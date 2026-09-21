Sete meses após Carnaval do Recife, artistas denunciam atraso em cachês; Prefeitura diz ter pago 97%

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Artistas afirmam que os pagamentos estão pendentes e gestão municipal prevê quitar cachês sem pendências até o dia 25 de setembro

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Sete meses após o Carnaval do Recife 2026, artistas que participaram da programação oficial do município afirmam que ainda não receberam o pagamento dos cachês pelas apresentações.

Enquanto os pagamentos seguem pendentes para parte dos profissionais, a cidade já começa a se preparar para o Carnaval 2027, com prévias e ensaios nas ruas. A Prefeitura do Recife afirma que 97,15% das contratações do Ciclo Carnavalesco já foram pagas.

O Carnaval do Recife 2026 aconteceu entre os dias 12 e 17 de fevereiro e, segundo a Prefeitura, 98% das atrações da programação foram formadas por artistas locais.

Um artista que participou da festa por meio de chamamento público e preferiu não se identificar afirmou que o prazo informado pela gestão municipal para o pagamento é de até 90 dias após a prestação de contas.

“Já é muito tempo, principalmente para artistas locais e independentes porque o valor para investir no show é alto. Tem toda uma equipe em cima e por trás do palco para fazer acontecer. Fica muito difícil de fazer a manutenção do sonho”, relatou.

De acordo com o artista, situações de atraso nos pagamentos são recorrentes e se estendem por mais de uma década, gerando desconfiança de profissionais que atuam no setor cultural do Recife.

“Tudo que sei fazer da minha vida é arte. Recife alimenta a criação e sufoca a continuidade dos artistas e bandas locais”, afirmou.

Outras atrações que também preferiram não se identificar relataram ao JC que ainda aguardam o pagamento de cachês referentes ao Carnaval deste ano. Os artistas também mencionaram dificuldades para obter informações sobre o andamento dos processos junto à Prefeitura.

Prefeitura diz ter pago 97% dos cachês

Com o tema “Carnaval do Futuro”, o Carnaval do Recife 2026 teve 50 polos espalhados pela cidade e cerca de 3 mil apresentações, segundo a gestão municipal.

Em nota, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, informou que, até o momento, 97,15% das contratações realizadas para o Ciclo Carnavalesco já foram efetivamente pagas.

De acordo com a gestão, a maior parte dos cachês que ainda não foi paga corresponde a contratações cuja prestação de contas ainda não foi apresentada ou que possuem pendências na documentação comprobatória.

A Prefeitura informou ainda que artistas que já prestaram contas e não possuem pendências documentais devem receber os pagamentos até 25 de setembro de 2026.

“Importante destacar que todos os valores referentes às contratações do Carnaval 2026 estavam contemplados no orçamento do evento”, afirmou a gestão.

Prestação de contas

Segundo a Prefeitura, a ordem de pagamento segue os procedimentos administrativos previstos na legislação e está condicionada à regularidade da documentação apresentada pelos contratados e à conclusão das etapas de liquidação da despesa.

“A ordem de pagamento observa os procedimentos administrativos e a legislação vigente, especialmente o artigo 141 da Lei Federal nº 14.133/2021- Lei de Licitação e Contratação para a Administração Pública, além de estar condicionada à regularidade da documentação apresentada como prestação de contas e da conclusão das etapas de liquidação da despesa”, diz a nota.

