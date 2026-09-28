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Cultura | Notícia

Feira ART.PE reúne galerias independentes e instituições nacionais em sua 5ª edição no Recife

Além da exposição de obras das galerias participantes, programação inclui uma agenda de conversas, lançamentos e leituras de portfólio

Por Laís Nascimento Publicado em 28/09/2026 às 12:34
ART.PE será realizada entre 14 e 18 de outubro, no Recife Expo Center
ART.PE será realizada entre 14 e 18 de outubro, no Recife Expo Center - Danilo Galvão/Divulgação

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Uma das maiores feiras de arte contemporânea de Pernambuco vai reunir, de 14 a 18 de outubro, galerias de todo o País e do exterior com curadorias inéditas. A 5ª edição da ART.PE será realizada no Recife Expo Center, no bairro de São José, no centro da cidade.

Ao todo, 75 expositores, entre galerias brasileiras e internacionais, projetos especiais, instituições culturais, editoras e livrarias, participam do evento. Serão apresentadas obras em diversas linguagens, desde a escultura e pintura à fotografia, arte têxtil e cerâmica.

Sob a direção executiva de Diogo Viana e a direção artística de Beth da Matta, a feira consolida o Recife como hub no mercado de arte contemporânea e tem participantes de todas as regiões do país, além de Lisboa e províncias argentinas.

Dentre os nomes confirmados, estão Anita Schwartz, Amparo 60, Nara Roesler, Contínua, Luis Maluf, Pinakotheke, Yehudi Hollander-Pappi, Marco Zero, Claraboia, Garrido, Cave, Zipper, AM, entre outras.

Além da exposição de obras das galerias, a programação inclui uma agenda de conversas, lançamentos e leituras de portfólio. A entrada custa a partir de R$ 25, à venda pelo Sympla.

Galerias participantes da 5ª edição ART.PE

  • Am Galeria [Belo Horizonte / São Paulo]
  • Amparo 60 [Recife]
  • Anita Schwartz [Rio De Janeiro]
  • Arrecife [Rio De Janeiro]
  • Arte Plural [Recife]
  • Avenida [Recife]
  • Base [Recife / São Paulo]
  • Beco Solo [Recife / São Paulo]
  • Beco Street [Recife / São Paulo]
  • Boaventura Arte [Belém Do Pará]
  • Boi [Caruaru / Recife]
  • Bordallo Pinheiro [Rio De Janeiro]
  • Br Arte [São Paulo]
  • Cana [Rio De Janeiro]
  • Carmo Johnson Projects [São Paulo]
  • Casa Antica [Recife]
  • Casa Antica Anexo 01 [Recife]
  • Cave [Fortaleza]
  • Cecí [Recife]
  • Central [São Paulo]
  • Cerrado [Brasília / Goiânia]
  • Christal [Recife]
  • Claraboia [São Paulo]
  • Continua [São Paulo / Europa / Ásia]
  • Cosmos [Balneário Camboriú]
  • Directorio Argentina Creativa [Províncias Argentinas]
  • Fasam [Belo Horizonte / São Paulo]
  • Femaluma [Rio De Janeiro / Cascais]
  • Galeria 18 [São Paulo]
  • Gamma [Maceió]
  • Garrido [Recife]
  • Gravura Brasileira [São Paulo]
  • Lança [São Paulo]
  • Luis Maluf [São Paulo]
  • Manaus Amazônia [Manaus]
  • Marco Zero [Recife]
  • Maurício Redig [Recife]
  • Midlej [Salvador]
  • M.I.U [Balneário Camboriú]
  • Nara Roesler [São Paulo / Rio De Janeiro / New York]
  • Número [Recife]
  • Oma [São Paulo / Miami]
  • Particular [Vitória]
  • Pena Cal [Salvador]
  • Pinakotheke [São Paulo / Rio De Janeiro / Fortaleza]
  • Pórtico [São Paulo]
  • Refresco [Rio De Janeiro]
  • Rv Cultura E Arte [Salvador]
  • Sardenberg [São Paulo]
  • Sílvia Cintra + Box 4 [Rio De Janeiro]
  • Verso [Lisboa]
  • Wg Galeria [São Paulo]
  • Yehudi Hollander-Pappi [São Paulo]
  • Zabumba [Salvador]
  • Zipper [São Paulo]

Serviço

5ª ART.PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco
Datas: 14 a 18 de outubro
Horários: quarta (14), das 17h30 às 21h; quinta, sexta e sábado (15, 16 e 17), das 13h às 21h; e domingo (18), das 12h às 19h
Local: Recife Expo Center – Cais Santa Rita, 446, São José, Recife

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter Cultura.

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