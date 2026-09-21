"Voltamos às origens": Academia da Berlinda celebra 22 anos com novo álbum "Nave Luz"
Disco reúne dez faixas e parcerias com IVYSON, Mestre Anderson Miguel e Margherita Lavosi em viagem por referências que marcaram trajetória da banda
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As batidas dos ritmos latinos, africanos e nordestinos misturadas em sintonia e com originalidade. Característica marcante da Academia da Berlinda, a fusão de estilos está presente no novo álbum da banda, “Nave Luz”, que retoma referências que fazem parte da identidade sonora da banda olindense e marca os 22 anos de trajetória do grupo.
Lançado na última quinta-feira (17), o álbum foi gravado em Olinda e produzido coletivamente pelos próprios integrantes.
Ao longo das dez faixas, a banda revisita elementos da música regional nordestina, da dança de salão, da cumbia olindense e do bolero pernambucano enquanto aponta para novos caminhos.
“Voltamos às origens com esse disco produzido coletivamente pela banda, na busca da nossa essência, revisitando nossos baús e revirando nossas bagagens para que tudo saísse com a nossa cara”, destaca Tiné, um dos vocalistas da Academia da Berlinda.
O álbum conta com participações de IVYSON, Mestre Anderson Miguel e Margherita Lavosi. Entre as canções, estão referências às vivências em Olinda, à cultura popular e às relações construídas ao longo das mais de duas décadas de carreira.
A ideia de recomeço também atravessa o disco. “Nave Luz” projeta temas como futuro e liberdade a partir de um olhar para o passado da própria banda. Na faixa-título, o grupo destaca o novo momento em uma canção autobiográfica e reflexiva.
“A história que a gente conta é sobre o tempo de estrada da banda, abrindo nossa bagagem de melodias e traduzindo tudo que estamos vivendo, em todos os aspectos, do social ao lado afetivo, e das reflexões sobre a vida e o amor; e outros sentimentos que tentamos explicar através dos versos, na maioria das vezes, de forma sutil, pois nossa música tende a ser dançante e alegre”, explica Tiné.