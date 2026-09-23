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Cultura | Notícia

Clarice Lispector, Manguebeat e brasilidade se encontram no musical "Clarice Clarão", de Beatriz Azevedo e Moreno Veloso

Apresentado pela primeira vez no Recife, espetáculo na CAIXA Cultural terá referências à cultura pernambucana, com trechos de "Maracatu Atômico"

Por Laís Nascimento Publicado em 23/09/2026 às 16:53
Espetáculo de Beatriz Azevedo e Moreno Veloso homenageia Clarice Lispector na CAIXA Cultural Recife
Espetáculo de Beatriz Azevedo e Moreno Veloso homenageia Clarice Lispector na CAIXA Cultural Recife - JAMIL KUBRUK/DIVULGAÇÃO

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O universo de Clarice Lispector explorado através da literatura, do teatro e do audiovisual foi transformado em espetáculo por Moreno Veloso e Beatriz Azevedo e chega à CAIXA Cultural Recife nesta quarta-feira (23). A temporada do musical “Clarice Clarão” na capital pernambucana segue até sábado (26).

A produção é construída a partir de referências associadas à obra da escritora, abordando temas como existência, cotidiano e subjetividade. O espetáculo tem interpretação dos próprios idealizadores: Beatriz nos vocais e violão, e Moreno, com voz, violão e percussão.

Também participam do espetáculo os músicos Jorge Helder (contrabaixo), Ricardo Rito (teclado e acordeon) e Maurício Chiari (bateria e percussão).

Idealizada em 2019 para celebrar o centenário da ucraniana – em 2020 –, a montagem resultou em um documentário audiovisual e em um álbum musical.

O repertório reúne composições de Beatriz e Moreno, além de Oswald de Andrade, Torquato Neto, Caetano Veloso e de outros autores relacionados à música e à poesia brasileiras.

“A gente não faz uma biografia da Clarice nem faz uma obra específica dela. As pessoas vão sentir o nosso encontro com a vastidão da Clarice, mas não é mais nem Clarice, nem moreno, nem Beatriz: é uma terceira margem do rio”, destacou Beatriz Azevedo, em entrevista ao JC.

Manguebeat e Clarice

Apresentado pela primeira vez no Recife, o espetáculo terá referências ao Manguebeat e à cultura pernambucana, com trechos da música “Maracatu Atômico”, de Nação Zumbi.

A temporada marca uma relação que aproxima o espetáculo da cidade que marcou a formação, a trajetória e parte da produção literária de Lispector, que viveu na capital do estado, na infância e na adolescência.

“A gente está muito feliz de estar pela primeira vez trazendo esse show para cá, justamente porque a Clarice foi criada aqui. Ela se considerava brasileira e pernambucana, então para a gente é como se a gente tivesse finalmente voltado para casa dela, que é o centro desse pensamento”, pontuou Beatriz.

Brasilidades

Um dos pontos-chave da montagem é as referências à brasilidade de Clarice. Em um dos trechos, os atores vão interpretar as cartas que a escritora enviou ao presidente do Brasil da época, Getúlio Vargas, requerendo a cidadania enquanto brasileira.

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“Eu acho que o brasileiro que está abraçado com a sua cultura é mais brasileiro e sabe da sua força. E é isso que a gente está fazendo quando a gente volta para Pernambuco. Aqui é um centro da cultura e aqui a gente se sente mais forte”, declarou Moreno Veloso.

Referência em todo o mundo por sua produção literária, Clarice Lispector inspira artistas como a cantora islandesa Björk, que está compondo uma música inédita inspirada no romance “A Paixão Segundo G.H.”, publicado em 1964.

“Chamamos de Clarice Clarão porque ela é a luminosidade”, ressaltou Beatriz.

Oficina de música e poesia

Na sexta-feira (25), das 16h30 às 18h, será realizada a oficina “Música e Poesia”. A atividade vai abordar os caminhos de criação do espetáculo, a partir de conhecimentos sobre a vida e obra de Clarice Lispector e do processo de seleção e criação de músicas inspiradas em seu universo.

Serão disponibilizadas 30 vagas, com inscrições por meio do site da CAIXA Cultural.

Serviço

“Clarice Clarão”, com Beatriz Azevedo e Moreno Veloso
Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Datas: 23 a 26 de setembro
Horário: 20h
Ingressos: a partir de R$15
Sessão com intérprete de Libras e bate-papo com o público dia 24 de setembro

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter Cultura.

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