Musical sobre Paralamas do Sucesso chega ao Recife para contar história de amizade que atravessou quatro décadas

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Espetáculo sobre trajetória de Herbert Vianna, Bi Ribeiro, João Barone e José Fortes terá apresentações de 1º a 3 de outubro, no Teatro Luiz Mendonça

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A história dos Paralamas do Sucesso começou antes dos grandes palcos, dos discos e dos sucessos que marcaram o rock brasileiro. É essa trajetória que chega ao palco do Recife com “VITAL – O Musical dos Paralamas”, em quatro sessões no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, de 1º a 3 de outubro.

Com a amizade como fio condutor, o musical acompanha Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, desde os primeiros encontros até os 40 anos de história dos Paralamas. A narrativa também inclui José Fortes, empresário e amigo do trio desde o início e apontado como uma espécie de quarto integrante da banda.

A história é contada também pelas músicas. Mais de 30 canções integram a trilha sonora do espetáculo, entre elas “Vital e sua moto”, “Alagados” e “Lanterna dos afogados”. Os sucessos aparecem ao lado de episódios da trajetória do grupo, memórias e mudanças vividas pelos integrantes ao longo das décadas.

A montagem tem direção artística de Pedro Brício, texto de Patrícia Andrade e direção musical de Daniel Rocha.

O musical foi idealizado pelo produtor Gustavo Nunes, da Turbilhão de Ideias, e por Marcelo Pires, escritor e diretor da Ideia da Silva.

No elenco, Rodrigo Salva interpreta Herbert Vianna, Franco Kuster vive João Barone e Arthur Berges interpreta Bi Ribeiro. Nando Motta é alternante no papel de Herbert, enquanto Hamilton Dias interpreta José Fortes. Também participam da montagem Barbara Ferr, Herberth Vital, Julia Sanchez, Bhener Carvalho, Ivanna Domenyco e Rodrigo Vechi.

Os atores foram escolhidos em audições que reuniram mais de 600 candidatos de diferentes regiões do país.

O espetáculo já passou por temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo e por uma turnê em 14 cidades brasileiras. A montagem recebeu o Prêmio APTR de Melhor Produção em Teatro Musical e teve indicações a prêmios como Shell de Teatro, Bibi Ferreira e Destaque Imprensa Digital.

Serviço

VITAL – O Musical dos Paralamas