Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Com uma programação gratuita e atrações de diversas regiões do Brasil, o evento ocupa o bairro de Santo Antônio neste sábado (26)

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Neste sábado (26), o Centro do Recife será palco de mais uma edição do Baile da Brota, projeto que leva artistas de várias regiões do Brasil para a Rua Ulhoa Cintra, no bairro de Santo Antônio, com uma programação musical gratuita. Os ingressos estão disponíveis para retirada no site da Shotgun.

A partir das 17h, o evento irá reunir atrações de diversos gêneros musicais, como o rock doido de Miss Tacacá, do Pará; o pagodão baiano de Paulilo Paredão, da Bahia; o beat eletrônico de DK, do Rio Grande do Norte; além de rap e brega com os pernambucanos RelÍkia, Marley no Beat e Vands.

Baile da Brota leva atrações de rock doido, brega funk e reggae para o Centro do Recife - Divulgação

A iniciativa da Brota Produtora tem o objetivo de ocupar os espaços da cidade através da música e conectar públicos diferentes. Segundo o responsável pela produtora, Vands, mais de quatro mil ingressos gratuitos foram disponibilizados e cerca de 80% já foram retirados.

“O Baile da Brota, hoje, é uma marca consolidada na cena cultural independente do Recife. E queremos sempre ampliar nossos horizontes tendo a oportunidade de trazer cada vez mais artistas que se conectem com o nosso público”, destaca.

E para quem quiser prolongar a festa, o Brilho Cultural, em parceria com a Brota, promove um after com Cleiton Rasta, levando o reggae para a programação, além de Soly, Gabephase e BrilhoCrew. Os ingressos para o after são pagos e custam R$ 35.

