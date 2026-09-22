Forte das Cinco Pontas recebe dois dias de programação cultural gratuita

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Nesta sexta-feira (25) e sábado (26), o "Festival Meu Forte é Cultura" realiza palestras, apresentações, exposições, feira de artesanato e muito mais

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Nesta sexta-feira (25) e sábado (26) o Forte das Cinco Pontas vai receber a primeira edição do “Festival Meu Forte é Cultura”, com uma programação gratuita que reúne cultura popular, artesanato, gastronomia, literatura, audiovisual, palestras e visitas mediadas.

O projeto nasce com a proposta de aproximar a população do espaço cultural, além de promover conhecimento sobre sua história. Segundo a produtora executiva do projeto e diretora da Bureau de Cultura, Clarisse Fraga, o festival também pretende ocupar outras fortificações históricas do Estado.

“É justamente essa trajetória que inspira o conceito do festival. A ideia é utilizar a própria fortificação como ponto de encontro entre patrimônio material e imaterial, conectando a história do lugar a expressões contemporâneas da cultura pernambucana”, ressalta.

As atividades acontecem a partir das 10h no pátio interno e no auditório do local. Serão realizadas apresentações de cultura popular, feira de artesanato e comidas tradicionais, cozinha-demonstração, mostra audiovisual, lançamentos de livros, exposição, palestras e atividades de educação patrimonial.

As apresentações e palestras contarão com interpretação em Libras e audiodescrição, além disso, vídeos de registro das apresentações terão legendas para surdos e ensurdecidos (LSE). O espaço também possui condições de acessibilidade para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, incluindo vias de acesso e banheiros.

História e educação patrimonial

O Forte de São Tiago das Cinco Pontas foi construído em 1630, durante o período da ocupação holandesa, e ao longo dos séculos já funcionou como depósito, prisão e sede militar. Em 1938 o Forte foi tombado como patrimônio nacional e desde 1982, abriga o Museu da Cidade do Recife.

A programação do festival contempla palestras e seminários, conduzidos por historiadores e pesquisadores, que abordarão episódios relacionados ao Forte e às lutas políticas que atravessaram a história do Estado.

Também será realizada uma exposição dedicada à produção do professor, pesquisador e arquiteto José Luiz Mota Menezes, integrante da Academia Pernambucana de Letras e autor de mais de 40 livros sobre a história de Pernambuco e do Recife

Forte das Cinco Pontas recebe dois dias de programação cultural gratuita - Museu da Cidade do Recife/Divulgação

Programação completa

Sexta (25)

10h e às 14h: Visita mediada no Auditório do Museu

Visita mediada no Auditório do Museu 10h às 10h50: Palestra "O Forte das Cinco Pontas e o Recife: histórias entrelaçadas"

Palestra "O Forte das Cinco Pontas e o Recife: histórias entrelaçadas" 11h às 12h: Palestra "Um Museu para Pensar a Cidade: patrimônio cultural e memória no Recife"



Palestra "Um Museu para Pensar a Cidade: patrimônio cultural e memória no Recife" 14h às 16h: Mostra de curtas e médias metragens pernambucanos



Mostra de curtas e médias metragens pernambucanos 10h às 16h: Exposição de Livros de José Luíz Mota Menezes



Exposição de Livros de José Luíz Mota Menezes 16h às 17h: Apresentação do grupo Coco Xambá das Yabás



Sábado (26)