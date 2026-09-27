Espetáculo "Joaquim Nabuco – Do Cativeiro à Consciência" confronta o mito do abolicionista pernambucano
Peça do Coletiva Grão Comum que evoca Machado de Assis e Eufrásia Teixeira Leite estreia nesta terça-feira (29), no Teatro Hermilo Borba Filho
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A trajetória do abolicionista pernambucano Joaquim Nabuco será revisitada sob novas perspectivas no novo espetáculo do Coletivo Grão Comum. Com roteiro e direção de Jr. Aguiar, "Joaquim Nabuco – Do Cativeiro à Consciência" estreia nesta terça-feira (29), às 19h, no Teatro Hermilo Borba Filho, no Bairro do Recife.
A peça mistura miniteatro com um drama histórico para tensionar as contradições de Nabuco e colocar no centro do debate o racismo estrutural, a liberdade e a consciência social na contemporaneidade.
Na apresentação, realidade e representação se cruzam, em uma proposta de experiência artística que valoriza o processo investigativo, a construção coletiva e a potência do teatro como espaço de transformação do imaginário social.
“Queremos que a plateia saia do teatro incomodada, mas também mais atenta, com a responsabilidade de se perguntar o que ainda a mantém presa e o que pode fazer para se libertar”, afirma o diretor do espetáculo.
Além de Jr. Aguiar, o elenco reúne Paulo César Freire, Ricardo Andrade, Jefferson Embuá, Eron Villar, Felipe Baobá e Telma Melo.
Em cena, são evocadas personalidades como Machado de Assis, Eufrásia Teixeira Leite e defensores da ordem escravocrata, compondo um mosaico de vozes que expõe as contradições de um Brasil que aboliu a escravidão, mas ainda luta para libertar sua consciência.
“Desde a Trilogia Vermelha, minha pesquisa gira em torno de uma pergunta: que país a nossa memória construiu e quem ficou de fora dele? Depois de Glauber Rocha, Paulo Freire e Dom Hélder, chegar a Joaquim Nabuco é um caminho natural, porque ele nos obriga a olhar para as contradições do próprio pensamento progressista brasileiro. Não queremos julgar um homem do século XIX e sim provocar o público a decidir o que fazer com essa herança”, destaca Jr. Aguiar.
Serviço
Espetáculo “Joaquim Nabuco – Do Cativeiro à Consciência”
Data: 29 de setembro
Horário: 19h
Local: Teatro Hermilo Borba Filho – Av. Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife
Ingressos: a partir de R$ 40