mesa onde as decisões são tomadas. O Estuário existe para colocar essa mesa no Recife", afirma Carol Vergolino, produtora executiva do Estuário e diretora da Alumia Filmes.

O Estuário Mercado de Cinema é uma iniciativa que conta com apoio do Porto Digital e da Sudene, com parceria da Dupla Comunicação e Paradiso Multiplica. A realização é da Alumia Filmes, Mira Estratégia e Conteúdo, Instituto Fab Lab Rec e do Ministério da Cultura.

Serviço

Estuário Mercado de Cinema

Estuário Formação: 28, 29 e 30 de outubro

Estuário Mercado: 4, 5 e 6 de novembro

Local: NERD – Rua Dona Maria César, 70, Bairro do Recife

Inscrições: até 25 de outubro

