Pontes do Recife recebem intervenção poética de Tetê durante o SPA das Artes
De 24 a 27 de setembro, durante o SPA das Artes, faixas de aproximadamente 1,50 por 20 metros serão instaladas, formando, juntas, um poema
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Quatro pontes e travessias sobre o Rio Capibaribe, no Recife, vão receber intervenções do Poema Linha do Horizonte, do artista Tetê. Entre os dias 24 e 27 de setembro, durante o SPA das Artes, faixas de aproximadamente 1,50 por 20 metros serão instaladas nesses espaços, formando, juntas, um poema que se completa no deslocamento pela cidade.
As intervenções serão realizadas na Ponte Prefeito Lima Castro, na Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, na Ponte do Vintém, em frente ao Museu Murillo La Greca, e na Passarela dos Coelhos, em direção a Joana Bezerra.
O poema é formado por quatro versos: “Nem tudo será sonhado”; “Tem coisa que só acordado”; “O silêncio sem plumas do acaso”; “Atravessar o rio com cuidado”.
O projeto faz parte de uma investigação sobre a imagem do Recife e a distância entre a cidade representada nos cartões-postais e aquela experimentada cotidianamente por quem vive em seus territórios.
Em Poema Linha do Horizonte, a investigação interage com a cidade e passa a interferir diretamente na sua paisagem. As faixas funcionam como uma espécie de legenda para os lugares onde são instaladas, acrescentando uma camada de escrita ao corrimão das pontes.
“Esses quatro versos continuam um processo poético voltado a ideia do sonho, eu tinha um verso que se repetia e eu construía imagens ao redor: ‘eu vou aparecer bem no meio do seu sonho’. Esses quatro versos são um passo à frente dessa posição que vim construindo, porque me apoio e confio cada dia mais na realidade como combustível criativo. Por isso o poema já começa dizendo: ‘nem tudo será sonhado’, explica Tetê.
Mediação cultural
O processo criativo das faixas do Poema Linha do Horizonte foi documentado e será o mote da oficina de mediação que acompanha a iniciativa.
A partir desta quinta-feira (24), instituições escolares receberão oficinas de mediação cultural com crianças e adolescentes nas regiões de intervenção.
A atividade busca incentivar a criação de desenhos, formas e palavras com o módulo desenvolvido por Tetê, e acontecerá na Escola Municipal Padre Antônio Henrique (Derby), na ?Escola Municipal Casarão do Barbalho (Iputinga - Comunidade do DETRAN), na Escola Municipal Nilo Pereira (Casa Amarela) e na Escola Municipal dos Coelhos (Boa Vista - Comunidade dos Coelhos).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No sábado (26), a partir das 14h, a oficina será ofertada ao público geral de forma gratuita, no Museu Murillo la Greca. A atividade terá intérprete de Libras e não é necessária inscrição prévia. Esse momento faz parte da programação do evento Praia do La Greca, que contará ainda com aulão de yoga, discotecagem, sessão de desenho de modelo vivo, mostra de videoarte e bar.
Serviço
Poema Linha do Horizonte – SPA das Artes
Data: 24 a 27 de setembro
Locais: Ponte Prefeito Lima Castro, Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, Ponte do Vintém e Passarela dos Coelhos
Visitação: livre e gratuita