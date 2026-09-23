Festival de Cinema de Triunfo abre inscrições para filmes nacionais e pernambucanos

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Tradicional festival pernambucano terá seis categorias competitivas e ao todo, serão concedidos 12 prêmios em dinheiro, de R$ 2 mil a R$ 6 mil

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As inscrições para o 17º Festival de Cinema de Triunfo, que será realizado entre os dias 6 e 12 de dezembro, em Triunfo, no Sertão de Pernambuco, estão abertas. Podem participar realizadores e produtores interessados em concorrer às mostras competitivas com obras audiovisuais brasileiras e pernambucanas.

As inscrições são gratuitas e seguem até 15 de outubro, às 16h59 (horário de Brasília). O cadastro deve ser feito exclusivamente pela plataforma Mapa Cultural de Pernambuco.

Realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), o festival terá como tema, nesta edição, “No cinema do sertão nasce a flor do amanhã”, inspirado nos versos do poeta Rogaciano Leite: “Sou do Pajeú das Flores, tenho razão de cantar”.

Categorias e premiação

O edital prevê seis categorias competitivas:

Longa-metragem Nacional

Curta ou Média-metragem Nacional

Curta ou Média-metragem Pernambucano

Curta ou Média-metragem Infantojuvenil Nacional

Curta ou Média-metragem dos Sertões

Filme Experimental

Ao todo, serão concedidos 12 prêmios em dinheiro, com valores de R$ 2 mil a R$ 6 mil. O festival também entregará o Troféu Caretas, destinado às categorias técnicas, e o Troféu Fernando Spencer, para o vencedor de Melhor Personagem.

Podem ser inscritas obras finalizadas entre 2024 e 2026, até o encerramento do período de inscrições. O edital aceita diferentes gêneros e linguagens audiovisuais, incluindo ficção, documentário, animação, videoclipe e outros formatos.

Podem participar pessoas físicas, MEIs, pessoas jurídicas e grupos ou coletivos sem CNPJ, desde que atendam às condições estabelecidas no edital. O mesmo proponente pode inscrever mais de uma obra.

A escolha dos filmes vencedores contará com a participação de um Júri Popular formado por representantes de Triunfo, podendo integrar estudantes, professores e profissionais do audiovisual do município.

“O Festival de Cinema de Triunfo tem um papel importante na descentralização e na circulação da produção audiovisual em Pernambuco, aproximando filmes, realizadores e públicos de diferentes territórios no Sertão do Pajeú”, destaca Renata Borba, presidente da Fundarpe.

Serviço

17º Festival de Cinema de Triunfo

Link para o edital: www.mapacultural.pe.gov.br/oportunidade/3402/#info

Inscrições: 1º a 15 de outubro

Até 16h59 (horário de Brasília)

Realização: 6 a 12 de dezembro

