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Quina do Futuro celebra 40 anos em jantar com chefs do Brasil, Japão e convidado de restaurante 2 estrelas Michelin

Restaurante pernambucano celebra quatro décadas com jantar que reúne André Saburó, Zaiyu Hasegawa, Rodrigo Oliveira e Saiko Izawa

Por Laís Nascimento Publicado em 16/09/2026 às 14:01
Quina do Futuro promove nesta quinta-feira (17) jantar especial de celebração de 40 anos
Quina do Futuro promove nesta quinta-feira (17) jantar especial de celebração de 40 anos - Divulgação

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Eleito um dos cinco melhores restaurantes japoneses do Brasil pelo ranking da revista Exame, o Quina do Futuro, localizado no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife, completa 40 anos nesta quinta-feira (17).

Para marcar a data, a casa reúne chefs de destaque do Brasil e do Japão em um jantar único, com a participação de Zaiyu Hasegawa, do DEN, restaurante duas estrelas Michelin em Tóquio.

Fundado em 1986 por Tomiko e Shigeru Matsumoto, natural de Sasebo, distrito de Nagasaki, no Japão, o restaurante nasceu com o formato de izakaya, espécie de boteco japonês mais descontraído do que um restaurante tradicional.

O mesmo imóvel que abriga a Taberna Japonesa Quina do Futuro também foi, durante muitos anos, a residência da família Matsumoto.

Ao longo das quatro décadas, a casa passou por crises financeiras e reformas até chegar à gestão de André Saburó Matsumoto, chef, sushiman e empresário, que assumiu o negócio em 2001, após a morte do pai.

“Eu lembro do meu pai mexendo cimento, de mamãe observando como o piso estava sendo feito, enfim, de como o Quina é fruto da dedicação da minha família”, conta André.

Jantar entre Japão e Pernambuco

Para celebrar as quatro décadas de história, Saburó recebe Zaiyu Hasegawa, do DEN, em Tóquio; Rodrigo Oliveira, do Mocotó, em São Paulo; e Saiko Izawa, do Rosewood São Paulo. Os quatro chefs cozinham juntos, em um jantar único, um menu inédito criado especialmente para a ocasião.

A harmonização será coordenada pela especialista em saquê e omotenashi Yasmin Yonashiro, acompanhada pela sommelière do DEN, Noriko Yamaguchi.

“É a hora em que agradeço pela resiliência de poder fazer do Quina um restaurante que eu gostaria de frequentar com a família, que fosse um lugar de aconchego que atravessasse gerações”, destaca Saburó.

Japão à mesa, Pernambuco no prato

Thiago Medeiros/Divulgação
Atuação de Saburó é voltado aos pescados, com destaque para o estudo do atum e "pernambucanização" dos produtos - Thiago Medeiros/Divulgação

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Ainda criança, Saburó acompanhava o pai nas atividades cotidianas dos seus restaurantes anteriores à Quina do Futuro, desde idas ao mercado público para escolher e comprar insumos ao preparo das refeições e rituais em torno delas.

A relação com a comida, para ele, também passa pela preservação da cultura japonesa e das tradições familiares. Atualmente, seu trabalho é especialmente voltado aos pescados, com destaque para o estudo do atum e o desenvolvimento de produtos que combinam técnicas japonesas e ocidentais.

Entre as criações estão o atum de sol, em que a proteína do peixe é preparada como uma carne de sol típica nordestina, o “sarapatum”, releitura de um dos pratos mais famosos de Pernambuco – o sarapatel –, e o torresmo com o couro do atum.

“A taberna é japonesa, mas o coração, pernambucano”, dizia Shigeru Matsumoto.

Quatro décadas de reconhecimento

Saburó foi eleito “Chef Revelação” na edição especial “O Melhor do Brasil”, da revista Veja, em 2007. Em 2014, durante a Copa do Mundo, comandou um jantar no Recife para a comitiva japonesa, que reuniu integrantes do governo, empresários e representantes da seleção japonesa de futebol.

O chef também presidiu a Associação de Restaurantes da Boa Lembrança (ARBL), entre 2010 e 2012, e recebeu prêmios das revistas Prazeres da Mesa e Veja Comer & Beber Recife.

De 2023 a 2026, o Quina do Futuro apareceu por quatro anos consecutivos entre os 100 melhores restaurantes do Brasil, segundo a revista Exame.

Para Rodrigo Oliveira, um dos chefs convidados para a celebração, o trabalho desenvolvido por Saburó no restaurante contribui para a construção e o reconhecimento da gastronomia brasileira.

“O que o André Saburó faz no Quina do Futuro está mudando o eixo gastronômico e é fundamental pra que a gente tenha uma grande cozinha brasileira, reconhecida aqui e no mundo”, afirma.

Zaiyu Hasegawa também destaca a relação construída com o chef pernambucano. “Para mim, é uma ocasião muito especial, pois, no meu primeiro contato com o Brasil, tive a oportunidade de estar ao lado do Saburô-san, trabalhando juntos na mesma cozinha. Tenho uma paixão muito grande pelo Brasil e, por isso, me sinto muito honrado por poder cozinhar e fazer parte de uma data tão importante e especial como esta”, declara.

Serviço

Quina do Futuro 40 Anos - Uma História Escrita à Mesa entre Japão e Pernambuco
Data: 17 de setembro, às 19h
Onde: Taberna Japonesa Quina do Futuro – Rua Xavier Marques, 134, Aflitos, Recife

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter Cultura.

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