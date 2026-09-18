Após 15 anos, SPA das Artes volta ao Recife com shows, performances e exposições
Serão mais de 40 atividades gratuitas, entre ações de rua, ativações de ateliê, rodas de conversa, Mostra de Videoarte e Salão Recife de Artes Visuais
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Quinze anos após a realização da última edição, o SPA das Artes volta às ruas e aos equipamentos culturais do Recife a partir deste sábado (19). Com programação gratuita, o evento reúne mais de 40 atividades, entre performances, exposições, imersões, vivências e exibições, e segue até 27 de setembro.
Realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o SPA das Artes 2026 terá ações distribuídas por diferentes pontos da cidade.
Segundo a gestão municipal, foram investidos R$ 600 mil em recursos próprios e outros R$ 600 mil por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).
Criado no início dos anos 2000, o evento se consolidou como uma das principais iniciativas voltadas às artes visuais em Pernambuco, com uma proposta marcada pela ocupação dos espaços urbanos e pela articulação entre artistas, coletivos e espaços independentes. Depois de anos sem novas edições, o SPA das Artes retorna em 2026.
Shows, videoarte e ações de rua
A programação desta edição está dividida em seis frentes: shows, ações de rua, ativações de ateliê, rodas de conversa, Mostra SPA de Videoarte e Salão Recife de Artes Visuais.
Entre os destaques do primeiro dia está o lançamento do Mapa das Artes, além da Mostra SPA de Videoarte e do show da banda paulista Metá Metá. A apresentação acontece neste sábado (19), a partir das 16h, no Pátio de São Pedro.
A programação também ocupa espaços públicos e áreas abertas do Recife com performances, intervenções e instalações. Entre os locais previstos estão os parques Tamarineira, Treze de Maio e Dona Lindu, as praças do Diario e da República, a praia de Boa Viagem e a ponte Duarte Coelho.
As ativações de ateliê serão realizadas em 10 espaços culturais do Recife. A programação inclui oficinas artísticas, exposições, vivências e imersões artístico-educativas voltadas para crianças.
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Além das atividades nos ateliês, o evento terá rodas de conversa e ações relacionadas à produção contemporânea em artes visuais, ampliando a participação de artistas e do público em diferentes espaços da cidade.
Homenageados
A retomada do SPA das Artes em 2026 também presta homenagem a seis artistas cujas trajetórias estão relacionadas à origem e à história do evento.
Entre os homenageados estão Fernando Augusto, Fernando Duarte, José Paulo, Mauricio Castro e Rinaldo Silva, apontados como criadores do SPA das Artes, além de Christina Machado, artista reconhecida por sua atuação na arte contemporânea pernambucana.
Veja a programação completa
SÁBADO (19/09)
Abertura
Pátio de São Pedro
16h - Abertura oficial do SPA com apresentação do Mapa das Artes 2026
16h30 - Mostra SPA de Videoarte
18h30 - DJ Vibra
19h20 - Metá Metá
Ações de rua
ETE Professor Alfredo Freyre (Rua Zeferino Agra, 193, Água Fria)
9h às 18h - Pintura do mural “Raiz Nordestina”, de Chão Batido (PE)
Ponte Duarte Coelho
10h - Performance sonora “Sub(i)mersão”, de Thelmo Cristovam (PE)
Praça da República
16h - Performance “Arriar a Bandeira”, de Lia Letícia (PE)
Rua da Imperatriz
9h30 às 12h30 - Atelier Livre de Arte Ploeg, com Marília Matoso, Max Mota, Renato Vale, Roberto Ploeg e artistas convidados
Ativação de ateliê
Ateliê Enfant Terrible (Avenida Dantas Barreto, 324, Santo Antônio)
9h às 12h e 14h às 18h - Oficina de “Serigrafia Artística: Processos e Experimentações”, com Enoque Santos
Ateliê Carol Melo Cerâmica (Rua Joaquim Bandeira, 549, Imbiribeira)
13h às 17h - “Tornar-se Oleira: Prática e Processo no Torno Cerâmico”, com Carol Melo
La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê
DOMINGO (20/09)
Ações de rua
Praia do Pina
9h às 12h - “Obrigada pelo seu sonho”, de Beatriz Cruz e Vânia Medeiros (SP)
