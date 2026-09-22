Professor da UFPE lança livro que usa a lama para refletir sobre questões sociais e ambientais no Recife

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"Geopoética da Lama – Do Lamaçal a um olhar de Insurgência" será apresentado nesta quarta-feira (23), no Centro Josué de Castro

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O cineasta, fotógrafo, poeta e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Camilo Soares lança, nesta quarta-feira (23), às 19h, no Recife, o livro “Geopoética da Lama – Do Lamaçal a um olhar de Insurgência”. O lançamento será realizado no Auditório do Centro Josué de Castro, na Boa Vista, dentro da programação do Mês Josué de Castro.

Publicado pela Editora Cultura Acadêmica, da Unesp, o livro tem 142 páginas e parte da lama para discutir relações entre sociedade, território e meio ambiente. A obra reúne referências da geografia, filosofia e artes para abordar questões socioambientais contemporâneas.

Segundo a proposta do livro, a lama é utilizada como elemento de reflexão sobre conflitos ambientais, desigualdades sociais e marcas históricas relacionadas à ocupação dos territórios. A obra também aborda as relações entre terra e água e as possibilidades de ressignificação dessa matéria, frequentemente associada ao residual e ao indesejado.

Para desenvolver a pesquisa, Camilo Soares dialoga com autores como Gaston Bachelard, Michel Collot, Josué de Castro, Ailton Krenak, Davi Kopenawa, Aníbal Quijano e bell hooks. A produção artística brasileira, especialmente o cinema, as artes visuais e a literatura, também integra as referências utilizadas no livro.

A relação com o Recife aparece ainda na aproximação da obra com o movimento manguebeat e sua representação do estuário recifense. A experiência de Soares como cineasta e professor de cinema da UFPE também atravessa a publicação.

O lançamento contará com uma conversa do autor com o escritor Roberto Azoubel e a fotógrafa e jornalista Alcione Ferreira.

Mês Josué de Castro

O Mês Josué de Castro é realizado ao longo de setembro pelo Centro Josué de Castro e reúne filmes, debates e lançamentos de livros relacionados à trajetória intelectual e política do cientista, médico, geógrafo e escritor pernambucano, autor de “Geografia da Fome”.

A programação aborda temas como fome, território, desigualdade social e condições de vida da população. O ciclo conta com parceria da Fundação Joaquim Nabuco e da UFPE.

Serviço

Lançamento do livro “Geopoética da Lama – Do Lamaçal a um olhar de Insurgência”

Autor: Camilo Soares

Data: quarta-feira (23)

Horário: 19h

Local: Auditório do Centro Josué de Castro

Endereço: Beco São Gonçalo, 118, Boa Vista, Recife

Editora: Cultura Acadêmica (Unesp)

Páginas: 142

Preço: R$ 45

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