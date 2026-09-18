Após 15 anos, SPA das Artes volta ao Recife com shows, performances e exposições

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Serão mais de 40 atividades gratuitas, entre ações de rua, ativações de ateliê, rodas de conversa, Mostra de Videoarte e Salão Recife de Artes Visuais

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Quinze anos após a realização da última edição, o SPA das Artes volta às ruas e aos equipamentos culturais do Recife a partir deste sábado (19). Com programação gratuita, o evento reúne mais de 40 atividades, entre performances, exposições, imersões, vivências e exibições, e segue até 27 de setembro.

Realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o SPA das Artes 2026 terá ações distribuídas por diferentes pontos da cidade.

Segundo a gestão municipal, foram investidos R$ 600 mil em recursos próprios e outros R$ 600 mil por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Criado no início dos anos 2000, o evento se consolidou como uma das principais iniciativas voltadas às artes visuais em Pernambuco, com uma proposta marcada pela ocupação dos espaços urbanos e pela articulação entre artistas, coletivos e espaços independentes. Depois de anos sem novas edições, o SPA das Artes retorna em 2026.

Shows, videoarte e ações de rua

SPA das Artes volta em 2026 após 15 anos de paralisação das atividades - Divulgação

A programação desta edição está dividida em seis frentes: shows, ações de rua, ativações de ateliê, rodas de conversa, Mostra SPA de Videoarte e Salão Recife de Artes Visuais.

Entre os destaques do primeiro dia está o lançamento do Mapa das Artes, além da Mostra SPA de Videoarte e do show da banda paulista Metá Metá. A apresentação acontece neste sábado (19), a partir das 16h, no Pátio de São Pedro.

A programação também ocupa espaços públicos e áreas abertas do Recife com performances, intervenções e instalações. Entre os locais previstos estão os parques Tamarineira, Treze de Maio e Dona Lindu, as praças do Diario e da República, a praia de Boa Viagem e a ponte Duarte Coelho.

As ativações de ateliê serão realizadas em 10 espaços culturais do Recife. A programação inclui oficinas artísticas, exposições, vivências e imersões artístico-educativas voltadas para crianças.

Além das atividades nos ateliês, o evento terá rodas de conversa e ações relacionadas à produção contemporânea em artes visuais, ampliando a participação de artistas e do público em diferentes espaços da cidade.

Homenageados

A retomada do SPA das Artes em 2026 também presta homenagem a seis artistas cujas trajetórias estão relacionadas à origem e à história do evento.

Entre os homenageados estão Fernando Augusto, Fernando Duarte, José Paulo, Mauricio Castro e Rinaldo Silva, apontados como criadores do SPA das Artes, além de Christina Machado, artista reconhecida por sua atuação na arte contemporânea pernambucana.

Veja a programação completa

SÁBADO (19/09)

Abertura

Pátio de São Pedro

16h - Abertura oficial do SPA com apresentação do Mapa das Artes 2026

16h30 - Mostra SPA de Videoarte

18h30 - DJ Vibra

19h20 - Metá Metá

Ações de rua

ETE Professor Alfredo Freyre (Rua Zeferino Agra, 193, Água Fria)

9h às 18h - Pintura do mural “Raiz Nordestina”, de Chão Batido (PE)

Ponte Duarte Coelho

10h - Performance sonora “Sub(i)mersão”, de Thelmo Cristovam (PE)

Praça da República

16h - Performance “Arriar a Bandeira”, de Lia Letícia (PE)

Rua da Imperatriz

9h30 às 12h30 - Atelier Livre de Arte Ploeg, com Marília Matoso, Max Mota, Renato Vale, Roberto Ploeg e artistas convidados

Ativação de ateliê

Ateliê Enfant Terrible (Avenida Dantas Barreto, 324, Santo Antônio)

9h às 12h e 14h às 18h - Oficina de “Serigrafia Artística: Processos e Experimentações”, com Enoque Santos

Ateliê Carol Melo Cerâmica (Rua Joaquim Bandeira, 549, Imbiribeira)

13h às 17h - “Tornar-se Oleira: Prática e Processo no Torno Cerâmico”, com Carol Melo

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)

9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê

DOMINGO (20/09)

Ações de rua

Praia do Pina

9h às 12h - “Obrigada pelo seu sonho”, de Beatriz Cruz e Vânia Medeiros (SP)

ETE Professor Alfredo Freyre (Rua Zeferino Agra, 193, Água Fria)

9h às 18h - Pintura do mural “Raiz Nordestina”, de Chão Batido (PE)

Praia de Boa Viagem/Parque Dona Lindu

16h - Performance Tubarão Fêmea, de Renata Caldas (PE)

