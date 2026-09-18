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Cultura | Notícia

Oficina Francisco Brennand promove programação com acessibilidade e abre Olaria para visitação em setembro

Agenda inclui visita sensorial para comunidade surda, Primavera dos Museus, trilha pelo entorno do museu-ateliê e entrada gratuita

Por JC Publicado em 18/09/2026 às 12:16
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Oficina Francisco Brennand terá programação voltada à acessibilidade e diversidade cultural em setembro - Divulgação

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A Oficina Francisco Brennand, na Várzea, Zona Oeste do Recife, terá a programação de com atividades voltadas à inclusão, acessibilidade e diversidade. A agenda inclui uma visita à Olaria do museu-ateliê, espaço normalmente fechado para o público e ações que integram a 20ª Primavera dos Museus.

Em homenagem ao Dia do Oleiro, celebrado em 20 de setembro, a Olaria será aberta ao público nesta sexta-feira (18). A visita será mediada por Aldair Barbosa e percorrerá os espaços onde são produzidos os objetos de arte da Oficina, apresentando etapas como modelagem, decoração e processos de queima da cerâmica.

No sábado (19), será realizada mais uma edição do Trilhas do Capibaribe, atividade que percorre o entorno preservado da Oficina Francisco Brennand. A ação será conduzida pelo Grupo Cultural Boi da Mata.

Primavera dos Museus

Entre os dias 21 e 27 de setembro, a programação integra a 20ª Primavera dos Museus, iniciativa anual promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Serão promovidas visitas mediadas temáticas e uma atividade sensorial voltada à comunidade surda.

Em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), será realizada, no dia 23, a “Visita Sensorial: audiovisual, tato e acessibilidade como caminhos de experiência”. A atividade terá mediação em Libras e será voltada à comunidade surda, com atenção especial a crianças de 8 a 12 anos.

A experiência contemplará os espaços expositivos e utilizará recursos audiovisuais e táteis como ferramentas de aproximação com as obras e o ambiente do museu-ateliê. A Olaria também fará parte do percurso.

Entrada gratuita

O encerramento da Primavera dos Museus, no domingo (27), terá bilheteria gratuita para todos os públicos durante todo o horário de funcionamento da Oficina Francisco Brennand, das 9h às 17h.

Na ocasião, o público também poderá participar de uma visita mediada pela itinerância da 36ª Bienal de São Paulo e acompanhar o cortejo do grupo Oyá Alaxé.

Além da gratuidade no dia 27, a Oficina mantém entrada gratuita às terças-feiras até 13 de outubro.

Programação completa

Visita à Olaria - Dia do Oleiro
Data: 18 de setembro
Links de inscrição: https://forms.gle/ie3e2Agu9pdDZgCY8
Horário: 14h às 15h30
Local: Olaria da Oficina Francisco Brennand

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Trilhas do Capibaribe, com o Grupo Cultural Boi da Mata
Data: 19 de setembro
Público de 18 a 60 anos
Links de inscrição: https://forms.gle/fsBh1zkFqfztbw5eA
Horário: 09h às 12h
Local: Oficina Francisco Brennand

20ª edição da Primavera dos Museus - "Museus para Todas as Pessoas"
Data: de 21 a 27 de setembro
Local: Oficina Francisco Brennand

Visita Sensorial: audiovisual, tato e acessibilidade como caminhos de experiência, com Fundaj e Plano Conjunto
Data: 23 de setembro
Voltado para comunidade surda, especialmente crianças de 8 a 12 anos
Links de inscrição: https://forms.gle/z3R39PhB4RGQM3vv9
Horários: 14h às 16h
Local: Oficina Francisco Brennand | Olaria e Produção

Visitas temáticas: 20ª Primavera dos Museus - “Museus para todas as pessoas"
Data: 23 de setembro
Público: Grupo de estudantes atendidos pelo Projeto Afluir na Oficina
Horários: 9h30 às 11h
Local: Oficina Francisco Brennand

Encontro com Professoras e Professores: Educação Inclusiva, Acessibilidade e Práticas Pedagógicas, com Jessica Braz de Mesquita
Data: 24 de setembro
Público: Professoras e professores de todas as modalidades de ensino, educadores, estudantes e pessoas interessadas no assunto
Links de inscrição: https://forms.gle/E1hH6DzKiWcaQ7fk6
Horários: 10h - 12h (1º turno - manhã) e 14h - 16h (2º turno - tarde)
Local: Oficina Francisco Brennand - Cineteatro Deborah Brennand

Dia de gratuidade na Oficina - Primavera dos Museus
Data: 27 de setembro
Horários: 9h às 17h (com última entrada às 16h)
Local: Oficina Francisco Brennand

Visita mediada na itinerância da 36ª Bienal de São Paulo
Quando: 27 de setembro
Horário: 11h
Local: Oficina Francisco Brennand

Ocupa Oficina - Cortejo com Afoxé Oyá Alaxé
Quando: 27 de setembro
Horários: 14:30 às 15:20
Local: Oficina Francisco Brennand

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