ETE Professor Alfredo Freyre (Rua Zeferino Agra, 193, Água Fria)
9h às 18h - Pintura do mural “Raiz Nordestina”, de Chão Batido (PE)
Praia de Boa Viagem/Parque Dona Lindu
16h - Performance Tubarão Fêmea, de Renata Caldas (PE)
Teatro do Parque até MAMAM
13h às 17h - Passeio pelo “Guia Comum do Centro do Recife”, de Bruna Rafaella Ferrer (PE)
Avenida Cais do Apolo (nº 362)
14h às 18h - Intervenção “Cacheiro Viajante, cuandu muda o tempo”, de Raoni Assis (PE)
Parque Dona Lindu
19h30 - 2.660 Km/h, de Marília Furman e Gustavo Torres (SP/RJ) - 1ª sessão
Ativação de ateliê
Ateliê Enfant Terrible (Avenida Dantas Barreto, 324, Santo Antônio)
9h às 12h e 14h às 18h - Oficina de “Serigrafia Artística: Processos e Experimentações”, com Enoque Santos
Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)
9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa
La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo
Mostra SPA de Videoarte
MAMAM
10h às 16h - Exibição permanente de videoartes
Salão Recife de Artes Visuais
Galeria Janete Costa
16h às 21h - Abertura do Salão Recife de Artes Visuais
Discotecagem: DJ Aslan Cabral
SEGUNDA-FEIRA (21/09)
Ações de rua
Praia do Pina
9h às 12h - “Obrigada pelo seu sonho”, de Beatriz Cruz e Vânia Medeiros (SP)
ETE Professor Alfredo Freyre (Rua Zeferino Agra, 193, Água Fria)
9h às 18h - Pintura do mural “Raiz Nordestina”, de Chão Batido (PE)
Livroteca Brincante do Pina (Rua Artur Lício, 291, Pina)
10h às 16h - “Circuito Fluxo - Rios Urbanos”, de Davi DMS (MG)
Mercado Público de Casa Amarela
9h às 12h - “Quantos Brasis fazem um Brasil”, de Janderson Azevedo (RN)
Praça da Estância
9h às 16h - “Toda Criança é poesia: Arte e acessibilidade para todas as infâncias”, de Tati Naara
Ponte da Boa Vista (Ponte de Ferro)
12h - Performance sonora “Sub(i)mersão”, de Thelmo Cristovam (PE)
Avenida Cais do Apolo (nº 362)
14h às 18h - Intervenção “Cacheiro Viajante, cuandu muda o tempo”, de Raoni Assis (PE)
Praça da República
15h - Performance “Varal”, de Tássio Melo (PE)
Ativação de Ateliê
Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)
9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa
La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê
Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)
14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão
Edifício Pernambuco (Dantas Barreto, 324, Santo Antônio - 3º andar)
14h às 18h - “Revelação Analógica Descomplicada: Laboratório Piracema”, com Mitsy Queiroz
Box Preparação (Rua Francisco Vita, 37, Cordeiro)
18h às 21h - Box Preparação - Gestão em Espaços Culturais Independentes, com Rafael Gusmão
Rodas de Conversa
Paço do Frevo
16h às 18h - “Recuse-se a sair do planeta: Arte contemporânea e insurgência elemental”, com Jota Mombaça e Abiniel Nascimento e mediação de Joana D’Arc Lima
TERÇA-FEIRA (22/09)
Ações de rua
Centro Histórico do Recife
9h às 12h - “Quantos Brasis fazem um Brasil”, de Janderson Azevedo (RN)
Praia do Pina
9h às 12h - “Obrigada pelo seu sonho”, de Beatriz Cruz e Vânia Medeiros (SP)
Praça da Estância
9h às 16h - “Toda Criança é poesia: Arte e acessibilidade para todas as infâncias”, de Tati Naara (PE)
ETE Professor Alfredo Freyre (Rua Zeferino Agra, 193, Água Fria)
9h às 18h - Pintura do mural “Raiz Nordestina”, de Chão Batido (PE)
Livroteca Brincante do Pina (Rua Artur Lício, 291, Pina)
10h às 16h - “Circuito Fluxo - Rios Urbanos”, de Davi DMS (MG)
Rua Capitão Lima
13h às 16h - “Vibra Lab - Cartografia sonora das pessoas que passam (e param)”, de Vi Brasil (PE)
Ponte Duarte Coelho e Rua do Sol
14h30 às 16h30 - “Três ações para segurar o tempo - Ação 1: Olhar para trás”, de Marco Salomão
Avenida Cais do Apolo (nº 362)
14h às 18h - Intervenção “Cacheiro Viajante, cuandu muda o tempo”, de Raoni Assis (PE)
Parque da Tamarineira
14h30 às 18h - “Não sou objeto de recordação - Perpétua orgânica Ipê branco”, de Christina Machado (PE)
Ativação de Ateliê
Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)
9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa
La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê
Edifício Pernambuco (Dantas Barreto, 324, Santo Antônio - 3º andar)
