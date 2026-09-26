fechar
Cultura | Notícia

Samba Recife chega a 22ª edição com expectativa de público de 100 mil pessoas

Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e de Pernambuco, evento reúne neste sábado e domingo artistas como Belo, Zeca Pagodinho, Thiaguinho e Péricles

Por Laís Nascimento Publicado em 26/09/2026 às 11:37
Samba Recife ser&aacute; realizado neste s&aacute;bado (26) e domingo (27), na &Aacute;rea Externa do Centro de Conven&ccedil;&otilde;es, em Olinda
Samba Recife será realizado neste sábado (26) e domingo (27), na Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda - @kaiocads

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Um dos maiores festivais de samba do Brasil chega a Olinda neste sábado (26) e domingo (27), com expectativa de reunir cerca de 100 mil pessoas. Em sua 22ª edição, o Samba Recife se consagrou como um dos principais eventos da cena musical do estado e é Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e de Pernambuco.

A programação reúne grandes nomes do samba e do pagode, grupos que marcaram a década de 1990 e nomes em ascensão do gênero.

Serão quatro palcos e mais de 30 atrações. Nos palcos externos se apresentam 16 artistas, entre eles Belo, Thiaguinho, Zeca Pagodinho, Raça Negra, Péricles e Ferrugem.

Já no palco Samba 90, os shows serão de Art Popular, Molejo, Gustavo Lins e Netinho de Paula, entre outros.

Em um espaço voltado a artistas do estado, o Palco Pernambuco, nomes como Beleza Pura, Samba dos Traíras, Excesso de Bagagem e Sambar & Love se apresentam.

Segundo Bela Acioli, produtora do Samba Recife, foram vendidos ingressos para todos os estados do Brasil. “A gente tenta se renovar a cada ano e vai se atualizando enquanto o público se atualiza e também faz o resgate das músicas clássicas. O samba é vivo”, destacou.

Para ela, o encontro de gerações é uma das marcas que faz com que o festival se mantenha vivo por mais de duas décadas. De Zeca Pagodinho e Raça Negra a Suel e Yan, a diversidade de artistas na programação é uma assinatura do Samba Recife.

“A gente consegue abraçar várias tribos, idades e gerações. A gente tenta abraçar todas as pessoas que amam o samba e se identificam também porque o samba hoje impacta e atinge várias classes sociais e idades”.

Serviço

Samba Recife
Datas: sábado (26), a partir das 17h; e domingo (27), a partir das 15h
Local: Área Externa do Centro de Convenções – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Leia também

MASP leva novos olhares sobre obra de Edgar Degas ao Instituto Ricardo Brennand
ARTES

MASP leva novos olhares sobre obra de Edgar Degas ao Instituto Ricardo Brennand
Final do Circuito Pernambucano de Rimas define representante no Duelo de MCs Nacional neste sábado
BATALHA

Final do Circuito Pernambucano de Rimas define representante no Duelo de MCs Nacional neste sábado

Compartilhe

Tags

Imagem de Laís Nascimento

Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter Cultura.

Siga Laís Nascimento