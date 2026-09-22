94% dos filmes que receberam recursos federais foram dirigidos por pessoas brancas, destaca associação
Associação de Profissionais do Audiovisual Negro no Brasil divulgou carta em defesa da maior presença e permanência de profissionais negros no setor
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Associação de Profissionais do Audiovisual Negro no Brasil (Apan) divulgou, na última semana, uma carta em defesa da maior presença e permanência de profissionais de narrativas negras no mercado e no contexto da produção.
A carta foi elaborada após a escolha do longa-metragem “Feito Pipa”, do diretor Allan Deberton, para representar o Brasil na busca por uma indicação ao Oscar 2027. O filme é protagonizado por artistas negros, como Lázaro Ramos, Teca Pereira, Carlos Francisco e Yuri Gomes.
“Feito Pipa” concorria à vaga escolhida pela Academia Brasileira de Cinema com outros dois filmes de diretores negros: “Vicentina Pede Desculpas”, de Gabriel Martins, e “Nosso Segredo”, de Grace Passô.
Participação desigual
Apesar da lista do Oscar, a Apan destacou que continua desproporcional a participação de pessoas negras no acesso aos trabalhos no setor e, sobretudo, no acesso às maiores fatias do fomento público.
Na produção cinematográfica, são 69,6% de pessoas brancas e 29,3% de negras, sendo que as mulheres ganham menos. Um dos dados trazidos é que 94% dos filmes que receberam recursos federais foram dirigidos por pessoas brancas.
Na TV aberta, são atualmente 65% de pessoas brancas e 32,6% de pessoas pretas e pardas com registros de emprego.
A associação argumenta que profissionais negros estão concentrados nas funções técnicas e mais sujeitos à menor remuneração, à informalidade e à menor proteção trabalhista.
Leis de incentivo ampliaram participação
Segundo a presidenta da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro no Brasil (Apan), Tatiana Carvalho, a implementação da Lei Paulo Gustavo e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura ajudou com avanços para o setor.
Segundo a associação, 58% dos festivais com foco em obras dirigidas por profissionais negras e realizadores negros tiveram participação direta desses incentivos no ano passado.
O documento, que defende a realização de festivais de filmes com esse recorte racial, aponta que 83% das obras audiovisuais dirigidas por pessoas negras no Brasil foram produzidas após 2010.
Para ela, a legislação é “muito tímida” em relação à proteção do cinema brasileiro para o público. Ela acredita que Senado e Câmara precisam elaborar leis mais fortes para proteger o audiovisual.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“São 200 filmes por ano e a população brasileira não tem acesso a isso”.
Direção de pessoas brancas
Dos filmes com mais de R$ 5 milhões de verba pública, mais de 90% deles são dirigidos por pessoas brancas, de acordo com a Apan.
A carta da associação defende a ampliação das ações afirmativas. Atualmente, a cota de produção é de 25% de verbas com ação afirmativa no mínimo – sendo 15% para negros, 5% para indígenas e 5% para pessoas com deficiência.
Cinema negro nas escolas
Tatiana também defende que a legislação estimule mais produções cinematográficas negras em sala de aula.
“Isso é o que há de mais importante. Vai ao encontro de outra legislação que determina o ensino de cultura africana brasileira e história, além de cultura indígena no contexto da educação básica”.