Professor da UFPE lança livro que usa a lama para refletir sobre questões sociais e ambientais no Recife
"Geopoética da Lama – Do Lamaçal a um olhar de Insurgência" será apresentado nesta quarta-feira (23), no Centro Josué de Castro
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O cineasta, fotógrafo, poeta e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Camilo Soares lança, nesta quarta-feira (23), às 19h, no Recife, o livro “Geopoética da Lama – Do Lamaçal a um olhar de Insurgência”. O lançamento será realizado no Auditório do Centro Josué de Castro, na Boa Vista, dentro da programação do Mês Josué de Castro.
Publicado pela Editora Cultura Acadêmica, da Unesp, o livro tem 142 páginas e parte da lama para discutir relações entre sociedade, território e meio ambiente. A obra reúne referências da geografia, filosofia e artes para abordar questões socioambientais contemporâneas.
Segundo a proposta do livro, a lama é utilizada como elemento de reflexão sobre conflitos ambientais, desigualdades sociais e marcas históricas relacionadas à ocupação dos territórios. A obra também aborda as relações entre terra e água e as possibilidades de ressignificação dessa matéria, frequentemente associada ao residual e ao indesejado.
Para desenvolver a pesquisa, Camilo Soares dialoga com autores como Gaston Bachelard, Michel Collot, Josué de Castro, Ailton Krenak, Davi Kopenawa, Aníbal Quijano e bell hooks. A produção artística brasileira, especialmente o cinema, as artes visuais e a literatura, também integra as referências utilizadas no livro.
A relação com o Recife aparece ainda na aproximação da obra com o movimento manguebeat e sua representação do estuário recifense. A experiência de Soares como cineasta e professor de cinema da UFPE também atravessa a publicação.
O lançamento contará com uma conversa do autor com o escritor Roberto Azoubel e a fotógrafa e jornalista Alcione Ferreira.
Mês Josué de Castro
O Mês Josué de Castro é realizado ao longo de setembro pelo Centro Josué de Castro e reúne filmes, debates e lançamentos de livros relacionados à trajetória intelectual e política do cientista, médico, geógrafo e escritor pernambucano, autor de “Geografia da Fome”.
A programação aborda temas como fome, território, desigualdade social e condições de vida da população. O ciclo conta com parceria da Fundação Joaquim Nabuco e da UFPE.
Serviço
Lançamento do livro “Geopoética da Lama – Do Lamaçal a um olhar de Insurgência”
Autor: Camilo Soares
Data: quarta-feira (23)
Horário: 19h
Local: Auditório do Centro Josué de Castro
Endereço: Beco São Gonçalo, 118, Boa Vista, Recife
Editora: Cultura Acadêmica (Unesp)
Páginas: 142
Preço: R$ 45
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