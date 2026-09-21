Christiane Falcão interpreta Clara Nunes em festa que revive Madame Butterfly
Performance será apresentada na terceira edição da festa The Retrô – Madame Butterfly, neste sábado, no Nexus Bar, bairro da Boa Vista
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Christiane Falcão, uma das personagens marcantes da noite LGBTQIA+ do Recife nos anos 1990, volta ao palco para revisitar uma performance que faz parte de sua trajetória artística.
Neste sábado (26), ela interpreta Clara Nunes na terceira edição da festa The Retrô – Madame Butterfly, no Nexus Bar, na Boa Vista, área central do Recife.
A apresentação parte da memória da antiga Butterfly, casa que se tornou um dos espaços mais emblemáticos da cena LGBTQIA+ pernambucana. Foi no local que Christiane construiu parte de sua trajetória e apresentou, entre outras performances, a homenagem à cantora Clara Nunes.
Para a nova apresentação, a artista vai usar figurinos e acessórios inspirados no visual de Clara Nunes, incluindo peças que reproduzem elementos presentes na estética da cantora.
Reconstrução de Clara Nunes
O diretor criativo da festa, Marcone Félix, realizou uma pesquisa sobre a trajetória e a estética de Clara Nunes. O levantamento serviu de base para a escolha dos figurinos e acessórios usados por Christiane.
A montagem também estabelece uma conexão entre a performance apresentada por Christiane na Butterfly nos anos 1990 e a nova versão, aproximando a memória da antiga casa da cena LGBTQIA+ atual do Recife.
Além de Christiane Falcão interpretando Clara Nunes, a programação contará com Odilex, em uma homenagem a Maria Bethânia, além das drag queens Sayuri Heiwa e Tiffany Larck. A trilha sonora ficará por conta dos DJs Marcílio, Júnior Bomba e Barreto.
Serviço
The Retrô – Madame Butterfly
Data: 26 de setembro
Horário: 21h
Local: Nexus Bar – Av. Manoel Borba, 796 - Boa Vista, Recife