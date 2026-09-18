fechar
Cultura | Notícia

Após 15 anos, SPA das Artes volta ao Recife com shows, performances e exposições

Serão mais de 40 atividades gratuitas, entre ações de rua, ativações de ateliê, rodas de conversa, Mostra de Videoarte e Salão Recife de Artes Visuais

Por Laís Nascimento Publicado em 18/09/2026 às 11:21
SPA das Artes terá 40 atividades gratuitas pelo Recife
SPA das Artes terá 40 atividades gratuitas pelo Recife - Walton Ribeiro/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Quinze anos após a realização da última edição, o SPA das Artes volta às ruas e aos equipamentos culturais do Recife a partir deste sábado (19). Com programação gratuita, o evento reúne mais de 40 atividades, entre performances, exposições, imersões, vivências e exibições, e segue até 27 de setembro.

Realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o SPA das Artes 2026 terá ações distribuídas por diferentes pontos da cidade.

Segundo a gestão municipal, foram investidos R$ 600 mil em recursos próprios e outros R$ 600 mil por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Criado no início dos anos 2000, o evento se consolidou como uma das principais iniciativas voltadas às artes visuais em Pernambuco, com uma proposta marcada pela ocupação dos espaços urbanos e pela articulação entre artistas, coletivos e espaços independentes. Depois de anos sem novas edições, o SPA das Artes retorna em 2026.

Shows, videoarte e ações de rua

Divulgação
SPA das Artes volta em 2026 após 15 anos de paralisação das atividades - Divulgação

A programação desta edição está dividida em seis frentes: shows, ações de rua, ativações de ateliê, rodas de conversa, Mostra SPA de Videoarte e Salão Recife de Artes Visuais.

Entre os destaques do primeiro dia está o lançamento do Mapa das Artes, além da Mostra SPA de Videoarte e do show da banda paulista Metá Metá. A apresentação acontece neste sábado (19), a partir das 16h, no Pátio de São Pedro.

A programação também ocupa espaços públicos e áreas abertas do Recife com performances, intervenções e instalações. Entre os locais previstos estão os parques Tamarineira, Treze de Maio e Dona Lindu, as praças do Diario e da República, a praia de Boa Viagem e a ponte Duarte Coelho.

As ativações de ateliê serão realizadas em 10 espaços culturais do Recife. A programação inclui oficinas artísticas, exposições, vivências e imersões artístico-educativas voltadas para crianças.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além das atividades nos ateliês, o evento terá rodas de conversa e ações relacionadas à produção contemporânea em artes visuais, ampliando a participação de artistas e do público em diferentes espaços da cidade.

Homenageados

A retomada do SPA das Artes em 2026 também presta homenagem a seis artistas cujas trajetórias estão relacionadas à origem e à história do evento.

Entre os homenageados estão Fernando Augusto, Fernando Duarte, José Paulo, Mauricio Castro e Rinaldo Silva, apontados como criadores do SPA das Artes, além de Christina Machado, artista reconhecida por sua atuação na arte contemporânea pernambucana.

Veja a programação completa

SÁBADO (19/09)

Abertura

Pátio de São Pedro
16h - Abertura oficial do SPA com apresentação do Mapa das Artes 2026
16h30 - Mostra SPA de Videoarte
18h30 - DJ Vibra
19h20 - Metá Metá

Ações de rua

ETE Professor Alfredo Freyre (Rua Zeferino Agra, 193, Água Fria)
9h às 18h - Pintura do mural “Raiz Nordestina”, de Chão Batido (PE)

Ponte Duarte Coelho
10h - Performance sonora “Sub(i)mersão”, de Thelmo Cristovam (PE)

Praça da República
16h - Performance “Arriar a Bandeira”, de Lia Letícia (PE)

Rua da Imperatriz
9h30 às 12h30 - Atelier Livre de Arte Ploeg, com Marília Matoso, Max Mota, Renato Vale, Roberto Ploeg e artistas convidados

Ativação de ateliê

Ateliê Enfant Terrible (Avenida Dantas Barreto, 324, Santo Antônio)
9h às 12h e 14h às 18h - Oficina de “Serigrafia Artística: Processos e Experimentações”, com Enoque Santos

Ateliê Carol Melo Cerâmica (Rua Joaquim Bandeira, 549, Imbiribeira)
13h às 17h - “Tornar-se Oleira: Prática e Processo no Torno Cerâmico”, com Carol Melo

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê

DOMINGO (20/09)

Ações de rua

Praia do Pina
9h às 12h - “Obrigada pelo seu sonho”, de Beatriz Cruz e Vânia Medeiros (SP)

ETE Professor Alfredo Freyre (Rua Zeferino Agra, 193, Água Fria)
9h às 18h - Pintura do mural “Raiz Nordestina”, de Chão Batido (PE)

