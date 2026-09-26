Samba Recife chega a 22ª edição com expectativa de público de 100 mil pessoas
Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e de Pernambuco, evento reúne neste sábado e domingo artistas como Belo, Zeca Pagodinho, Thiaguinho e Péricles
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Um dos maiores festivais de samba do Brasil chega a Olinda neste sábado (26) e domingo (27), com expectativa de reunir cerca de 100 mil pessoas. Em sua 22ª edição, o Samba Recife se consagrou como um dos principais eventos da cena musical do estado e é Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e de Pernambuco.
A programação reúne grandes nomes do samba e do pagode, grupos que marcaram a década de 1990 e nomes em ascensão do gênero.
Serão quatro palcos e mais de 30 atrações. Nos palcos externos se apresentam 16 artistas, entre eles Belo, Thiaguinho, Zeca Pagodinho, Raça Negra, Péricles e Ferrugem.
Já no palco Samba 90, os shows serão de Art Popular, Molejo, Gustavo Lins e Netinho de Paula, entre outros.
Em um espaço voltado a artistas do estado, o Palco Pernambuco, nomes como Beleza Pura, Samba dos Traíras, Excesso de Bagagem e Sambar & Love se apresentam.
Segundo Bela Acioli, produtora do Samba Recife, foram vendidos ingressos para todos os estados do Brasil. “A gente tenta se renovar a cada ano e vai se atualizando enquanto o público se atualiza e também faz o resgate das músicas clássicas. O samba é vivo”, destacou.
Para ela, o encontro de gerações é uma das marcas que faz com que o festival se mantenha vivo por mais de duas décadas. De Zeca Pagodinho e Raça Negra a Suel e Yan, a diversidade de artistas na programação é uma assinatura do Samba Recife.
“A gente consegue abraçar várias tribos, idades e gerações. A gente tenta abraçar todas as pessoas que amam o samba e se identificam também porque o samba hoje impacta e atinge várias classes sociais e idades”.
Serviço
Samba Recife
Datas: sábado (26), a partir das 17h; e domingo (27), a partir das 15h
Local: Área Externa do Centro de Convenções – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda