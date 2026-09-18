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Cultura | Notícia

Recife terá mega mural e passeio turístico em homenagem aos 60 anos de Chico Science

A programação terá ainda passeio gratuito por pontos ligados à trajetória do músico e à história do Manguebeat no Centro do Recife

Por Fagner Clemente Publicado em 18/09/2026 às 17:50
Recife terá mega mural e passeio turístico em homenagem aos 60 anos de Chico Science
Recife terá mega mural e passeio turístico em homenagem aos 60 anos de Chico Science - Divulgação

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O Recife terá, na próxima terça-feira (22), duas ações em homenagem aos 60 anos que Chico Science completaria em 2026. A programação inclui a instalação de um mega mural dedicado ao músico e um passeio turístico gratuito por locais ligados à trajetória do artista e ao movimento Manguebeat.

O mural será instalado na fachada do Motto by Hilton, na Rua da Guia, no Bairro do Recife. A obra foi desenvolvida pelo artista Arem, a partir de uma fotografia de Chico Science feita por Fred Jordão, e teve aprovação da família do músico. A iniciativa integra o Edital de Megamurais Recife Cidade da Música, do Gabinete de Inovação Urbana (GIURB).

Além do mural, o projeto Olha! Recife realiza o roteiro turístico “Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar”. O passeio terá saída às 10h, na Praça do Arsenal, e percorrerá pontos do Centro do Recife relacionados à história de Chico Science e do Manguebeat.

Entre os locais previstos no percurso estão o Marco Zero, a Rua da Moeda, onde fica a estátua de Chico Science, o Cais da Alfândega, o Pátio de São Pedro, que abriga o Memorial Chico Science, e o Mercado de São José.

De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura do Recife, excepcionalmente para essa edição, não será necessário realizar agendamento ou inscrição para participar do passeio.

O roteiro foi idealizado por Manu Rodrigues e utiliza o Manguebeat como fio condutor para abordar aspectos da música, do patrimônio, da cultura popular e da memória do Recife.

Chico Science e o Manguebeat

Chico Science foi um dos principais nomes do Manguebeat, movimento cultural que ganhou força no Recife a partir da década de 1990. Segundo o material divulgado pela Prefeitura, 1991 é considerado o ano embrionário do movimento, período em que a banda Loustal, liderada por Chico Science, aproximou-se do grupo Mundo Livre S/A, de Fred Zero Quatro, e do bloco de maracatu Lamento Negro.

O movimento promoveu a aproximação entre elementos da cultura popular pernambucana e referências da música contemporânea, contribuindo para ampliar a projeção da produção cultural do Recife.

Atualmente, referências ao Manguebeat fazem parte da paisagem cultural da cidade. Além da estátua de Chico Science na Rua da Moeda e do Memorial Chico Science, o Recife conta com outras obras de arte urbana e monumentos relacionados à música e à cultura local.

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Serviço

Passeio “Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar”
Data: terça-feira (22)
Horário: 10h
Local de saída: Praça do Arsenal, Bairro do Recife
Entrada: gratuita
Inscrição: não será necessária excepcionalmente para este passeio.

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Fagner Clemente

fcsilva@jc.com.br

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

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