14h às 18h - “Revelação Analógica Descomplicada: Laboratório Piracema”, com Mitsy Queiroz
Sede do Caranguejo Uçá - Ilha de Deus (Rua São Geraldo, 96, Imbiribeira)
18h30 às 21h30 - “Emergência editorial: Publicação substantivo feminino”, com Taisa Ateyeh
Box Preparação (Rua Francisco Vita, 37, Cordeiro)
18h às 21h - Box Preparação - Gestão em Espaços Culturais Independentes, com Rafael Gusmão
Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)
14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão
QUARTA-FEIRA (23/09)
Ações de rua
ETE Professor Alfredo Freyre (Rua Zeferino Agra, 193, Água Fria)
9h às 18h - Pintura do mural “Raiz Nordestina”, de Chão Batido (PE)
Praça da Estância
9h às 16h - “Toda Criança é poesia: Arte e acessibilidade para todas as infâncias”, de Tati Naara (PE)
Pina (Rua Manoel de Brito, 871)
10h às 16h - “Circuito fluxo: Rios urbanos”, de Davi DMS (MG)
Parque 13 de Maio - Avenida Conde da Boa Vista
14h30 às 16h45 - “Três Ações para segurar o tempo - Ação 2: Rede Social”, de Marco Salomão (PE)
Avenida Cais do Apolo (nº 362)
14h às 18h - Intervenção “Cacheiro Viajante, cuandu muda o tempo”, de Raoni Assis (PE)
Ponte Maurício de Nassau
13h - Performance sonora “Sub(i)mersão”, de Thelmo Cristovam (PE)
Ativação de Ateliê
Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)
9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa
La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê
Edifício Pernambuco (Dantas Barreto, 324, Santo Antônio - 3º andar)
14h às 18h - “Revelação Analógica Descomplicada: Laboratório Piracema”, com Mitsy Queiroz
Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)
14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão
Box Preparação (Rua Francisco Vita, 37, Cordeiro)
18h às 21h - Box Preparação - Gestão em Espaços Culturais Independentes, com Rafael Gusmão
Sede do Caranguejo Uçá - Ilha de Deus (Rua São Geraldo, 96, Imbiribeira)
18h30 às 21h30 - “Emergência editorial: Publicação substantivo feminino”, com Taisa Ateyeh
Salão Recife de Artes Visuais
Galeria Janete Costa
Visitação à exposição - 12h às 20h
Rodas de Conversa
Paço do Frevo
16h às 18h - “Memórias do SPA”, com os seis homenageados: Christina Machado, Fernando Augusto, Fernando Duarte, José Paulo, Mauricio Castro e Rinaldo Silva e mediação de Bárbara Collier
Mostra SPA de Videoarte
MAMAM
10h às 17h - Exibição permanente da Mostra SPA de Videoartes
QUINTA-FEIRA (24/09)
Ações de rua
1ª Travessa Príncipe da Beira (nº 444, Jiquiá)
9h às 16h - “Onde o som vira imagem”, de SGNIK (PE)
Ilha de Deus
10h às 16h - “Circuito fluxo: Rios urbanos”, de Davi DMS (MG)
Ponte Prefeito Lima Castro (Ilha do Retiro-Joana Bezerra)
10h às 20h - Instalação “Poema linha do horizonte - Nem tudo será sonhado”, de Tetê (PE)
Praça do Diario
15h às 16h45 - “Três ações para segurar o tempo - Ação 3: Querido Diário”, de Marco Salomão (PE)
Quadra do Buraco da Gata (Avenida São Paulo, COHAB)
17h às 23h - “Quinta do orgulho: Arte drag e intervenções na periferia do Ibura”, de Bruno Soares (PE)
Praça do Sebo
19h15 - “2.660 Km/h”, de Marília Furman e Gustavo Torres (SP/RJ) - 2ª sessão
Ativação de Ateliê
La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê
Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)
9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa
Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)
14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão
Sede do Caranguejo Uçá - Ilha de Deus (Rua São Geraldo, 96, Imbiribeira)
18h30 às 21h30 - “Emergência editorial: Publicação substantivo feminino”, com Taisa Ateyeh
Casa Lontra (Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista)
19h a 01h - “Ocupação Lontra”
Mostra SPA de Videoarte
MAMAM
10h às 17h - Exibição de videoartes
Praça do Sebo
16h - 2ª Exibição da Mostra SPA de Videoartes
Salão Recife de Artes Visuais
Galeria Janete Costa
Visitação à exposição - 12h às 20h
SEXTA-FEIRA (25/09)
Ações de rua
1ª Travessa Príncipe da Beira (nº 444, Jiquiá)
9h às 16h - “Onde o som vira imagem”, de SGNIK (PE)
Avenida Brasília Formosa (nº 5)
