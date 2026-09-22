Rouanet no Interior seleciona projetos de música, literatura, artes cênicas e patrimônio cultural no Sertão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa busca incentivar produção fora de grandes centros e promover oportunidades para artistas, grupos e instituições de cidades de pequeno porte

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O Programa Rouanet no Interior, do Ministério da Cultura (MinC), selecionou seis projetos culturais no Sertão do Pajeú, em Pernambuco. Serão destinados cerca de R$ 1,2 milhão em recursos para as propostas, que contemplam diferentes linguagens artísticas do estado.

Entre as iniciativas selecionadas estão o Circuito de Poesia do Pajeú, o Festival Viva Ariano, a Circulação do Coral Aboios de Serrita pela Rota Cangaço/Pajeú, o espetáculo Sonho Rimado, o projeto Inventário Brincante – Infância e Patrimônio Cultural Imaterial do Pajeú e o Forró nas Feiras do Pajeú.

Criado para democratizar o acesso à Lei Rouanet, o programa busca incentivar a produção cultural fora dos grandes centros urbanos, promovendo oportunidades para artistas, grupos culturais e instituições localizadas em cidades de pequeno porte.

O Programa Rouanet no Interior selecionou 31 propostas de municípios da Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte e regiões administrativas do Distrito Federal. A iniciativa é realizada em parceria com a Neoenergia e o Instituto Neoenergia.

Projetos selecionados em Pernambuco