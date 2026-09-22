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Cultura | Notícia

Rouanet no Interior seleciona projetos de música, literatura, artes cênicas e patrimônio cultural no Sertão

Iniciativa busca incentivar produção fora de grandes centros e promover oportunidades para artistas, grupos e instituições de cidades de pequeno porte

Por JC Publicado em 22/09/2026 às 12:14
Programa Rouanet no Interior selecionou seis projetos culturais no Sert&atilde;o do Paje&uacute;, em Pernambuco
Programa Rouanet no Interior selecionou seis projetos culturais no Sertão do Pajeú, em Pernambuco - Divulgação/Iphan

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O Programa Rouanet no Interior, do Ministério da Cultura (MinC), selecionou seis projetos culturais no Sertão do Pajeú, em Pernambuco. Serão destinados cerca de R$ 1,2 milhão em recursos para as propostas, que contemplam diferentes linguagens artísticas do estado.

Entre as iniciativas selecionadas estão o Circuito de Poesia do Pajeú, o Festival Viva Ariano, a Circulação do Coral Aboios de Serrita pela Rota Cangaço/Pajeú, o espetáculo Sonho Rimado, o projeto Inventário Brincante – Infância e Patrimônio Cultural Imaterial do Pajeú e o Forró nas Feiras do Pajeú.

Criado para democratizar o acesso à Lei Rouanet, o programa busca incentivar a produção cultural fora dos grandes centros urbanos, promovendo oportunidades para artistas, grupos culturais e instituições localizadas em cidades de pequeno porte.

O Programa Rouanet no Interior selecionou 31 propostas de municípios da Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte e regiões administrativas do Distrito Federal. A iniciativa é realizada em parceria com a Neoenergia e o Instituto Neoenergia.

Projetos selecionados em Pernambuco

  • Circuito de Poesia do Pajeú
  • Festival Viva Ariano
  • Circulação do Coral Aboios de Serrita pela Rota Cangaço/Pajeú
  • Sonho Rimado
  • Inventário Brincante – Infância e Patrimônio Cultural Imaterial do Pajeú
  • Forró nas Feiras do Pajeú

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