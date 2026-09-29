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Cultura | Notícia

Estuário Mercado de Cinema abre inscrições para encontro do audiovisual nordestino no Recife

Feira será realizada entre 28 de outubro e 6 de novembro, no Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital do Porto Digital, Bairro do Recife

Por JC Publicado em 29/09/2026 às 10:11
Primeira edição do Estuário Mercado de Cinema no Recife reúne profissionais do setor audiovisual nordestino
Primeira edição do Estuário Mercado de Cinema no Recife reúne profissionais do setor audiovisual nordestino - Beto Figueroa/Divulgação

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O Estuário Mercado de Cinema está com inscrições abertas até 25 de outubro para sua próxima edição, que vai reunir profissionais envolvidos na produção, distribuição e realização de cinema e televisão no Nordeste.

A iniciativa busca fortalecer o audiovisual da região e promover encontros e conexões estratégicas entre diferentes agentes do setor. As inscrições podem ser feitas pelo site estuariomercadodecinema.com e todas as atividades são gratuitas, mediante inscrição.

A feira será realizada entre 28 de outubro e 6 de novembro, no Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital do Porto Digital (NERD), Bairro do Recife.

Entre 28 e 30 de outubro, o evento se dedica à capacitação profissional com o "Estuário Formação". Nesta fase, serão realizadas atividades voltadas a desenvolvimento de projetos na produção executiva, co-produção internacional e roteiro. Para essa etapa, são oferecidas 80 vagas gratuitas.

A segunda etapa é voltada ao mercado e acontece de 4 a 6 de novembro. A programação reunirá 30 players nacionais e internacionais que atuam em áreas como distribuição, produção, plataformas, canais e agenciamento de vendas. Durante o período, os participantes poderão acompanhar a rodada de negócios, a Arena de Players, palestras e painéis realizados simultaneamente.

A programação prevê intérprete de Libras nas palestras e painéis, tradução simultânea nas mesas com convidados internacionais, sinalização adequada dos ambientes e circulação para pessoas com mobilidade reduzida.

Setor audiovisual no Nordeste

De acordo com o Panorama do Mercado do Audiovisual no Nordeste, dos 17.281 agentes econômicos registrados pela Ancine no setor audiovisual, 2.513 estão no Nordeste, sendo 1.530 produtores.

"O Nordeste ficou com 11,5% do investimento do Fundo Setorial do Audiovisual em 2025. Não é um problema de talento nem de obra, é um problema de acesso à mesa onde as decisões são tomadas. O Estuário existe para colocar essa mesa no Recife", afirma Carol Vergolino, produtora executiva do Estuário e diretora da Alumia Filmes.

O Estuário Mercado de Cinema é uma iniciativa que conta com apoio do Porto Digital e da Sudene, com parceria da Dupla Comunicação e Paradiso Multiplica. A realização é da Alumia Filmes, Mira Estratégia e Conteúdo, Instituto Fab Lab Rec e do Ministério da Cultura.

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Serviço

Estuário Mercado de Cinema
Estuário Formação: 28, 29 e 30 de outubro
Estuário Mercado: 4, 5 e 6 de novembro
Local: NERD – Rua Dona Maria César, 70, Bairro do Recife
Inscrições: até 25 de outubro

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