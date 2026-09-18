Recife terá mega mural e passeio turístico em homenagem aos 60 anos de Chico Science

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A programação terá ainda passeio gratuito por pontos ligados à trajetória do músico e à história do Manguebeat no Centro do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife terá, na próxima terça-feira (22), duas ações em homenagem aos 60 anos que Chico Science completaria em 2026. A programação inclui a instalação de um mega mural dedicado ao músico e um passeio turístico gratuito por locais ligados à trajetória do artista e ao movimento Manguebeat.

O mural será instalado na fachada do Motto by Hilton, na Rua da Guia, no Bairro do Recife. A obra foi desenvolvida pelo artista Arem, a partir de uma fotografia de Chico Science feita por Fred Jordão, e teve aprovação da família do músico. A iniciativa integra o Edital de Megamurais Recife Cidade da Música, do Gabinete de Inovação Urbana (GIURB).

Além do mural, o projeto Olha! Recife realiza o roteiro turístico “Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar”. O passeio terá saída às 10h, na Praça do Arsenal, e percorrerá pontos do Centro do Recife relacionados à história de Chico Science e do Manguebeat.

Entre os locais previstos no percurso estão o Marco Zero, a Rua da Moeda, onde fica a estátua de Chico Science, o Cais da Alfândega, o Pátio de São Pedro, que abriga o Memorial Chico Science, e o Mercado de São José.

De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura do Recife, excepcionalmente para essa edição, não será necessário realizar agendamento ou inscrição para participar do passeio.

O roteiro foi idealizado por Manu Rodrigues e utiliza o Manguebeat como fio condutor para abordar aspectos da música, do patrimônio, da cultura popular e da memória do Recife.

Chico Science e o Manguebeat

Chico Science foi um dos principais nomes do Manguebeat, movimento cultural que ganhou força no Recife a partir da década de 1990. Segundo o material divulgado pela Prefeitura, 1991 é considerado o ano embrionário do movimento, período em que a banda Loustal, liderada por Chico Science, aproximou-se do grupo Mundo Livre S/A, de Fred Zero Quatro, e do bloco de maracatu Lamento Negro.

O movimento promoveu a aproximação entre elementos da cultura popular pernambucana e referências da música contemporânea, contribuindo para ampliar a projeção da produção cultural do Recife.

Atualmente, referências ao Manguebeat fazem parte da paisagem cultural da cidade. Além da estátua de Chico Science na Rua da Moeda e do Memorial Chico Science, o Recife conta com outras obras de arte urbana e monumentos relacionados à música e à cultura local.

Serviço

Passeio “Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar”

Data: terça-feira (22)

Horário: 10h

Local de saída: Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Entrada: gratuita

Inscrição: não será necessária excepcionalmente para este passeio.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