10h às 16h - “Circuito Fluxo - Rios Urbanos”, de Davi DMS (MG)
Ponte Engenheiro Jaime Gusmão (Iputinga-Monteiro)
10h às 20h - Instalação “Poema linha do horizonte - Tem coisa que só acordado”, de Tetê (PE)
Rua da Aurora até o MAMAM
14h30 - “Pneumatóforo”, de Lucas Cardoso (AL)
Ativação de Ateliê
Ateliê Pão&Tinta (Rua Eurico Vitrúvio, 360, Pina)
9h às 17h - “Ateliê Pão e Tinta: Arte urbana contemporânea na Ilha do Bode”
Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)
9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa
La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê
Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)
14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão
Casa Lontra (Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista)
19h a 01h - “Ocupação Lontra”
Salão Recife de Artes Visuais
Galeria Janete Costa
Visitação à exposição - 12h às 20h
Rodas de Conversa
Paço do Frevo
16h às 18h - “Coletivo de Arte Independente”, com Ateliê Boitatá, Box Preparação e Pão&Tinta e mediação de Irma Brown
Mostra SPA de Videoarte
MAMAM
10h às 17h - Exibição de videoartes
SÁBADO (26/09)
Ações de rua
1ª Travessa Príncipe da Beira (nº 444, Jiquiá)
9h às 16h - “Onde o som vira imagem”, de SGNIK (PE)
Rua Doutor José Anastácio da Silva Guimarães (Iputinga)
9h às 17h - “Festival de graffiti - Zona Oeste in Fest”, de Jack Souza (PE)
Ponte do Vintém (Casa Forte - Torre)
10h às 20h - Instalação “Poema linha do horizonte - Silêncio sem plumas do acaso”, de Tetê (PE)
Ativação de Ateliê
Ateliê Enfant Terrible (Avenida Dantas Barreto, 324, Santo Antônio)
9h às 12h e 14h às 18h - Oficina de “Serigrafia Artística: Processos e Experimentações”, com Enoque Santos
La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê
Ateliê Pão&Tinta (Rua Eurico Vitrúvio, 360, Pina)
9h às 17h - “Ateliê Pão e Tinta: Arte urbana contemporânea na Ilha do Bode”
Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)
9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa
Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)
14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão
Casa Lontra (Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista)
19h a 01h - “Ocupação Lontra”
Museu Murillo La Greca (Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim)
10h às 19h - “Praia do La Greca”
10h - Aulão de Yoga com Carol Oliveira
14h às 15h - Oficina de mediação do Poema Linha do Horizonte
15h às 16h30 - Sessão de modelo vivo do Risco!
17h - 3ª Exibição da Mostra SPA de Videoarte
Salão Recife de Artes Visuais
Galeria Janete Costa
Visitação à exposição - 12h às 20h
Mostra SPA de Videoarte
MAMAM
10h às 16h - Exibição de videoartes
Murillo La Greca
17h - Exibição de videoartes
DOMINGO (27/09)
Encerramento
Pátio de São Pedro
16h - Encerramento SPA: Exibição da Mostra SPA de Videoarte e shows de Ava Rocha (RJ) e DJ IDLibra (PE)
Ações de rua
Rua Doutor José Anastácio da Silva Guimarães (Iputinga)
9h às 17h - “Festival de graffiti - Zona Oeste in Fest”, de Jack Souza (PE)
Passarela dos Coelhos (Coelhos-Joana Bezerra)
10h às 20h - Instalação “Poema linha do horizonte - Atravessar o rio com cuidado”, de Tetê (PE)
Beco do Cantilho (Rua Eurico Vitrúvio, 360, Pina)
14h às 18h - “Pão & Tinta - Lares e Cores”, de Edson Bizarro (SP)
Ativação de Ateliê
Ateliê Pão&Tinta (Rua Eurico Vitrúvio, 360, Pina)
9h às 17h - “Ateliê Pão e Tinta: Arte urbana contemporânea na Ilha do Bode”
Olaria da Costa (Rua da Santa Cruz, 190, Boa Vista)
9h às 17h - 1ª Oficina de Raku da Olaria da Costa: Fogo, Matéria e Transformação, com Rodrigo Costa
La Ursa Ateliê / Umbral das Artes (Rua Uchôa Cintra, 122, Santo Antônio)
9h às 12h e 13h30 às 17h - Exposição “Recife Futurista”, do Coletivo Cacto Vivo/La Ursa Ateliê
Ateliê Boitatá (Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela)
14h às 18h - SPAzinho das Artes: Aproximando arte contemporânea e infância, com Nando Zevê e Camila Falcão
Salão Recife de Artes Visuais
Galeria Janete Costa
Visitação à exposição - 12h às 20h
Mostra SPA de Videoarte
MAMAM
10h às 16h - Exibição de videoartes
Pátio de São Pedro
16h40 - Exibição de videoartes