Teatro do Parque até MAMAM

13h às 17h - Passeio pelo “Guia Comum do Centro do Recife”, de Bruna Rafaella Ferrer (PE)

Avenida Cais do Apolo (nº 362)

14h às 18h - Intervenção “Cacheiro Viajante, cuandu muda o tempo”, de Raoni Assis (PE)

Parque Dona Lindu

19h30 - 2.660 Km/h, de Marília Furman e Gustavo Torres (SP/RJ) - 1ª sessão

Ativação de ateliê

Ateliê Enfant Terrible (Avenida Dantas Barreto, 324, Santo Antônio)

9h às 12h e 14h às 18h - Oficina de “Serigrafia Artística: Processos e Experimentações”, com Enoque Santos

Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)

9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)

9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo

Mostra SPA de Videoarte

MAMAM

10h às 16h - Exibição permanente de videoartes

Salão Recife de Artes Visuais

Galeria Janete Costa

16h às 21h - Abertura do Salão Recife de Artes Visuais

Discotecagem: DJ Aslan Cabral

SEGUNDA-FEIRA (21/09)

Ações de rua

Praia do Pina

9h às 12h - “Obrigada pelo seu sonho”, de Beatriz Cruz e Vânia Medeiros (SP)

ETE Professor Alfredo Freyre (Rua Zeferino Agra, 193, Água Fria)

9h às 18h - Pintura do mural “Raiz Nordestina”, de Chão Batido (PE)

Livroteca Brincante do Pina (Rua Artur Lício, 291, Pina)

10h às 16h - “Circuito Fluxo - Rios Urbanos”, de Davi DMS (MG)

Mercado Público de Casa Amarela

9h às 12h - “Quantos Brasis fazem um Brasil”, de Janderson Azevedo (RN)

Praça da Estância

9h às 16h - “Toda Criança é poesia: Arte e acessibilidade para todas as infâncias”, de Tati Naara

Ponte da Boa Vista (Ponte de Ferro)

12h - Performance sonora “Sub(i)mersão”, de Thelmo Cristovam (PE)

Avenida Cais do Apolo (nº 362)

14h às 18h - Intervenção “Cacheiro Viajante, cuandu muda o tempo”, de Raoni Assis (PE)

Praça da República

15h - Performance “Varal”, de Tássio Melo (PE)

Ativação de Ateliê

Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)

9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)

9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê

Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)

14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão

Edifício Pernambuco (Dantas Barreto, 324, Santo Antônio - 3º andar)

14h às 18h - “Revelação Analógica Descomplicada: Laboratório Piracema”, com Mitsy Queiroz

Box Preparação (Rua Francisco Vita, 37, Cordeiro)

18h às 21h - Box Preparação - Gestão em Espaços Culturais Independentes, com Rafael Gusmão

Rodas de Conversa

Paço do Frevo

16h às 18h - “Recuse-se a sair do planeta: Arte contemporânea e insurgência elemental”, com Jota Mombaça e Abiniel Nascimento e mediação de Joana D’Arc Lima

TERÇA-FEIRA (22/09)

Ações de rua

Centro Histórico do Recife

9h às 12h - “Quantos Brasis fazem um Brasil”, de Janderson Azevedo (RN)

Praia do Pina

9h às 12h - “Obrigada pelo seu sonho”, de Beatriz Cruz e Vânia Medeiros (SP)

Praça da Estância

9h às 16h - “Toda Criança é poesia: Arte e acessibilidade para todas as infâncias”, de Tati Naara (PE)

ETE Professor Alfredo Freyre (Rua Zeferino Agra, 193, Água Fria)

9h às 18h - Pintura do mural “Raiz Nordestina”, de Chão Batido (PE)

Livroteca Brincante do Pina (Rua Artur Lício, 291, Pina)

10h às 16h - “Circuito Fluxo - Rios Urbanos”, de Davi DMS (MG)

Rua Capitão Lima

13h às 16h - “Vibra Lab - Cartografia sonora das pessoas que passam (e param)”, de Vi Brasil (PE)

Ponte Duarte Coelho e Rua do Sol

14h30 às 16h30 - “Três ações para segurar o tempo - Ação 1: Olhar para trás”, de Marco Salomão

Avenida Cais do Apolo (nº 362)

14h às 18h - Intervenção “Cacheiro Viajante, cuandu muda o tempo”, de Raoni Assis (PE)

Parque da Tamarineira

14h30 às 18h - “Não sou objeto de recordação - Perpétua orgânica Ipê branco”, de Christina Machado (PE)

