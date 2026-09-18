RioMar Recife promove quatro dias de música clássica no projeto Concertos da Primavera
Apresentações gratuitas e dedicadas à música clássica e contemporânea serão entre os dias 23 e 26 de setembro, às 19h, na Praça de Eventos 1
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O RioMar Recife vai promover, entre os dias 23 e 26 de setembro, às 19h, o evento Concertos da Primavera, com programação gratuita e apresentações de orquestras. Os concertos serão na Praça de Eventos 1, no Piso L1, em um palco dedicado à música clássica e contemporânea.
A abertura contará com apresentação da Orquestra Criança Cidadã, projeto com 20 anos de história que levará uma experiência musical que atravessa diferentes épocas, estilos e culturas.
Serão 18 músicos, reunindo instrumentos de cordas, sopros e percussão, com um repertório dedicado à música brasileira, com ritmos como o frevo, o baião e o samba.
À frente do grupo estará o maestro venezuelano Rafael Dommar, Maestro Titular e Diretor Artístico da Orquestra Criança Cidadã, conduzindo os músicos em uma apresentação que une técnica, emoção e energia.
Na segunda noite da programação, dia 24 de setembro, haverá concerto da Orquestra Matéria Prima, reunindo músicos e repertório que dialogam com a diversidade e a riqueza da música.
Na terceira noite, às 19h, o balé se junta à música clássica com a apresentação artística de “O Despertar da Flora” pela Companhia Subitus com a Orquestra Sons & Cordas acompanhando com as canções. O Le Réveil de Flore (O Despertar de Flora) é um balé clássico de um ato criado para o Ballet Imperial Russo.
O encerramento da programação dos Concertos de Primavera do RioMar Recife terá a presença de Arthur Philipe. O cantor apresentará repertório com músicas nacionais e internacionais, standards do jazz norte-americano, sucessos da música pop, Bossa Nova e MPB.
Programação dos Concertos de Primavera RioMar:
23/09 - 19h - Orquestra Criança Cidadã
24/09 - 19h - Orquestra Matéria Prima
25/09 - 19h - "O Despertar da Flora" com Cia de Dança Subitus e Orquestra Sons & Cordas.
26/09 - 19h - Arthur Philipe
Local: Praça de Eventos 1, no Piso L1 do RioMar Recife, em frente da Fri Sabor