Serumsol, Vertin e Kell Calixto fazem circulação gratuita por cinco municípios de Pernambuco

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Projeto"Onde Tem Amor Eu Vou" reúne artistas pernambucanos em apresentações no Agreste, Sertão e Região Metropolitana do Recife até 2 de outubro

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A banda pernambucana Serumsol e os artistas Vertin e Kell Calixto realizam uma circulação musical por cinco municípios de Pernambuco. Com apresentações gratuitas, o projeto “Onde Tem Amor Eu Vou” passa por cidades do Agreste, Sertão e Região Metropolitana do Recife até 2 de outubro.

A programação começou em Caruaru, no Agreste, e seguiu para Arcoverde, no Sertão do Moxotó. As próximas apresentações estão previstas para Belo Jardim, Triunfo e Olinda.

Em Belo Jardim, o show será realizado nesta sexta-feira (25), às 19h, no Cine Teatro Cultura. No domingo (27), a apresentação ocorre no Theatro Cine Guarany, em Triunfo, às 19h. O encerramento da circulação será em Olinda, no dia 2 de outubro, às 20h, na Casa Estação da Luz, no bairro do Carmo.

O espetáculo reúne mais de 15 músicas, com repertório formado principalmente por composições de Vertin e da Serumsol. Entre as canções estão “Berro do Bode”, “Norte em Mim Sul Você”, “Onde Tem Amor Eu Vou”, “Nosso Passo”, “Segura o Trupé”, “Cristal”, “Cada Canto”, “Ecos”, “Flores que Cantam”, “O Mundo” e “Samba Pra Resistir”.

Formada por Maria Tavares, Hugo Schuler e Ygor França, a Serumsol estreou em 2022. Para a circulação, o grupo conta ainda com Vertin, na voz, e Kell Calixto, na percussão e voz, além dos músicos Lucas Crasto, no contrabaixo, e Olegário Lucena, no violão de 12 cordas.

Segundo os artistas, o projeto busca reunir diferentes referências musicais e culturais de Pernambuco em um único espetáculo. A apresentação também conta com recursos de acessibilidade, incluindo intérpretes de Libras e audiodescrição.

A circulação tem financiamento do Funcultura, por meio do Governo de Pernambuco, Fundarpe e Secretaria de Cultura de Pernambuco.



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