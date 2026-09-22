Forte das Cinco Pontas recebe dois dias de programação cultural gratuita
Nesta sexta-feira (25) e sábado (26), o "Festival Meu Forte é Cultura" realiza palestras, apresentações, exposições, feira de artesanato e muito mais
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Nesta sexta-feira (25) e sábado (26) o Forte das Cinco Pontas vai receber a primeira edição do “Festival Meu Forte é Cultura”, com uma programação gratuita que reúne cultura popular, artesanato, gastronomia, literatura, audiovisual, palestras e visitas mediadas.
O projeto nasce com a proposta de aproximar a população do espaço cultural, além de promover conhecimento sobre sua história. Segundo a produtora executiva do projeto e diretora da Bureau de Cultura, Clarisse Fraga, o festival também pretende ocupar outras fortificações históricas do Estado.
“É justamente essa trajetória que inspira o conceito do festival. A ideia é utilizar a própria fortificação como ponto de encontro entre patrimônio material e imaterial, conectando a história do lugar a expressões contemporâneas da cultura pernambucana”, ressalta.
As atividades acontecem a partir das 10h no pátio interno e no auditório do local. Serão realizadas apresentações de cultura popular, feira de artesanato e comidas tradicionais, cozinha-demonstração, mostra audiovisual, lançamentos de livros, exposição, palestras e atividades de educação patrimonial.
As apresentações e palestras contarão com interpretação em Libras e audiodescrição, além disso, vídeos de registro das apresentações terão legendas para surdos e ensurdecidos (LSE). O espaço também possui condições de acessibilidade para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, incluindo vias de acesso e banheiros.
História e educação patrimonial
O Forte de São Tiago das Cinco Pontas foi construído em 1630, durante o período da ocupação holandesa, e ao longo dos séculos já funcionou como depósito, prisão e sede militar. Em 1938 o Forte foi tombado como patrimônio nacional e desde 1982, abriga o Museu da Cidade do Recife.
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A programação do festival contempla palestras e seminários, conduzidos por historiadores e pesquisadores, que abordarão episódios relacionados ao Forte e às lutas políticas que atravessaram a história do Estado.
Também será realizada uma exposição dedicada à produção do professor, pesquisador e arquiteto José Luiz Mota Menezes, integrante da Academia Pernambucana de Letras e autor de mais de 40 livros sobre a história de Pernambuco e do Recife
Programação completa
Sexta (25)
- 10h e às 14h: Visita mediada no Auditório do Museu
- 10h às 10h50: Palestra "O Forte das Cinco Pontas e o Recife: histórias entrelaçadas"
- 11h às 12h: Palestra "Um Museu para Pensar a Cidade: patrimônio cultural e memória no Recife"
- 14h às 16h: Mostra de curtas e médias metragens pernambucanos
- 10h às 16h: Exposição de Livros de José Luíz Mota Menezes
- 16h às 17h: Apresentação do grupo Coco Xambá das Yabás
Sábado (26)
- 10h e às 14h: Visita mediada no Museu para grupos
- 10h às 16h: Exposição de Livros de José Luiz Mota Menezes
- 10h às 16h: Feira de gastronomia e artesanato
- 10h às 16h: Atividades lúdicas de Educação Patrimonial (na Praça das Armas)
- 10h às 11h: Cozinha demonstração “Segredos do Bolo de Rolo”
- 11h às 12h: Apresentação do grupo Maracatu Abéòkúta
- 12h às 13h: Cozinha demonstração “Bolo Souza Leão Harmonizado”
- 13h às 14h: Apresentação do grupo Afoxé Povo de Ogunté
- 14h às 15h: Cozinha demonstração “Tradição do Bolo de Noiva”
- 15h às 16h: Apresentação do grupo Orquestra de Babá e passistas