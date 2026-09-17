Orquestra Criança Cidadã se apresenta em concerto em São Paulo

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Apresentação de jovens de Ipojuca será dedicada à música brasileira, reunindo obras de Capiba, Tom Jobim, Lenivo Ferreira e Pixinguinha

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A Orquestra Criança Cidadã (OCC) vai se apresentar em um espetáculo que reúne um dos mais importantes projetos de formação musical do Brasil, em São Paulo. O concerto da Bachiana Filarmônica SESI-SP, sob regência do maestro João Carlos Martins, será realizado neste sábado (19), às 20h, no Teatro B32.

Na apresentação, os grupos convidados vão reunir clássicos da música de concerto e trilhas marcantes do cinema.

A abertura do evento será feita pelos jovens da unidade de Ipojuca da OCC. O projeto criado em 2006 no Recife atende gratuitamente cerca de 400 jovens e é a primeira escola de música das Américas a fazer parte do Programa de Escolas Associadas da Unesco.

O concerto da Criança Cidadã “Sem Lei, Nem Rei – Moderato” será dedicado à música brasileira, e terá abertura da suíte instrumental de Capiba, um Medley Brasil com Samba de Verão, de Tom Jobim, Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, e Último Dia, frevo de Levino Ferreira com arranjo de Nilson Lopes.

O programa inclui, ainda, o solo de violino da jovem revelação Lara Peures, em Carinhoso, de Pixinguinha, com arranjo do maestro Cussy de Almeida.

Na segunda parte do concerto, a Bachiana Filarmônica SESI-SP assume o palco sob a regência de João Carlos Martins e participação de Jean William, tenor revelado por Martins, e o violonista chileno Pepe Salazar.

"Receber a Orquestra Criança Cidadã é celebrar o poder da música de transformar vidas. Cada jovem que sobe ao palco representa uma história de dedicação, talento e esperança. É essa missão que move a Bachiana há tantos anos: fazer da música uma ponte entre pessoas, gerações e oportunidades", destacou o maestro João Carlos Martins.

Serviço

Bachiana Filarmônica SESI-SP

Abertura: Orquestra Criança Cidadã

Data: 19 de setembro

Horário: 20h

Local: Teatro B32 – São Paulo

