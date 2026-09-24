BaianaSystem confirma participação de Mãe Beth de Oxum e Cannibal no MIMO Olinda

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Dos terreiros da periferia ao punk do morro, encontro desta sexta-feira (25) deve apresentar as diversas identidades de Olinda junto à cultura baiana

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O coco e o punk rock pernambucanos vão dialogar com o som da música soteropolitana no MIMO Olinda. A banda BaianaSystem vai levar para o festival, nesta sexta-feira (25), o show “Nossa Cultura em Primeiro Lugar”, que promove trocas com músicos, grupos, mestres e manifestações locais da cidade de apresentação.

Em Pernambuco, os convidados serão Mãe Beth de Oxum e Cannibal, do Devotos. Dos terreiros de territórios periféricos ao punk do morro, o encontro deve apresentar as diversas identidades de Olinda junto à cultura baiana.

BaianaSystem é um grupo que nasceu inspirado no movimento manguebit e, a partir da conexão de múltiplas expressões culturais, se destacou na cena musical brasileira.

Ialorixá e mestra coquista, Mãe Beth de Oxum levou o Coco de Umbigada do quintal de casa, em Guadalupe, para a rua, onde a roda faz dos pés uma extensão da percussão. Com o coco, ela fortalece a autoestima de quem vive e faz a cultura popular de Olinda.

Já o vocalista e baixista do Devotos, Cannibal, traz a pujança do punk rock do Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife, morro de efervescência musical e berço de manifestações populares como o maracatu, o afoxé e o samba.



O show será realizado na Praça do Carmo a partir das 0h. Além de BaianaSystem, sobem ao palco do MIMO Olinda na sexta-feira Samba de Coco Raízes de Arcoverde, Capicua, Cida Moreira e Gabriela Leite. Até o domingo (27), o festival recebe, ainda, Alice Caymmi, Tinarwen, Ferro Gaita, Nação Zumbi Sinfônico e Tiken Jah Fakoly.

