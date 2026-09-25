fechar
Cultura | Notícia

Final do Circuito Pernambucano de Rimas define representante no Duelo de MCs Nacional neste sábado

Disputa reúne 16 MCs de sete municípios, com três mulheres na decisão pela primeira vez; evento gratuito ocorre no centro do Recife

Por Fagner Clemente Publicado em 25/09/2026 às 17:09 | Atualizado em 25/09/2026 às 17:10
Final do Circuito Pernambucano de Rimas define representante no Duelo de MCs Nacional neste sábado
Final do Circuito Pernambucano de Rimas define representante no Duelo de MCs Nacional neste sábado - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A final da 14ª edição do Circuito Pernambucano de Rimas será realizada neste sábado (26), a partir das 17h, na Rua Mamede Simões, no centro do Recife. A disputa vai reunir 16 MCs de sete municípios do Estado e definir o representante de Pernambuco no Duelo de MCs Nacional, marcado para novembro, em Belo Horizonte.

Organizada pela Batalha da Escadaria, a final estadual terá representantes do Recife, Olinda, Goiana, Camaragibe, Glória de Goitá, Vitória de Santo Antão e Arcoverde. A entrada é gratuita.

Pela primeira vez, três mulheres estão entre as finalistas do Circuito Pernambucano. Dith, de Camaragibe, e N.I.X, de Arcoverde, participaram da decisão em 2025. Lety, do Recife, completa o trio na edição deste ano.

Segundo Luiz Carlos, criador da Batalha da Escadaria, a presença das três mulheres está relacionada à criação de batalhas de diversidade, que reúnem mulheres, pessoas não-binárias e homens trans nas seletivas realizadas em diferentes regiões de Pernambuco.

Além das três finalistas, a decisão terá Professor, de Goiana; Nandinho, de Glória de Goitá; Yamasaki, Drax e Vitú, de Vitória de Santo Antão; Neto e Alefree, de Olinda; e Ninja, Hogue, Pacheco, Jason, R. Prince e Back ZN, do Recife.

O atual campeão estadual é Vitú, que busca o quarto título. Ele já venceu o Circuito Pernambucano em 2018, 2023 e 2025. O MC também acumula quatro participações no Duelo de MCs Nacional. Jason, campeão estadual em 2024, e Hogue, vencedor em 2022, também estão na disputa deste sábado.

A final terá Fabidonas, Kabral, Pedrinho e Ed Black no júri, com apresentação de Tai MC e May Bezerra e discotecagem do DJ Vlayck.

Duelo Nacional

O Duelo de MCs Nacional será realizado nos dias 21 e 22 de novembro, no Viaduto Santa Tereza, no centro de Belo Horizonte. A competição reúne 32 MCs, representantes dos estados brasileiros e do Distrito Federal.

O atual campeão nacional é Japa, de Salvador, que venceu MC Barreto, de São Paulo, na decisão da edição de 2025.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A Batalha da Escadaria, responsável pela realização do Circuito Pernambucano, está em atividade desde 2008 e promove batalhas de rimas no centro do Recife. O encontro tradicional ocorre no cruzamento da Rua do Hospício com a Avenida Conde da Boa Vista.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Leia também

MASP leva novos olhares sobre obra de Edgar Degas ao Instituto Ricardo Brennand
ARTES

MASP leva novos olhares sobre obra de Edgar Degas ao Instituto Ricardo Brennand
BaianaSystem confirma participação de Mãe Beth de Oxum e Cannibal no MIMO Olinda
MÚSICA

BaianaSystem confirma participação de Mãe Beth de Oxum e Cannibal no MIMO Olinda

Compartilhe

Tags

Imagem de Fagner Clemente

Fagner Clemente

fcsilva@jc.com.br

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

Siga Fagner Clemente