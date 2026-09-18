Recife terá mega mural e passeio turístico em homenagem aos 60 anos de Chico Science
A programação terá ainda passeio gratuito por pontos ligados à trajetória do músico e à história do Manguebeat no Centro do Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Recife terá, na próxima terça-feira (22), duas ações em homenagem aos 60 anos que Chico Science completaria em 2026. A programação inclui a instalação de um mega mural dedicado ao músico e um passeio turístico gratuito por locais ligados à trajetória do artista e ao movimento Manguebeat.
O mural será instalado na fachada do Motto by Hilton, na Rua da Guia, no Bairro do Recife. A obra foi desenvolvida pelo artista Arem, a partir de uma fotografia de Chico Science feita por Fred Jordão, e teve aprovação da família do músico. A iniciativa integra o Edital de Megamurais Recife Cidade da Música, do Gabinete de Inovação Urbana (GIURB).
Além do mural, o projeto Olha! Recife realiza o roteiro turístico “Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar”. O passeio terá saída às 10h, na Praça do Arsenal, e percorrerá pontos do Centro do Recife relacionados à história de Chico Science e do Manguebeat.
Entre os locais previstos no percurso estão o Marco Zero, a Rua da Moeda, onde fica a estátua de Chico Science, o Cais da Alfândega, o Pátio de São Pedro, que abriga o Memorial Chico Science, e o Mercado de São José.
De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura do Recife, excepcionalmente para essa edição, não será necessário realizar agendamento ou inscrição para participar do passeio.
O roteiro foi idealizado por Manu Rodrigues e utiliza o Manguebeat como fio condutor para abordar aspectos da música, do patrimônio, da cultura popular e da memória do Recife.
Chico Science e o Manguebeat
Chico Science foi um dos principais nomes do Manguebeat, movimento cultural que ganhou força no Recife a partir da década de 1990. Segundo o material divulgado pela Prefeitura, 1991 é considerado o ano embrionário do movimento, período em que a banda Loustal, liderada por Chico Science, aproximou-se do grupo Mundo Livre S/A, de Fred Zero Quatro, e do bloco de maracatu Lamento Negro.
O movimento promoveu a aproximação entre elementos da cultura popular pernambucana e referências da música contemporânea, contribuindo para ampliar a projeção da produção cultural do Recife.
Atualmente, referências ao Manguebeat fazem parte da paisagem cultural da cidade. Além da estátua de Chico Science na Rua da Moeda e do Memorial Chico Science, o Recife conta com outras obras de arte urbana e monumentos relacionados à música e à cultura local.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Serviço
Passeio “Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar”
Data: terça-feira (22)
Horário: 10h
Local de saída: Praça do Arsenal, Bairro do Recife
Entrada: gratuita
Inscrição: não será necessária excepcionalmente para este passeio.