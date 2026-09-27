Netinho de Paula anuncia pausa na agenda de shows para cirurgia de câncer

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Durante apresentação em Manaus, artista falou sobre diagnóstico e disse que deverá se afastar dos palcos por cerca de 30 dias para procedimento

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Netinho de Paula foi diagnosticado com câncer e deverá interromper temporariamente a agenda de shows para passar por uma cirurgia. O cantor de 56 anos falou pela primeira vez sobre a doença neste sábado, (26), durante apresentação em Manaus.

No palco, Netinho disse inicialmente que se tratava de um câncer nas amígdalas. Ao portal UOL, porém, a assessoria do artista afirmou que se trata de um tumor na tireoide.

Durante o show em Manaus, o artista afirmou estar calmo diante do diagnóstico e disse que deverá se afastar dos palcos por cerca de 30 dias para realizar o procedimento.

"Quero dizer pra vocês o seguinte: eu estou muito tranquilo. Claro que não é normal você receber uma informação que você está com câncer, isso não é uma coisa que é normal", declarou.

O carcinoma papilífero é o tipo mais comum de câncer de tireoide e costuma ter bom prognóstico, especialmente quando identificado precocemente, segundo informações do Instituto Vencer o Câncer.

Quem é Netinho de Paula

Netinho de Paula começou a carreira musical aos 15 anos, em 1986, como vocalista do Negritude Júnior. O grupo ganhou projeção nacional na década de 1990 com sucessos como Cohab City e Tanajura.

Em 2001, Netinho deixou o grupo para seguir carreira solo e também passou a atuar na televisão. Na Record TV, apresentou o programa Domingo da Gente, no qual comandava o quadro Dia de Princesa.

A entrada na política ocorreu em 2008, quando foi eleito vereador de São Paulo pelo PCdoB. Ele foi reeleito em 2012 e, durante o segundo mandato, licenciou-se da Câmara Municipal para assumir a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, na gestão do então prefeito Fernando Haddad (PT).

Netinho também disputou uma vaga ao Senado por São Paulo em 2010 e concorreu novamente à Câmara dos Deputados em 2014. Em 2016, foi candidato a vereador, mas ficou como suplente. Para as eleições de 2026, é candidato a deputado federal por São Paulo pelo MDB.