Final do Circuito Pernambucano de Rimas define representante no Duelo de MCs Nacional neste sábado

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Disputa reúne 16 MCs de sete municípios, com três mulheres na decisão pela primeira vez; evento gratuito ocorre no centro do Recife

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A final da 14ª edição do Circuito Pernambucano de Rimas será realizada neste sábado (26), a partir das 17h, na Rua Mamede Simões, no centro do Recife. A disputa vai reunir 16 MCs de sete municípios do Estado e definir o representante de Pernambuco no Duelo de MCs Nacional, marcado para novembro, em Belo Horizonte.

Organizada pela Batalha da Escadaria, a final estadual terá representantes do Recife, Olinda, Goiana, Camaragibe, Glória de Goitá, Vitória de Santo Antão e Arcoverde. A entrada é gratuita.

Pela primeira vez, três mulheres estão entre as finalistas do Circuito Pernambucano. Dith, de Camaragibe, e N.I.X, de Arcoverde, participaram da decisão em 2025. Lety, do Recife, completa o trio na edição deste ano.

Segundo Luiz Carlos, criador da Batalha da Escadaria, a presença das três mulheres está relacionada à criação de batalhas de diversidade, que reúnem mulheres, pessoas não-binárias e homens trans nas seletivas realizadas em diferentes regiões de Pernambuco.

Além das três finalistas, a decisão terá Professor, de Goiana; Nandinho, de Glória de Goitá; Yamasaki, Drax e Vitú, de Vitória de Santo Antão; Neto e Alefree, de Olinda; e Ninja, Hogue, Pacheco, Jason, R. Prince e Back ZN, do Recife.

O atual campeão estadual é Vitú, que busca o quarto título. Ele já venceu o Circuito Pernambucano em 2018, 2023 e 2025. O MC também acumula quatro participações no Duelo de MCs Nacional. Jason, campeão estadual em 2024, e Hogue, vencedor em 2022, também estão na disputa deste sábado.

A final terá Fabidonas, Kabral, Pedrinho e Ed Black no júri, com apresentação de Tai MC e May Bezerra e discotecagem do DJ Vlayck.

Duelo Nacional

O Duelo de MCs Nacional será realizado nos dias 21 e 22 de novembro, no Viaduto Santa Tereza, no centro de Belo Horizonte. A competição reúne 32 MCs, representantes dos estados brasileiros e do Distrito Federal.

O atual campeão nacional é Japa, de Salvador, que venceu MC Barreto, de São Paulo, na decisão da edição de 2025.

A Batalha da Escadaria, responsável pela realização do Circuito Pernambucano, está em atividade desde 2008 e promove batalhas de rimas no centro do Recife. O encontro tradicional ocorre no cruzamento da Rua do Hospício com a Avenida Conde da Boa Vista.



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