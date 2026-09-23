Inspirado em Ariano Suassuna, Michel Alcoforado leva antropologia e humor ao palco em Olinda

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Autor do best-seller "Coisa de Rico" chega ao Teatro Guararapes com novo projeto que combina humor e antropologia, no dia 28 de novembro

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Autor do best-seller “Coisa de Rico”, livro que analisa as elites brasileiras e seus códigos culturais, Michel Alcoforado chega a Pernambuco com um novo projeto que combina humor e antropologia. A aula-espetáculo “Coisa de Rico: Outras Histórias” vai ser apresentada no Teatro Guararapes, em Olinda, no dia 28 de novembro, às 20h.

O projeto é inspirado em Ariano Suassuna e busca aproximar o pensamento antropológico do cotidiano, discutindo temas como riqueza, desigualdade, comportamento, cultura e pertencimento.

Para Michel, as aulas-espetáculo do escritor paraibano mostravam como conhecimento, humor, música e teatro poderiam se encontrar para alcançar diferentes públicos.

“Ele é uma referência muito clara para mim. Ao longo do espetáculo, cito vários intelectuais, alguns de forma explícita e outros que estão ali, atravessando o pensamento. Meu papel é, de alguma maneira, atravessar esses conhecimentos e levá-los para outros públicos”, explica.

Embora o título da apresentação dialogue diretamente com o universo investigado no livro, o espetáculo de Alcoforado amplia o campo de observação. As histórias sobre riqueza e elite são colocadas ao lado de outras situações que ajudam a revelar como códigos sociais, diferenças e contextos influenciam comportamentos e relações no Brasil.

Conceitos fundamentais da antropologia, como cultura, contexto, alteridade, busca por sentido e observação participante, aparecem ao longo da apresentação sem a aplicação do vocabulário tradicional da academia.

Ao abordar desigualdades, privilégios e distinções sociais, o espetáculo propõe uma observação crítica dos comportamentos e das performances associadas às relações de poder e riqueza com uso do humor.

“Boa parte da riqueza no Brasil se constrói sobre uma performance. E o único jeito de começar a destruir uma performance é rindo dela”, resume o antropólogo.

“Coisa de Rico: Outras Histórias” é idealizado e conduzido por Michel Alcoforado, com direção artística de Batman Zavareze e roteiro desenvolvido em parceria com Afonso Cappellaro.

Serviço

Coisa de Rico: Outras Histórias – Michel Alcoforado

Data: 28 de novembro

Horário: 20h

Local: Teatro Guararapes, Centro de Convenções de Pernambuco – Avenida Prof. Andrade Bezerra, Salgadinho, Olinda

Classificação: 16 anos

