Rock Rec Festival reúne multidão e tem Biquini como um dos grandes momentos da noite

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Com nove horas de shows, terceira edição do festival, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, manteve sucesso de público

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Com nove horas de shows praticamente sem intervalos, os fãs do rock nacional viveram uma noite para guardar na memória. A terceira edição do Rock Rec Festival, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, no sábado (19), reuniu grandes nomes da música e fãs de diferentes gerações.

A primeira banda a subir no palco foi Nação Zumbi, com tocou clássicos do movimento Manguebeat e animou o público que começava a lotar o espaço.

Biquini, a segunda banda a se apresentar, protagonizou um dos momentos de maior conexão com o público. O vocalista Bruno Gouveia mostrou muita disposição no palco, interagiu com os fãs e se entregou à apresentação, conduzindo a plateia em um repertório repleto de sucessos da banda. A energia do cantor foi um dos pontos altos do festival.

Não à toa, a banda participou das três edições do festival. E, sim, os fãs já estão na expectativa pela apresentação no ano que vem.

Também subiram ao palco Jota Quest, com sucessos românticos que fizeram história no início dos anos 2000; Capital Inicial uma das mais esperadas da noite; além de Charlie Brown Jr e Camisa de Vênus, que fecharam a programação.

Além dos grandes nomes nacionais, o festival abriu espaço novamente para artistas locais no Palco Pernambuco. Macfly, Bob Tayson, Anabela, Papaninfa, Zero Bronca, Vitraz e Fantasma representaram diferentes momentos e estilos do rock produzido no Estado.

Para o público, o festival foi também uma oportunidade de reencontrar músicas que fazem parte da memória de diferentes gerações, em apresentações que mostraram que o rock brasileiro continua capaz de reunir uma multidão.