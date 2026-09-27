Cine Maré encerra edição com premiação de filmes criados nas periferias do Recife e programação com Shevchenko

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Produções desenvolvidas ao longo da terceira edição do projeto serão exibidas e premiadas no dia 10 de outubro, no Cinema São Luiz

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As produções desenvolvidas ao longo da terceira edição do Cine Maré serão exibidas no dia 10 de outubro no Cinema São Luiz, no centro do Recife, em uma programação que reúne cinema e música.

O projeto tem o objetivo de ampliar o acesso à formação audiovisual entre jovens das periferias do Recife e da Região Metropolitana e é realizado pela Seabra Produção.

Ao longo da formação em roteiro, direção, fotografia e produção, os participantes foram estimulados a transformar suas vivências e perspectivas em narrativas próprias, ocupando espaços de criação e circulação cultural a partir dos territórios onde vivem.

Na noite de culminância do Cine Maré, no dia 10 de outubro, as produções serão exibidas e premiadas. A programação também conta com um after gratuito armado no Umbral das Artes, comandado por Shevchenko.

Nesta edição, o projeto contou com a participação do roteirista João Henrique de Souza, criador do Mundo Bita, além de oficinas conduzidas por profissionais convidados da cena criativa e cinematográfica.

Os filmes produzidos pelo laboratório circularam em festivais nacionais, tendo um dos curtas premiado no Festival de Cinema de Triunfo.

