Nordeste in Jazz reúne mais de 200 profissionais e estudantes de dança no Recife a partir desta quinta-feira
Congresso regional dedicado ao Jazz Dance segue até domingo (27), no Beach Class Convention by MAI, com workshops e palestras em Boa Viagem
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O Recife recebe, a partir desta quinta-feira (24), a terceira edição do Nordeste in Jazz, congresso regional dedicado ao Jazz Dance. O evento segue até domingo (27), no Beach Class Convention by MAI, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.
As inscrições estão abertas por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_WlYnojERGZjHi0bK57cKXLhO3O41Ba3k28qAl_YQersJag/viewform
Mais de 200 professores, bailarinos e estudantes de dança, com idade a partir de 14 anos, participam da programação, que reúne atividades práticas e teóricas. Os participantes são de diferentes regiões do país.
A programação desta quinta-feira é voltada principalmente para palestras sobre metodologia de ensino do Jazz, design de figurino e iluminação cênica. A partir da sexta-feira (25), o congresso terá workshops de diferentes estilos de dança.
Entre os profissionais convidados estão Erika Novachi (SP), Alex Siqueira (SP), Igor Zorzela (RS), Andreza Bastos (BA), Vinicius Borges (SP), Lenon Vitorino (SP) e Natália Brito (PE).
O Nordeste in Jazz é realizado desde 2024 e é organizado pelas professoras e bailarinas Natália Brito e Rita de Cássia Brito, da Bast Jazz Academy. Além das atividades de dança, a programação inclui passeios turísticos pelo Recife e uma confraternização em um rooftop no Centro da cidade.
Serviço
Nordeste in Jazz 2026
Quando: 24 a 27 de setembro
Onde: Beach Class Convention by MAI, Rua Maria Carolina, 661, Boa Viagem, Recife
Público: professores, bailarinos e estudantes de dança a partir de 14 anos
Inscirção: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_WlYnojERGZjHi0bK57cKXLhO3O41Ba3k28qAl_YQersJag/viewform