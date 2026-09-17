Artistas Pankararu do sertão de Pernambuco expõem obras no Museu de Arte Moderna de São Paulo

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Louceira Vilma e multiartista Fykyá Pankararu compõem exposição "Depois que tudo foi dito", com louça, pote de barro, tacho e Praiá

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Entre as cidades de Tacaratu, Jatobá e Petrolândia, no Sertão de Pernambuco, o povo Pankararu produz arte que coloca em diálogo as antigas tradições e os movimentos contemporâneos.

Em um elo profundo entre o antigo e o novo, a louceira Vilma e o multiartista Fykyá Pankararu vão expandir as fronteiras e apresentar suas obras no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM).

A exposição “Depois que tudo foi dito” vai integrar a 39° edição da Panorama da Arte Brasileira, atividade que, desde 1969, é realizada periodicamente na instituição cultural.

Segundo a curadora Diane Lima, a mostra “busca complexificar o regime racial estético e, portanto, a própria definição de arte brasileira: aquilo que sabemos sobre ela, seu passado, nossos modos de olhá-la, descrevê-la e, sobretudo, as práticas artísticas das próximas gerações”.

A mostra fica em cartaz até 24 de janeiro de 2027.

Encantamento e ancestralidade

Através da louça, recurso que integra e atravessa vivências rituais da comunidade Pankararu, a mestra Vilma une os quatro elementos naturais – terra, água, fogo e ar – e imprime parte da tradição indígena. Por meio desses artefatos, se come e se compartilha a vida em comunidade.

Já Fykyá utiliza o barro como matéria-prima para contar as histórias dos Pankararus. Além de transformar o material em cerâmica e apresentar uma tecnologia ancestral que mantém água fria em meio ao calor do sertão, o artista faz do grafismo mais uma expressão cultural.

Através dos encontros das linhas, Fykyá representa os ciclos da crença Pankararu, resistência espiritual e movimentos do espaço e tempo.

O artista também vai expor na mostra Praiás, que na cosmovisão Pankararu é a representação dos encantados do Ar e da Terra e simboliza a resistência dos ancestrais indígenas.

