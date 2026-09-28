Feira ART.PE reúne galerias independentes e instituições nacionais em sua 5ª edição no Recife
Além da exposição de obras das galerias participantes, programação inclui uma agenda de conversas, lançamentos e leituras de portfólio
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Uma das maiores feiras de arte contemporânea de Pernambuco vai reunir, de 14 a 18 de outubro, galerias de todo o País e do exterior com curadorias inéditas. A 5ª edição da ART.PE será realizada no Recife Expo Center, no bairro de São José, no centro da cidade.
Ao todo, 75 expositores, entre galerias brasileiras e internacionais, projetos especiais, instituições culturais, editoras e livrarias, participam do evento. Serão apresentadas obras em diversas linguagens, desde a escultura e pintura à fotografia, arte têxtil e cerâmica.
Sob a direção executiva de Diogo Viana e a direção artística de Beth da Matta, a feira consolida o Recife como hub no mercado de arte contemporânea e tem participantes de todas as regiões do país, além de Lisboa e províncias argentinas.
Dentre os nomes confirmados, estão Anita Schwartz, Amparo 60, Nara Roesler, Contínua, Luis Maluf, Pinakotheke, Yehudi Hollander-Pappi, Marco Zero, Claraboia, Garrido, Cave, Zipper, AM, entre outras.
Além da exposição de obras das galerias, a programação inclui uma agenda de conversas, lançamentos e leituras de portfólio. A entrada custa a partir de R$ 25, à venda pelo Sympla.
Galerias participantes da 5ª edição ART.PE
- Am Galeria [Belo Horizonte / São Paulo]
- Amparo 60 [Recife]
- Anita Schwartz [Rio De Janeiro]
- Arrecife [Rio De Janeiro]
- Arte Plural [Recife]
- Avenida [Recife]
- Base [Recife / São Paulo]
- Beco Solo [Recife / São Paulo]
- Beco Street [Recife / São Paulo]
- Boaventura Arte [Belém Do Pará]
- Boi [Caruaru / Recife]
- Bordallo Pinheiro [Rio De Janeiro]
- Br Arte [São Paulo]
- Cana [Rio De Janeiro]
- Carmo Johnson Projects [São Paulo]
- Casa Antica [Recife]
- Casa Antica Anexo 01 [Recife]
- Cave [Fortaleza]
- Cecí [Recife]
- Central [São Paulo]
- Cerrado [Brasília / Goiânia]
- Christal [Recife]
- Claraboia [São Paulo]
- Continua [São Paulo / Europa / Ásia]
- Cosmos [Balneário Camboriú]
- Directorio Argentina Creativa [Províncias Argentinas]
- Fasam [Belo Horizonte / São Paulo]
- Femaluma [Rio De Janeiro / Cascais]
- Galeria 18 [São Paulo]
- Gamma [Maceió]
- Garrido [Recife]
- Gravura Brasileira [São Paulo]
- Lança [São Paulo]
- Luis Maluf [São Paulo]
- Manaus Amazônia [Manaus]
- Marco Zero [Recife]
- Maurício Redig [Recife]
- Midlej [Salvador]
- M.I.U [Balneário Camboriú]
- Nara Roesler [São Paulo / Rio De Janeiro / New York]
- Número [Recife]
- Oma [São Paulo / Miami]
- Particular [Vitória]
- Pena Cal [Salvador]
- Pinakotheke [São Paulo / Rio De Janeiro / Fortaleza]
- Pórtico [São Paulo]
- Refresco [Rio De Janeiro]
- Rv Cultura E Arte [Salvador]
- Sardenberg [São Paulo]
- Sílvia Cintra + Box 4 [Rio De Janeiro]
- Verso [Lisboa]
- Wg Galeria [São Paulo]
- Yehudi Hollander-Pappi [São Paulo]
- Zabumba [Salvador]
- Zipper [São Paulo]
Serviço
5ª ART.PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco
Datas: 14 a 18 de outubro
Horários: quarta (14), das 17h30 às 21h; quinta, sexta e sábado (15, 16 e 17), das 13h às 21h; e domingo (18), das 12h às 19h
Local: Recife Expo Center – Cais Santa Rita, 446, São José, Recife