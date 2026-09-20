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Cultura | Notícia

Ed Sheeran volta aos palcos e diz que situação em Gaza é 'catastrófica e injustificável'

Afirmação veio após o cantor britânico sofrer onda de criticas por não ter apoiado o rapper Macklemore em discursos de apoio à Palestina

Por Estadão Conteúdo Publicado em 20/09/2026 às 13:23
O cantor Ed Sheeran lan&ccedil;ou, na &uacute;ltima sexta-feira (25), o videoclipe de 'Bad Habits'
O cantor Ed Sheeran lançou, na última sexta-feira (25), o videoclipe de 'Bad Habits' - INSTAGRAM/@TEDDYSPHOTOS/REPRODUÇÃO

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Em meio à onda de críticas que vem sofrendo, acusado de não ter apoiado um artista que abria seus shows após manifestar apoio à causa palestina, o cantor britânico Ed Sheeran disse, no sábado (19), durante uma apresentação na Filadélfia, que a situação em Gaza é "injustificável".

O cantor, que até então havia mantido uma postura apolítica, quebrou o silêncio sobre o conflito israelense-palestino em seu primeiro show desde a polêmica que envolveu o rapper americano Macklemore. "O que está acontecendo em Gaza é catastrófico, injustificável e desproporcional", disse Sheeran na abertura do show na Filadélfia.

"Nossos corações foram partidos pelo nível da devastação e perda de vidas de civis, de vidas de crianças, e a injustiça sistêmica que estamos vendo se desenrolar na Cisjordânia não pode ser ignorada", acrescentou.

O rapper Macklemore foi expulso da Loop Tour, de Sheeran, após gritar "Palestina Livre!" em uma apresentação em Nova Jersey no começo do mês.

"Eu tive que tomar e assumir decisões difíceis, e cometi erros, e eu sinto muito, mas muito mesmo", continuou Sheeran, emocionado. Quando o show estava perto do fim, Sheeran disse que a semana foi "a mais difícil da minha vida" e que teve medo de que as pessoas "jogassem coisas" nele.

Depois de agradecer aos fãs pelo apoio, ele descreveu o show como a "melhor noite" da sua vida e chorou.

 

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