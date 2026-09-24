Ariano Suassuna é declarado Patrono da Cultura do Recife
Lei sancionada nesta quinta-feira (24) reconhece a contribuição do escritor para a cultura e a literatura nordestina e brasileira
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O escritor e dramaturgo Ariano Suassuna foi declarado Patrono da Cultura do Recife. A lei que oficializa o título foi sancionada nesta quinta-feira (24) pelo prefeito Victor Marques. A iniciativa, de autoria do vereador Rinaldo Júnior (PSB), reconhece a contribuição de Suassuna para a cultura e a literatura nordestina e brasileira.
A legislação destaca a atuação do escritor na defesa e valorização do imaginário popular do Nordeste. Suassuna teve obras publicadas em diferentes países e traduzidas para idiomas como inglês, francês, espanhol, alemão e polonês. Ele também integrou a Academia Brasileira de Letras, a Academia Pernambucana de Letras e a Academia Paraibana de Letras.
“Acabei de assinar a lei municipal, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, que declara o escritor Ariano Suassuna como Patrono da Cultura do Recife. Este é um ato representativo, simbólico e formal de algo que a cidade já vive: Ariano é um grande nome da cultura e da literatura brasileira e recifense”, afirmou Victor Marques.
O prefeito também destacou a relação pessoal com o escritor e com o Recife. “É uma forma de fazermos um pouco por ele, depois de tudo o que ele já fez por nós”, declarou.
Para o vereador Rinaldo Júnior, autor da proposta, a sanção da lei representa um momento de reconhecimento à trajetória de Suassuna.
“Eu jamais imaginei, quando criança e estudante de escola pública, que teria a oportunidade de ser vereador do Recife e estar ao lado da família de Ariano Suassuna, propondo uma lei e vendo o prefeito Victor sancioná-la. Para mim, é motivo de satisfação, alegria e orgulho”, afirmou.
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Trajetória
Ariano Vilar Suassuna nasceu em 16 de junho de 1927, na Paraíba. Em 1938, mudou-se para o Recife, onde estudou Direito e iniciou a carreira artística. Ao longo da trajetória, atuou como escritor, dramaturgo, poeta, professor, artista plástico e advogado.
Entre suas obras mais conhecidas está O Auto da Compadecida, que posteriormente ganhou adaptações para o teatro, cinema e televisão.
Suassuna também participou de movimentos culturais importantes, como o Teatro de Estudante de Pernambuco (TEP), o Movimento de Cultura Popular (MCP) e o Movimento Armorial, ao lado de nomes como Hermilo Borba Filho, Paulo Freire e Francisco Brennand.
Na gestão pública, ocupou os cargos de secretário de Educação e Cultura do Governo de Pernambuco e da Prefeitura do Recife. Também ficou conhecido pelas aulas-espetáculo, nas quais abordava a cultura e a identidade nordestina.
A relação de Suassuna com o Recife foi destacada pela família durante a cerimônia. João Suassuna, neto do escritor, afirmou que a cidade teve papel importante na trajetória pessoal e artística do avô.
“Ele veio estudar no Recife, conheceu Zélia, esposa do escritor, e sua vida foi transformada. Ariano, que antes dela só escrevia tragédias, foi inspirado por ela a descobrir o riso, a leveza e a graça que marcaram o Ariano que conheci como neto”, disse.
Mariana Suassuna, filha do escritor, também ressaltou a relação dele com a capital pernambucana. “Ele veio muito cedo para o Recife para estudar e era um apaixonado pela cidade. Defendia a cultura do Brasil, de Pernambuco e do Recife com muito amor”, afirmou.