Programação do Coquetel Molotov 2026 tem Karol Conká, Fernanda Abreu, O Kanalha e Jamal entre os destaques
Evento será realizado em 28 de novembro, com três palcos no campus da UFPE e reúne nomes da cena contemporânea internacional, nacional e pernambucana
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A 23ª edição do festival No Ar Coquetel Molotov apresenta como destaques Karol Conká, Fernanda Abreu, O Kanalha e a Tropa do Jamal.
O evento será realizado no dia 28 de novembro, com três palcos no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Os ingressos custam a partir de R$ 95, no Shotgun.
Com nomes da cena contemporânea internacional, nacional e pernambucana, o Molotov promove o encontro entre diferentes gerações e cenas musicais. Serão mais de 25 atrações distribuídas em três palcos e uma programação com mais de 12 horas de música.
A rapper Karol Conká volta ao festival após 10 anos, revisitando “Batuk Freak”, seu primeiro álbum. O disco se tornou referência do rap nacional, misturando elementos do hip-hop, do pop e da música afro-brasileira.
Uma das primeiras atrações anunciadas pelo Coquetel Molotov, a carioca Fernanda Abreu celebra no Recife os 30 anos do álbum “Da Lata”. “Tenho uma relação muito próxima com a cidade do Recife, com artistas como Lenine, Silvério Pessoa, Nação e Otto, que fizeram parte da minha trajetória e do meu som”, contou a artista.
O Kanalha também compõe a grade do festival, levando a música baiana para a experiência do No Ar. O artista responsável pelo hit “O Baiano tem o Molho” prometeu apresentar “a musicalidade da periferia e o som da música da Bahia” para o evento.
Representando a identidade pernambucana, a Tropa do Jamal faz sua estreia no Coquetel Molotov. O grupo de Santo Amaro, área central do Recife, ganhou notoriedade em 2026 com o passinho do Jamal, que se popularizou e levou a dança periférica do bregafunk para todo o mundo.
Outros nomes de destaque na programação do festival são Azymuth, Boogarins, Bruxos de Nadí, Ciça, Cidadão Instigado e Ego Eris, na Concha Acústica, e Bia Soull, Major RD e NandaTsunami, no palco CQTL MLTV.
Atrações internacionais
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Entre as atrações internacionais, o No Ar traz duas estreias no Brasil: D’Leesa, dos Estados Unidos, com uma sonoridade descrita como soft sapphic soul; e Naaz, dos Países Baixos, com uma obra atravessada por pop, identidade e ativismo em torno dos direitos das mulheres e da diáspora do Oriente Médio.
Referência mundial da cena ballroom, o norte-americano MikeQ se apresenta em encontro especial com Ballroom PE, aproximando a cultura dos balls da cena pernambucana.
Sons pernambucanos
A cultura popular pernambucana vai marcar presença no festival com atrações como o centenário Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas de Olinda, levando o frevo para o Coquetel Molotov, e Zé do Cão, convidando Curupife com álbum de eletrococo inspirado no som das máquinas de costura de Toritama e no fluxo da feira.
Já UANA convida N.I.N.A. e chega ao evento com o pop do estado, em mistura de ritmos, como o brega, o forró, o eletrônico e ritmos da diáspora africana. Nesta quinta-feira (24), a cantora lança “Estrela”, seu segundo álbum de estúdio.
Música eletrônica
No palco KMKZE, dedicado à música eletrônica, à música urbana e às culturas de pista, a curadoria de Libra Lima apresenta atrações como Africanoise Live, Anti Ribeiro, Destalado convida Relikia, Tremsete, Cosmus e Laryssa Real, D’Silvestre, Katy da Voz & As Abusadas e Reggae Pelo Reggae Sounds convida Célia Sampaio.
“O Palco KMKZE chegou para trazer uma experiência diferente ao festival. E agora faz parte do DNA do Coquetel Molotov, com um line-up que tenta dar conta da multiplicidade do que é a música eletrônica no Brasil e no mundo, com nomes que misturam referências ancestrais, ritmos acelerados e performances viscerais”, destaca Libra Lima.
Patrimônio e inovação
Realizado no Recife desde 2004, o No Ar Coquetel Molotov é um dos principais festivais brasileiros de música e cultura independente. Em 2025, o evento foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco pela Assembleia Legislativa do Estado.
Para Ana Garcia, diretora do festival, a programação traduz o papel histórico do Coquetel Molotov como espaço de descoberta e encontro.
“O Coquetel sempre foi um lugar de descoberta, de apostar em artistas antes de eles estarem em todos os lugares. Nesta edição, a gente reúne diferentes gerações, cenas e territórios, criando uma experiência em que o público pode circular entre três palcos, descobrir novos sons, reencontrar artistas importantes e sentir que o Recife segue sendo um território fundamental para a música brasileira contemporânea”, afirma.
Para a edição de 2026, o festival propõe uma experiência em que música, sonho, memória e criação artística se encontram. A identidade visual é assinada pelo artista plástico e médico pernambucano Aislan Pankararu.
Veja a lista de atrações do Coquetel Molotov 2026:
- Karol Conká
- Fernanda Abreu
- O Kanalha
- NandaTsunami
- Bia Soull
- D’Leesa
- Boogarins
- Naaz
- Azymuth
- Cidadão Instigado
- Africanoise
- Major RD
- DJ MikeQ
- Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas de Olinda
- Katy da Voz & As Abusadas
- Ciça
Serviço
No Ar Coquetel Molotov
Data: 28 de novembro
Horário: 15h
Local: Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife