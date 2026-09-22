94% dos filmes que receberam recursos federais foram dirigidos por pessoas brancas, destaca associação

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Associação de Profissionais do Audiovisual Negro no Brasil divulgou carta em defesa da maior presença e permanência de profissionais negros no setor

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A Associação de Profissionais do Audiovisual Negro no Brasil (Apan) divulgou, na última semana, uma carta em defesa da maior presença e permanência de profissionais de narrativas negras no mercado e no contexto da produção.

A carta foi elaborada após a escolha do longa-metragem “Feito Pipa”, do diretor Allan Deberton, para representar o Brasil na busca por uma indicação ao Oscar 2027. O filme é protagonizado por artistas negros, como Lázaro Ramos, Teca Pereira, Carlos Francisco e Yuri Gomes.

“Feito Pipa” concorria à vaga escolhida pela Academia Brasileira de Cinema com outros dois filmes de diretores negros: “Vicentina Pede Desculpas”, de Gabriel Martins, e “Nosso Segredo”, de Grace Passô.

Participação desigual

Apesar da lista do Oscar, a Apan destacou que continua desproporcional a participação de pessoas negras no acesso aos trabalhos no setor e, sobretudo, no acesso às maiores fatias do fomento público.

Na produção cinematográfica, são 69,6% de pessoas brancas e 29,3% de negras, sendo que as mulheres ganham menos. Um dos dados trazidos é que 94% dos filmes que receberam recursos federais foram dirigidos por pessoas brancas.

Na TV aberta, são atualmente 65% de pessoas brancas e 32,6% de pessoas pretas e pardas com registros de emprego.

A associação argumenta que profissionais negros estão concentrados nas funções técnicas e mais sujeitos à menor remuneração, à informalidade e à menor proteção trabalhista.

Leis de incentivo ampliaram participação

Segundo a presidenta da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro no Brasil (Apan), Tatiana Carvalho, a implementação da Lei Paulo Gustavo e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura ajudou com avanços para o setor.

Segundo a associação, 58% dos festivais com foco em obras dirigidas por profissionais negras e realizadores negros tiveram participação direta desses incentivos no ano passado.

O documento, que defende a realização de festivais de filmes com esse recorte racial, aponta que 83% das obras audiovisuais dirigidas por pessoas negras no Brasil foram produzidas após 2010.

Para ela, a legislação é “muito tímida” em relação à proteção do cinema brasileiro para o público. Ela acredita que Senado e Câmara precisam elaborar leis mais fortes para proteger o audiovisual.

“São 200 filmes por ano e a população brasileira não tem acesso a isso”.

Direção de pessoas brancas

Dos filmes com mais de R$ 5 milhões de verba pública, mais de 90% deles são dirigidos por pessoas brancas, de acordo com a Apan.

A carta da associação defende a ampliação das ações afirmativas. Atualmente, a cota de produção é de 25% de verbas com ação afirmativa no mínimo – sendo 15% para negros, 5% para indígenas e 5% para pessoas com deficiência.

Cinema negro nas escolas

Tatiana também defende que a legislação estimule mais produções cinematográficas negras em sala de aula.

“Isso é o que há de mais importante. Vai ao encontro de outra legislação que determina o ensino de cultura africana brasileira e história, além de cultura indígena no contexto da educação básica”.