Ativação de Ateliê

Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)

9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)

9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê

Edifício Pernambuco (Dantas Barreto, 324, Santo Antônio - 3º andar)

14h às 18h - “Revelação Analógica Descomplicada: Laboratório Piracema”, com Mitsy Queiroz

Sede do Caranguejo Uçá - Ilha de Deus (Rua São Geraldo, 96, Imbiribeira)

18h30 às 21h30 - “Emergência editorial: Publicação substantivo feminino”, com Taisa Ateyeh

Box Preparação (Rua Francisco Vita, 37, Cordeiro)

18h às 21h - Box Preparação - Gestão em Espaços Culturais Independentes, com Rafael Gusmão

Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)

14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão

QUARTA-FEIRA (23/09)

Ações de rua

ETE Professor Alfredo Freyre (Rua Zeferino Agra, 193, Água Fria)

9h às 18h - Pintura do mural “Raiz Nordestina”, de Chão Batido (PE)

Praça da Estância

9h às 16h - “Toda Criança é poesia: Arte e acessibilidade para todas as infâncias”, de Tati Naara (PE)

Pina (Rua Manoel de Brito, 871)

10h às 16h - “Circuito fluxo: Rios urbanos”, de Davi DMS (MG)

Parque 13 de Maio - Avenida Conde da Boa Vista

14h30 às 16h45 - “Três Ações para segurar o tempo - Ação 2: Rede Social”, de Marco Salomão (PE)

Avenida Cais do Apolo (nº 362)

14h às 18h - Intervenção “Cacheiro Viajante, cuandu muda o tempo”, de Raoni Assis (PE)

Ponte Maurício de Nassau

13h - Performance sonora “Sub(i)mersão”, de Thelmo Cristovam (PE)

Ativação de Ateliê

Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)

9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)

9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê

Edifício Pernambuco (Dantas Barreto, 324, Santo Antônio - 3º andar)

14h às 18h - “Revelação Analógica Descomplicada: Laboratório Piracema”, com Mitsy Queiroz

Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)

14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão

Box Preparação (Rua Francisco Vita, 37, Cordeiro)

18h às 21h - Box Preparação - Gestão em Espaços Culturais Independentes, com Rafael Gusmão

Sede do Caranguejo Uçá - Ilha de Deus (Rua São Geraldo, 96, Imbiribeira)

18h30 às 21h30 - “Emergência editorial: Publicação substantivo feminino”, com Taisa Ateyeh

Salão Recife de Artes Visuais

Galeria Janete Costa

Visitação à exposição - 12h às 20h

Rodas de Conversa

Paço do Frevo

16h às 18h - “Memórias do SPA”, com os seis homenageados: Christina Machado, Fernando Augusto, Fernando Duarte, José Paulo, Mauricio Castro e Rinaldo Silva e mediação de Bárbara Collier

Mostra SPA de Videoarte

MAMAM

10h às 17h - Exibição permanente da Mostra SPA de Videoartes

QUINTA-FEIRA (24/09)

Ações de rua

1ª Travessa Príncipe da Beira (nº 444, Jiquiá)

9h às 16h - “Onde o som vira imagem”, de SGNIK (PE)

Ilha de Deus

10h às 16h - “Circuito fluxo: Rios urbanos”, de Davi DMS (MG)

Ponte Prefeito Lima Castro (Ilha do Retiro-Joana Bezerra)

10h às 20h - Instalação “Poema linha do horizonte - Nem tudo será sonhado”, de Tetê (PE)

Praça do Diario

15h às 16h45 - “Três ações para segurar o tempo - Ação 3: Querido Diário”, de Marco Salomão (PE)

Quadra do Buraco da Gata (Avenida São Paulo, COHAB)

17h às 23h - “Quinta do orgulho: Arte drag e intervenções na periferia do Ibura”, de Bruno Soares (PE)

Praça do Sebo

19h15 - “2.660 Km/h”, de Marília Furman e Gustavo Torres (SP/RJ) - 2ª sessão

Ativação de Ateliê

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)

9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê

Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)

9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa

Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)

14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão

Sede do Caranguejo Uçá - Ilha de Deus (Rua São Geraldo, 96, Imbiribeira)

18h30 às 21h30 - “Emergência editorial: Publicação substantivo feminino”, com Taisa Ateyeh

Casa Lontra (Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista)

19h a 01h - “Ocupação Lontra”

Mostra SPA de Videoarte

MAMAM

10h às 17h - Exibição de videoartes

Praça do Sebo

16h - 2ª Exibição da Mostra SPA de Videoartes

Salão Recife de Artes Visuais

Galeria Janete Costa

Visitação à exposição - 12h às 20h

SEXTA-FEIRA (25/09)