Praia de Boa Viagem/Parque Dona Lindu
16h - Performance Tubarão Fêmea, de Renata Caldas (PE)

Teatro do Parque até MAMAM
13h às 17h - Passeio pelo “Guia Comum do Centro do Recife”, de Bruna Rafaella Ferrer (PE)

Avenida Cais do Apolo (nº 362)
14h às 18h - Intervenção “Cacheiro Viajante, cuandu muda o tempo”, de Raoni Assis (PE)

Parque Dona Lindu
19h30 - 2.660 Km/h, de Marília Furman e Gustavo Torres (SP/RJ) - 1ª sessão

Ativação de ateliê

Ateliê Enfant Terrible (Avenida Dantas Barreto, 324, Santo Antônio)
9h às 12h e 14h às 18h - Oficina de “Serigrafia Artística: Processos e Experimentações”, com Enoque Santos

Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)
9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo

Mostra SPA de Videoarte

MAMAM
10h às 16h - Exibição permanente de videoartes

Salão Recife de Artes Visuais

Galeria Janete Costa
16h às 21h - Abertura do Salão Recife de Artes Visuais
Discotecagem: DJ Aslan Cabral

SEGUNDA-FEIRA (21/09)

Ações de rua

Praia do Pina
9h às 12h - “Obrigada pelo seu sonho”, de Beatriz Cruz e Vânia Medeiros (SP)

ETE Professor Alfredo Freyre (Rua Zeferino Agra, 193, Água Fria)
9h às 18h - Pintura do mural “Raiz Nordestina”, de Chão Batido (PE)

Livroteca Brincante do Pina (Rua Artur Lício, 291, Pina)
10h às 16h - “Circuito Fluxo - Rios Urbanos”, de Davi DMS (MG)

Mercado Público de Casa Amarela
9h às 12h - “Quantos Brasis fazem um Brasil”, de Janderson Azevedo (RN)

Praça da Estância
9h às 16h - “Toda Criança é poesia: Arte e acessibilidade para todas as infâncias”, de Tati Naara

Ponte da Boa Vista (Ponte de Ferro)
12h - Performance sonora “Sub(i)mersão”, de Thelmo Cristovam (PE)

Avenida Cais do Apolo (nº 362)
14h às 18h - Intervenção “Cacheiro Viajante, cuandu muda o tempo”, de Raoni Assis (PE)

Praça da República
15h - Performance “Varal”, de Tássio Melo (PE)

Ativação de Ateliê

Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)
9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê

Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)
14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão

Edifício Pernambuco (Dantas Barreto, 324, Santo Antônio - 3º andar)
14h às 18h - “Revelação Analógica Descomplicada: Laboratório Piracema”, com Mitsy Queiroz

Box Preparação (Rua Francisco Vita, 37, Cordeiro)
18h às 21h - Box Preparação - Gestão em Espaços Culturais Independentes, com Rafael Gusmão

Rodas de Conversa

Paço do Frevo
16h às 18h - “Recuse-se a sair do planeta: Arte contemporânea e insurgência elemental”, com Jota Mombaça e Abiniel Nascimento e mediação de Joana D’Arc Lima

TERÇA-FEIRA (22/09)

Ações de rua

Centro Histórico do Recife
9h às 12h - “Quantos Brasis fazem um Brasil”, de Janderson Azevedo (RN)

Praia do Pina
9h às 12h - “Obrigada pelo seu sonho”, de Beatriz Cruz e Vânia Medeiros (SP)

Praça da Estância
9h às 16h - “Toda Criança é poesia: Arte e acessibilidade para todas as infâncias”, de Tati Naara (PE)

ETE Professor Alfredo Freyre (Rua Zeferino Agra, 193, Água Fria)
9h às 18h - Pintura do mural “Raiz Nordestina”, de Chão Batido (PE)

Livroteca Brincante do Pina (Rua Artur Lício, 291, Pina)
10h às 16h - “Circuito Fluxo - Rios Urbanos”, de Davi DMS (MG)

Rua Capitão Lima
13h às 16h - “Vibra Lab - Cartografia sonora das pessoas que passam (e param)”, de Vi Brasil (PE)

Ponte Duarte Coelho e Rua do Sol
14h30 às 16h30 - “Três ações para segurar o tempo - Ação 1: Olhar para trás”, de Marco Salomão

Avenida Cais do Apolo (nº 362)
14h às 18h - Intervenção “Cacheiro Viajante, cuandu muda o tempo”, de Raoni Assis (PE)

Parque da Tamarineira
14h30 às 18h - “Não sou objeto de recordação - Perpétua orgânica Ipê branco”, de Christina Machado (PE)

Ativação de Ateliê

Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)
9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê

