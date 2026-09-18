Circo do Tirú estreia espetáculo ‘Nordestinamente’ em Jaboatão dos Guararapes

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Espetáculo reúne humor, música ao vivo, dança, tecnologia e números circenses em uma homenagem à cultura nordestina

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O Circo do Tirú está em cartaz em Pernambuco com o espetáculo “Nordestinamente”, apresentado em uma estrutura montada na área externa do Shopping Guararapes, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. A temporada começou nesta quinta-feira (17) e tem programação prevista para quintas, sextas, sábados, domingos e feriados.

Concebido a partir do universo criativo do humorista Tirullipa, o espetáculo combina circo, humor, música executada ao vivo, dança, tecnologia e performances circenses para apresentar elementos da cultura nordestina. A produção também prevê uma circulação do espetáculo por outras cidades brasileiras.

À frente da nova fase da companhia estão Tirullipa e Karine Pissutti. Segundo a produção, “Nordestinamente” foi pensado como um musical apresentado sob uma lona de circo, com referências às tradições, aos costumes e à diversidade cultural da região.

“Nordestinamente nasceu do desejo de transformar a riqueza cultural do nosso Nordeste em uma experiência capaz de emocionar pessoas de todas as idades”, afirma Karine Pissutti.

A estrutura do circo foi reformulada para a temporada. A lona não possui os tradicionais mastros centrais de ferro e conta com um sistema de arco externo, que elimina pilares internos e amplia a visibilidade do picadeiro. O palco tem formato de 360 graus, permitindo a visualização do espetáculo de diferentes pontos da arena.

A identidade visual da lona foi inspirada em elementos associados à cultura nordestina, como colchas de retalhos, bordados, rendas, cactos e xilogravuras. O projeto foi idealizado por Bruno Oliveira, que também assina a direção geral, a produção e a direção criativa, além dos figurinos.

“Traduzir a riqueza estética do Nordeste por meio dos figurinos, da lona, da cenografia e da identidade visual foi o grande desafio deste projeto. Cada elemento foi pensado para contar essa história e emocionar o público desde o primeiro olhar”, afirma Oliveira.

A cenografia é assinada pela Tribo da Arte, sob direção de Troy Oliver, e acompanha a proposta visual da produção. Ao todo, o espetáculo utiliza mais de 12 toneladas de equipamentos de som, iluminação, painéis de LED e efeitos especiais.

No palco, cantores, bailarinos, palhaços e artistas circenses são acompanhados por uma banda ao vivo. A trilha sonora reúne músicas associadas à cultura nordestina e obras de artistas como Luiz Gonzaga, Clara Nunes, Maria Bethânia, Geraldo Azevedo, Elza Soares, Chico César e Cordel do Fogo Encantado, além de elementos do repente.

Entre os números circenses estão trapézio, roda cyr, lira, percha, malabares e acrobacias aéreas. A iluminação, o conteúdo digital, a cenografia, os figurinos, os painéis de LED, a sonorização e os efeitos especiais são utilizados de forma integrada durante a apresentação.

História

A trama acompanha Iracema, uma menina do sertão que sonha em se tornar palhaça, apesar de ser desencorajada pelas pessoas ao seu redor. Com a ajuda de Zé Tocador e Chica Cantadora, ela conhece Dona Esperanza, que propõe uma viagem pelo Nordeste em busca do misterioso Grande Palhaço, figura que seria capaz de ajudá-la a realizar o sonho.

Durante a jornada, Iracema encontra Tirú, interpretado como a figura lendária do Grande Palhaço e mestre de cerimônias da história. Ele acompanha a personagem em diferentes encontros e desafios, enquanto ela busca compreender o significado de ser palhaça.

A viagem também é acompanhada por Seu Menino, personagem que rejeita o universo do circo. Ao longo da narrativa, a personagem descobre que ele é o proprietário de um circo que nunca chegou à cidade porque foi destruído por um incêndio.

A história apresenta ainda uma revelação sobre o Grande Palhaço: mais do que uma pessoa específica, ele representa a capacidade de transformar dificuldades em alegria e manter a esperança diante dos obstáculos. A jornada leva Iracema a reconhecer essa força em si mesma e encontrar sua identidade como palhaça, enquanto Seu Menino recupera a disposição para reconstruir o próprio circo.

O elenco conta com Lua Martins como Iracema, Aline Campêlo como Chica Cantadora, Aldrey Rocha como Zé Tocador, Florentina como Dona Esperanza, Glauco Lucena como Seu Menino e Ivo Ferreira como o palhaço Zé Ninguém.

Serviço

Circo do Tirú — Espetáculo “Nordestinamente”

Local: Área Externa do Shopping Guararapes, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Temporada: Iniciada em 17 de setembro

Horários:

- Quintas e sextas: 19h15

- Sábados: 16h e 19h15

- Domingos e feriados: 15h e 18h15

Ingressos: a partir de R$ 40

Duração: 2 horas, com intervalo de 15 minutos

Classificação: Livre

Capacidade: 900 lugares com assentos numerados

A estrutura conta com rampas de acesso e lugares reservados para pessoas com deficiência. Também são disponibilizados abafadores de som para pessoas autistas ou com hipersensibilidade auditiva, mediante solicitação na bilheteria.

Vendas: Guichê Web — Circo do Tirú



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