Ações de rua

1ª Travessa Príncipe da Beira (nº 444, Jiquiá)

9h às 16h - “Onde o som vira imagem”, de SGNIK (PE)

Avenida Brasília Formosa (nº 5)

10h às 16h - “Circuito Fluxo - Rios Urbanos”, de Davi DMS (MG)

Ponte Engenheiro Jaime Gusmão (Iputinga-Monteiro)

10h às 20h - Instalação “Poema linha do horizonte - Tem coisa que só acordado”, de Tetê (PE)

Rua da Aurora até o MAMAM

14h30 - “Pneumatóforo”, de Lucas Cardoso (AL)

Ativação de Ateliê

Ateliê Pão&Tinta (Rua Eurico Vitrúvio, 360, Pina)

9h às 17h - “Ateliê Pão e Tinta: Arte urbana contemporânea na Ilha do Bode”

Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)

9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)

9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê

Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)

14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão

Casa Lontra (Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista)

19h a 01h - “Ocupação Lontra”

Salão Recife de Artes Visuais

Galeria Janete Costa

Visitação à exposição - 12h às 20h

Rodas de Conversa

Paço do Frevo

16h às 18h - “Coletivo de Arte Independente”, com Ateliê Boitatá, Box Preparação e Pão&Tinta e mediação de Irma Brown

Mostra SPA de Videoarte

MAMAM

10h às 17h - Exibição de videoartes

SÁBADO (26/09)

Ações de rua

1ª Travessa Príncipe da Beira (nº 444, Jiquiá)

9h às 16h - “Onde o som vira imagem”, de SGNIK (PE)

Rua Doutor José Anastácio da Silva Guimarães (Iputinga)

9h às 17h - “Festival de graffiti - Zona Oeste in Fest”, de Jack Souza (PE)

Ponte do Vintém (Casa Forte - Torre)

10h às 20h - Instalação “Poema linha do horizonte - Silêncio sem plumas do acaso”, de Tetê (PE)

Ativação de Ateliê

Ateliê Enfant Terrible (Avenida Dantas Barreto, 324, Santo Antônio)

9h às 12h e 14h às 18h - Oficina de “Serigrafia Artística: Processos e Experimentações”, com Enoque Santos

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)

9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê

Ateliê Pão&Tinta (Rua Eurico Vitrúvio, 360, Pina)

9h às 17h - “Ateliê Pão e Tinta: Arte urbana contemporânea na Ilha do Bode”

Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)

9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa

Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)

14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão

Casa Lontra (Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista)

19h a 01h - “Ocupação Lontra”

Museu Murillo La Greca (Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim)

10h às 19h - “Praia do La Greca”

10h - Aulão de Yoga com Carol Oliveira

14h às 15h - Oficina de mediação do Poema Linha do Horizonte

15h às 16h30 - Sessão de modelo vivo do Risco!

17h - 3ª Exibição da Mostra SPA de Videoarte

Salão Recife de Artes Visuais

Galeria Janete Costa

Visitação à exposição - 12h às 20h

Mostra SPA de Videoarte

MAMAM

10h às 16h - Exibição de videoartes

Murillo La Greca

17h - Exibição de videoartes

DOMINGO (27/09)

Encerramento

Pátio de São Pedro

16h - Encerramento SPA: Exibição da Mostra SPA de Videoarte e shows de Ava Rocha (RJ) e DJ IDLibra (PE)

Ações de rua

Rua Doutor José Anastácio da Silva Guimarães (Iputinga)

9h às 17h - “Festival de graffiti - Zona Oeste in Fest”, de Jack Souza (PE)

Passarela dos Coelhos (Coelhos-Joana Bezerra)

10h às 20h - Instalação “Poema linha do horizonte - Atravessar o rio com cuidado”, de Tetê (PE)

Beco do Cantilho (Rua Eurico Vitrúvio, 360, Pina)

14h às 18h - “Pão & Tinta - Lares e Cores”, de Edson Bizarro (SP)

Ativação de Ateliê

Ateliê Pão&Tinta (Rua Eurico Vitrúvio, 360, Pina)

9h às 17h - “Ateliê Pão e Tinta: Arte urbana contemporânea na Ilha do Bode”

Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)

9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa

La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)

9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê

Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)

14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão

Salão Recife de Artes Visuais

Galeria Janete Costa

Visitação à exposição - 12h às 20h

Mostra SPA de Videoarte

MAMAM

10h às 16h - Exibição de videoartes

Pátio de São Pedro

16h40 - Exibição de videoartes