Edifício Pernambuco (Dantas Barreto, 324, Santo Antônio - 3º andar)
14h às 18h - “Revelação Analógica Descomplicada: Laboratório Piracema”, com Mitsy Queiroz

Sede do Caranguejo Uçá - Ilha de Deus (Rua São Geraldo, 96, Imbiribeira)
18h30 às 21h30 - “Emergência editorial: Publicação substantivo feminino”, com Taisa Ateyeh

Box Preparação (Rua Francisco Vita, 37, Cordeiro)
18h às 21h - Box Preparação - Gestão em Espaços Culturais Independentes, com Rafael Gusmão

Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)
14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão

QUARTA-FEIRA (23/09)

Ações de rua

ETE Professor Alfredo Freyre (Rua Zeferino Agra, 193, Água Fria)
9h às 18h - Pintura do mural “Raiz Nordestina”, de Chão Batido (PE)

Praça da Estância
9h às 16h - “Toda Criança é poesia: Arte e acessibilidade para todas as infâncias”, de Tati Naara (PE)

Pina (Rua Manoel de Brito, 871)
10h às 16h - “Circuito fluxo: Rios urbanos”, de Davi DMS (MG)

Parque 13 de Maio - Avenida Conde da Boa Vista
14h30 às 16h45 - “Três Ações para segurar o tempo - Ação 2: Rede Social”, de Marco Salomão (PE)

Avenida Cais do Apolo (nº 362)
14h às 18h - Intervenção “Cacheiro Viajante, cuandu muda o tempo”, de Raoni Assis (PE)

Ponte Maurício de Nassau
13h - Performance sonora “Sub(i)mersão”, de Thelmo Cristovam (PE)

Ativação de Ateliê

Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)
9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê

Edifício Pernambuco (Dantas Barreto, 324, Santo Antônio - 3º andar)
14h às 18h - “Revelação Analógica Descomplicada: Laboratório Piracema”, com Mitsy Queiroz

Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)
14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão

Box Preparação (Rua Francisco Vita, 37, Cordeiro)
18h às 21h - Box Preparação - Gestão em Espaços Culturais Independentes, com Rafael Gusmão

Sede do Caranguejo Uçá - Ilha de Deus (Rua São Geraldo, 96, Imbiribeira)
18h30 às 21h30 - “Emergência editorial: Publicação substantivo feminino”, com Taisa Ateyeh

Salão Recife de Artes Visuais

Galeria Janete Costa
Visitação à exposição - 12h às 20h

Rodas de Conversa

Paço do Frevo
16h às 18h - “Memórias do SPA”, com os seis homenageados: Christina Machado, Fernando Augusto, Fernando Duarte, José Paulo, Mauricio Castro e Rinaldo Silva e mediação de Bárbara Collier

Mostra SPA de Videoarte

MAMAM
10h às 17h - Exibição permanente da Mostra SPA de Videoartes

QUINTA-FEIRA (24/09)

Ações de rua

1ª Travessa Príncipe da Beira (nº 444, Jiquiá)
9h às 16h - “Onde o som vira imagem”, de SGNIK (PE)

Ilha de Deus
10h às 16h - “Circuito fluxo: Rios urbanos”, de Davi DMS (MG)

Ponte Prefeito Lima Castro (Ilha do Retiro-Joana Bezerra)
10h às 20h - Instalação “Poema linha do horizonte - Nem tudo será sonhado”, de Tetê (PE)

Praça do Diario
15h às 16h45 - “Três ações para segurar o tempo - Ação 3: Querido Diário”, de Marco Salomão (PE)

Quadra do Buraco da Gata (Avenida São Paulo, COHAB)
17h às 23h - “Quinta do orgulho: Arte drag e intervenções na periferia do Ibura”, de Bruno Soares (PE)

Praça do Sebo
19h15 - “2.660 Km/h”, de Marília Furman e Gustavo Torres (SP/RJ) - 2ª sessão

Ativação de Ateliê

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê

Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)
9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa

Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)
14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão

Sede do Caranguejo Uçá - Ilha de Deus (Rua São Geraldo, 96, Imbiribeira)
18h30 às 21h30 - “Emergência editorial: Publicação substantivo feminino”, com Taisa Ateyeh

Casa Lontra (Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista)
19h a 01h - “Ocupação Lontra”

Mostra SPA de Videoarte

MAMAM
10h às 17h - Exibição de videoartes

Praça do Sebo
16h - 2ª Exibição da Mostra SPA de Videoartes

Salão Recife de Artes Visuais

Galeria Janete Costa
Visitação à exposição - 12h às 20h

SEXTA-FEIRA (25/09)

Ações de rua

1ª Travessa Príncipe da Beira (nº 444, Jiquiá)
9h às 16h - “Onde o som vira imagem”, de SGNIK (PE)

