Feira ART.PE reúne galerias independentes e instituições nacionais em sua 5ª edição no Recife

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Além da exposição de obras das galerias participantes, programação inclui uma agenda de conversas, lançamentos e leituras de portfólio

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Uma das maiores feiras de arte contemporânea de Pernambuco vai reunir, de 14 a 18 de outubro, galerias de todo o País e do exterior com curadorias inéditas. A 5ª edição da ART.PE será realizada no Recife Expo Center, no bairro de São José, no centro da cidade.

Ao todo, 75 expositores, entre galerias brasileiras e internacionais, projetos especiais, instituições culturais, editoras e livrarias, participam do evento. Serão apresentadas obras em diversas linguagens, desde a escultura e pintura à fotografia, arte têxtil e cerâmica.

Sob a direção executiva de Diogo Viana e a direção artística de Beth da Matta, a feira consolida o Recife como hub no mercado de arte contemporânea e tem participantes de todas as regiões do país, além de Lisboa e províncias argentinas.

Dentre os nomes confirmados, estão Anita Schwartz, Amparo 60, Nara Roesler, Contínua, Luis Maluf, Pinakotheke, Yehudi Hollander-Pappi, Marco Zero, Claraboia, Garrido, Cave, Zipper, AM, entre outras.

Além da exposição de obras das galerias, a programação inclui uma agenda de conversas, lançamentos e leituras de portfólio. A entrada custa a partir de R$ 25, à venda pelo Sympla.

Galerias participantes da 5ª edição ART.PE

Am Galeria [Belo Horizonte / São Paulo]

Amparo 60 [Recife]

Anita Schwartz [Rio De Janeiro]

Arrecife [Rio De Janeiro]

Arte Plural [Recife]

Avenida [Recife]

Base [Recife / São Paulo]

Beco Solo [Recife / São Paulo]

Beco Street [Recife / São Paulo]

Boaventura Arte [Belém Do Pará]

Boi [Caruaru / Recife]

Bordallo Pinheiro [Rio De Janeiro]

Br Arte [São Paulo]

Cana [Rio De Janeiro]

Carmo Johnson Projects [São Paulo]

Casa Antica [Recife]

Casa Antica Anexo 01 [Recife]

Cave [Fortaleza]

Cecí [Recife]

Central [São Paulo]

Cerrado [Brasília / Goiânia]

Christal [Recife]

Claraboia [São Paulo]

Continua [São Paulo / Europa / Ásia]

Cosmos [Balneário Camboriú]

Directorio Argentina Creativa [Províncias Argentinas]

Fasam [Belo Horizonte / São Paulo]

Femaluma [Rio De Janeiro / Cascais]

Galeria 18 [São Paulo]

Gamma [Maceió]

Garrido [Recife]

Gravura Brasileira [São Paulo]

Lança [São Paulo]

Luis Maluf [São Paulo]

Manaus Amazônia [Manaus]

Marco Zero [Recife]

Maurício Redig [Recife]

Midlej [Salvador]

M.I.U [Balneário Camboriú]

Nara Roesler [São Paulo / Rio De Janeiro / New York]

Número [Recife]

Oma [São Paulo / Miami]

Particular [Vitória]

Pena Cal [Salvador]

Pinakotheke [São Paulo / Rio De Janeiro / Fortaleza]

Pórtico [São Paulo]

Refresco [Rio De Janeiro]

Rv Cultura E Arte [Salvador]

Sardenberg [São Paulo]

Sílvia Cintra + Box 4 [Rio De Janeiro]

Verso [Lisboa]

Wg Galeria [São Paulo]

Yehudi Hollander-Pappi [São Paulo]

Zabumba [Salvador]

Zipper [São Paulo]

Serviço

5ª ART.PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco

Datas: 14 a 18 de outubro

Horários: quarta (14), das 17h30 às 21h; quinta, sexta e sábado (15, 16 e 17), das 13h às 21h; e domingo (18), das 12h às 19h

Local: Recife Expo Center – Cais Santa Rita, 446, São José, Recife

