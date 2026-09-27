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Cultura | Notícia

Cine Maré encerra edição com premiação de filmes criados nas periferias do Recife e programação com Shevchenko

Produções desenvolvidas ao longo da terceira edição do projeto serão exibidas e premiadas no dia 10 de outubro, no Cinema São Luiz

Por JC Publicado em 27/09/2026 às 9:46
Cine Maré premia participantes da 3ª edição no dia 10 de outubro, no Cinema São Luiz
Cine Maré premia participantes da 3ª edição no dia 10 de outubro, no Cinema São Luiz - Divulgação

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As produções desenvolvidas ao longo da terceira edição do Cine Maré serão exibidas no dia 10 de outubro no Cinema São Luiz, no centro do Recife, em uma programação que reúne cinema e música.

O projeto tem o objetivo de ampliar o acesso à formação audiovisual entre jovens das periferias do Recife e da Região Metropolitana e é realizado pela Seabra Produção.

Ao longo da formação em roteiro, direção, fotografia e produção, os participantes foram estimulados a transformar suas vivências e perspectivas em narrativas próprias, ocupando espaços de criação e circulação cultural a partir dos territórios onde vivem.

Na noite de culminância do Cine Maré, no dia 10 de outubro, as produções serão exibidas e premiadas. A programação também conta com um after gratuito armado no Umbral das Artes, comandado por Shevchenko.

Nesta edição, o projeto contou com a participação do roteirista João Henrique de Souza, criador do Mundo Bita, além de oficinas conduzidas por profissionais convidados da cena criativa e cinematográfica.

Os filmes produzidos pelo laboratório circularam em festivais nacionais, tendo um dos curtas premiado no Festival de Cinema de Triunfo.

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