Avenida Brasília Formosa (nº 5)
10h às 16h - “Circuito Fluxo - Rios Urbanos”, de Davi DMS (MG)

Ponte Engenheiro Jaime Gusmão (Iputinga-Monteiro)
10h às 20h - Instalação “Poema linha do horizonte - Tem coisa que só acordado”, de Tetê (PE)

Rua da Aurora até o MAMAM
14h30 - “Pneumatóforo”, de Lucas Cardoso (AL)

Ativação de Ateliê

Ateliê Pão&Tinta (Rua Eurico Vitrúvio, 360, Pina)
9h às 17h - “Ateliê Pão e Tinta: Arte urbana contemporânea na Ilha do Bode”

Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)
9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê

Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)
14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão

Casa Lontra (Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista)
19h a 01h - “Ocupação Lontra”

Salão Recife de Artes Visuais

Galeria Janete Costa
Visitação à exposição - 12h às 20h

Rodas de Conversa

Paço do Frevo
16h às 18h - “Coletivo de Arte Independente”, com Ateliê Boitatá, Box Preparação e Pão&Tinta e mediação de Irma Brown

Mostra SPA de Videoarte

MAMAM
10h às 17h - Exibição de videoartes

SÁBADO (26/09)

Ações de rua

1ª Travessa Príncipe da Beira (nº 444, Jiquiá)
9h às 16h - “Onde o som vira imagem”, de SGNIK (PE)

Rua Doutor José Anastácio da Silva Guimarães (Iputinga)
9h às 17h - “Festival de graffiti - Zona Oeste in Fest”, de Jack Souza (PE)

Ponte do Vintém (Casa Forte - Torre)
10h às 20h - Instalação “Poema linha do horizonte - Silêncio sem plumas do acaso”, de Tetê (PE)

Ativação de Ateliê

Ateliê Enfant Terrible (Avenida Dantas Barreto, 324, Santo Antônio)
9h às 12h e 14h às 18h - Oficina de “Serigrafia Artística: Processos e Experimentações”, com Enoque Santos

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê

Ateliê Pão&Tinta (Rua Eurico Vitrúvio, 360, Pina)
9h às 17h - “Ateliê Pão e Tinta: Arte urbana contemporânea na Ilha do Bode”

Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)
9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa

Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)
14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão

Casa Lontra (Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista)
19h a 01h - “Ocupação Lontra”

Museu Murillo La Greca (Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim)
10h às 19h - “Praia do La Greca”
10h - Aulão de Yoga com Carol Oliveira
14h às 15h - Oficina de mediação do Poema Linha do Horizonte
15h às 16h30 - Sessão de modelo vivo do Risco!
17h - 3ª Exibição da Mostra SPA de Videoarte

Salão Recife de Artes Visuais

Galeria Janete Costa
Visitação à exposição - 12h às 20h

Mostra SPA de Videoarte

MAMAM
10h às 16h - Exibição de videoartes

Murillo La Greca
17h - Exibição de videoartes

DOMINGO (27/09)

Encerramento

Pátio de São Pedro
16h - Encerramento SPA: Exibição da Mostra SPA de Videoarte e shows de Ava Rocha (RJ) e DJ IDLibra (PE)

Ações de rua

Rua Doutor José Anastácio da Silva Guimarães (Iputinga)
9h às 17h - “Festival de graffiti - Zona Oeste in Fest”, de Jack Souza (PE)

Passarela dos Coelhos (Coelhos-Joana Bezerra)
10h às 20h - Instalação “Poema linha do horizonte - Atravessar o rio com cuidado”, de Tetê (PE)

Beco do Cantilho (Rua Eurico Vitrúvio, 360, Pina)
14h às 18h - “Pão & Tinta - Lares e Cores”, de Edson Bizarro (SP)

Ativação de Ateliê

Ateliê Pão&Tinta (Rua Eurico Vitrúvio, 360, Pina)
9h às 17h - “Ateliê Pão e Tinta: Arte urbana contemporânea na Ilha do Bode”

Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)
9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê

Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)
14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão

Salão Recife de Artes Visuais

Galeria Janete Costa
Visitação à exposição - 12h às 20h

Mostra SPA de Videoarte

MAMAM
10h às 16h - Exibição de videoartes

Pátio de São Pedro
16h40 - Exibição de videoartes

Leia também

Orquestra Criança Cidadã se apresenta em concerto em São Paulo
MÚSICA ERUDITA

Orquestra Criança Cidadã se apresenta em concerto em São Paulo
Artistas Pankararu do sertão de Pernambuco expõem obras no Museu de Arte Moderna de São Paulo
ARTE INDÍGENA

Artistas Pankararu do sertão de Pernambuco expõem obras no Museu de Arte Moderna de São Paulo

Compartilhe

Tags

Imagem de Laís Nascimento

Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter Cultura.

Siga Laís Nascimento