Corpo do cantor Rick será velado e sepultado em Sorocaba nesta quinta-feira (24)

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Cantor, que fazia dupla com Renner, morreu aos 59 anos em acidente de helicóptero na Serra de Santa Catarina; detalhes da cerimônia serão divulgados

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O corpo do cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, será velado e sepultado em Sorocaba, no interior de São Paulo. O artista, de 59 anos, foi uma das cinco vítimas da queda de um helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina, na segunda-feira (21).

Os corpos dos ocupantes da aeronave foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis nesta quarta-feira (23). Segundo informações do g1, o corpo de Rick será levado para Sorocaba por meio de táxi aéreo, e o velório para familiares e amigos está previsto para quinta-feira (24). O local e o horário ainda não haviam sido divulgados.

Prefeitura colocou estruturas à disposição

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), prestou condolências via redes sociais e informou que colocou estruturas públicas da cidade à disposição da família para a realização da cerimônia. Entre os espaços citados estão a Arena Multiuso, o ginásio municipal e a Câmara de Vereadores.

Em vídeo publicado, Manga diz que "o Rick tem um convívio aqui na nossa região, então nós vamos receber ele de braços abertos aqui, porque ele é amado não só pelo sorocabano, como todo o Brasil. Meus sentimentos também aos outros familiares, às outras pessoas que morreram também".

Por meio de nota, a produtora Vibe Shows que outros detalhes sobre as últimas homenagens ao cantor serão divulgadas em breve.

Acidente matou cinco pessoas

O helicóptero, um Bell 430, perdeu o sinal na segunda-feira e foi localizado no dia seguinte. Além de Rick, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Todos os corpos foram resgatados na terça-feira (22) e encaminhados ao IML de Florianópolis antes da liberação para as famílias.

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