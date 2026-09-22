Baile da Brota leva atrações de rock doido, brega funk e reggae para o Centro do Recife

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
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técnicas e recursos específicos.
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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Neste sábado (26), o Centro do Recife será palco de mais uma edição do Baile da Brota, projeto que leva artistas de várias regiões do Brasil para a Rua Ulhoa Cintra, no bairro de Santo Antônio, com uma programação musical gratuita. Os ingressos estão disponíveis para retirada no site da Shotgun.
A partir das 17h, o evento irá reunir atrações de diversos gêneros musicais, como o rock doido de Miss Tacacá, do Pará; o pagodão baiano de Paulilo Paredão, da Bahia; o beat eletrônico de DK, do Rio Grande do Norte; além de rap e brega com os pernambucanos RelÍkia, Marley no Beat e Vands.
A iniciativa da Brota Produtora tem o objetivo de ocupar os espaços da cidade através da música e conectar públicos diferentes. Segundo o responsável pela produtora, Vands, mais de quatro mil ingressos gratuitos foram disponibilizados e cerca de 80% já foram retirados.
“O Baile da Brota, hoje, é uma marca consolidada na cena cultural independente do Recife. E queremos sempre ampliar nossos horizontes tendo a oportunidade de trazer cada vez mais artistas que se conectem com o nosso público”, destaca.
E para quem quiser prolongar a festa, o Brilho Cultural, em parceria com a Brota, promove um after com Cleiton Rasta, levando o reggae para a programação, além de Soly, Gabephase e BrilhoCrew. Os ingressos para o after são pagos e custam R$ 35.