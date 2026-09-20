Filme "Vicentina pede desculpas" é indicado brasileiro para o Goya

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Principal premiação do cinema espanhol acontecerá dia 28 de fevereiro de 2027; a estreia do longa no Brasil está para dia 5 de novembro

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A Academia Brasileira de Cinema escolheu Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins, para representar o Brasil na disputa pelo prêmio de melhor filme ibero-americano no 41º Goya. A cerimônia da principal premiação do cinema espanhol está marcada para 28 de fevereiro de 2027, na Espanha.

Conhecido por Marte Um, Gabriel Martins acompanha desta vez a trajetória de Vicentina, personagem interpretada por Rejane Faria. Após a morte do filho, a mulher passa a lidar com as consequências da tragédia e inicia uma jornada marcada pelo enfrentamento do próprio luto.

O elenco reúne ainda Flávio Bauraqui, Giovanna Heliodoro, Giovanni Venturini, Grace Passô, Karine Teles, Maíra Azevedo, Renato Novaes e Thalma de Freitas.

Produzido pela Filmes de Plástico, o longa teve sua première mundial em 12 de setembro, durante a 51.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF). Antes da estreia comercial no Brasil, prevista para o dia 5 de novembro, a produção passa por outros festivais internacionais.

FESTIVAIS

Na Espanha, Vicentina Pede Desculpas participa do 74.º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, no qual concorre à Concha de Ouro, principal prêmio da mostra. O longa também integra a programação do AFI Latin American Film Festival do Cinelatino Minneapolis Film Festival e do 28.º Festival do Rio.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.