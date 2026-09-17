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Cultura | Notícia

Orquestra Criança Cidadã se apresenta em concerto em São Paulo

Apresentação de jovens de Ipojuca será dedicada à música brasileira, reunindo obras de Capiba, Tom Jobim, Lenivo Ferreira e Pixinguinha

Por JC Publicado em 17/09/2026 às 10:55
Jovens da Orquestra Criança Cidadã de Ipojuca vão se apresentar em São Paulo neste sábado (19)
Jovens da Orquestra Criança Cidadã de Ipojuca vão se apresentar em São Paulo neste sábado (19) - Divulgação

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A Orquestra Criança Cidadã (OCC) vai se apresentar em um espetáculo que reúne um dos mais importantes projetos de formação musical do Brasil, em São Paulo. O concerto da Bachiana Filarmônica SESI-SP, sob regência do maestro João Carlos Martins, será realizado neste sábado (19), às 20h, no Teatro B32.

Na apresentação, os grupos convidados vão reunir clássicos da música de concerto e trilhas marcantes do cinema.

A abertura do evento será feita pelos jovens da unidade de Ipojuca da OCC. O projeto criado em 2006 no Recife atende gratuitamente cerca de 400 jovens e é a primeira escola de música das Américas a fazer parte do Programa de Escolas Associadas da Unesco.

O concerto da Criança Cidadã “Sem Lei, Nem Rei – Moderato” será dedicado à música brasileira, e terá abertura da suíte instrumental de Capiba, um Medley Brasil com Samba de Verão, de Tom Jobim, Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, e Último Dia, frevo de Levino Ferreira com arranjo de Nilson Lopes.

O programa inclui, ainda, o solo de violino da jovem revelação Lara Peures, em Carinhoso, de Pixinguinha, com arranjo do maestro Cussy de Almeida.

Na segunda parte do concerto, a Bachiana Filarmônica SESI-SP assume o palco sob a regência de João Carlos Martins e participação de Jean William, tenor revelado por Martins, e o violonista chileno Pepe Salazar.

"Receber a Orquestra Criança Cidadã é celebrar o poder da música de transformar vidas. Cada jovem que sobe ao palco representa uma história de dedicação, talento e esperança. É essa missão que move a Bachiana há tantos anos: fazer da música uma ponte entre pessoas, gerações e oportunidades", destacou o maestro João Carlos Martins.

Serviço

Bachiana Filarmônica SESI-SP
Abertura: Orquestra Criança Cidadã
Data: 19 de setembro
Horário: 20h
Local: Teatro B32 – São Paulo

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