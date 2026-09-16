"Os Arcos Dourados de Olinda": curta pernambucano que pode chegar ao Oscar terá exibição gratuita neste sábado (19)

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Filme que conta história da lenda de que Olinda foi a primeira cidade que levou uma unidade do McDonald's à falência está qualificado para o Oscar

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A história do McDonald’s que faliu em Olinda pode chegar ao Oscar 2027. O curta-documentário pernambucano “Os Arcos Dourados de Olinda”, dirigido por Douglas Henrique, está qualificado para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Documentário em Curta-Metragem da premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A produção conquistou a elegibilidade após vencer o 31º É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários, onde recebeu todos os prêmios da edição, incluindo o de Melhor Documentário.

A escolha dos filmes que vão avançar na disputa pelo Oscar ocorrerá nos próximos meses. Entre 7 e 11 de dezembro de 2026, os membros da Academia votam nos filmes elegíveis. A shortlist, com 15 semifinalistas, será anunciada em 15 de dezembro. Já os cinco indicados à categoria serão conhecidos em 21 de janeiro de 2027.

Neste sábado (19), às 18h, o filme ganha exibição gratuita no Cine Olinda. Na ocasião, o coletivo CineOlinda de Portas Abertas também lançará uma carta-manifesto pela reabertura do equipamento, fechado há cerca de 50 anos, e pela preservação dos cinemas de rua em Pernambuco.

“A gente fala também sobre a ausência dos espaços públicos em Olinda e ter sido convidado para estar encabeçando isso junto com o pessoal dos coletivos deixa a gente bem feliz”, contou.

De Olinda para o circuito internacional

"Os Arcos Dourados de Olinda" foi construído a partir de imagens restauradas, fotografias e jornais - Divulgação

Em menos de um ano desde a estreia, “Os Arcos Dourados de Olinda” já passou por 70 festivais e recebeu 50 prêmios.

Entre as premiações estão o Prêmio Especial do Júri do 35º Festival Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro e o prêmio de Melhor Documentário Internacional no 23º Bogoshorts, na Colômbia.

O filme também integrou a programação de festivais em Portugal, Cuba, França e Estados Unidos. No Brasil, passou por eventos como o Janela Internacional de Cinema do Recife, Cine PE, Festival Guarnicê de Cinema, Kinoforum e Festival de Vitória.

“Estamos todos muito felizes com a trajetória do filme até aqui, principalmente com essa aceitação popular. O filme alcançou muitos públicos fora da bolha de festivais e teve um engajamento orgânico que é muito raro acontecer”, afirmou Douglas Henrique.

O diretor também destacou a possibilidade de levar a produção pernambucana à disputa internacional. “Representar o cinema brasileiro e pernambucano nessa caminhada é uma honra imensa e uma validação da potência das histórias que são realmente nossas, contadas do nosso jeito”, disse.

Lenda que virou filme

Narrado pelo ator Giordano Castro, do Grupo Magiluth, “Os Arcos Dourados de Olinda” investiga, ao longo de 24 minutos, a história que se tornou uma espécie de lenda urbana na cidade: a de que Olinda teria sido a primeira cidade do mundo a levar uma unidade do McDonald’s à falência.

Construído integralmente a partir de imagens de arquivo, o documentário constrói uma crônica política irônica que aborda, dentre outras temáticas, crise econômica, bairrismo e identidade cultural.

“Eu acho que não consigo imaginar fazer filme se não for falando sobre Pernambuco ou sobre as histórias que a gente tem, os lugares que a gente tem”, apontou Douglas.

O curta foi construído a partir de imagens restauradas e abrigadas em arquivos públicos do Recife e de Olinda, fotografias e jornais. Ao todo, foram catalogadas mais de 400 fitas de vídeo que nunca haviam sido digitalizadas.

Serviço

Exibição de “Os Arcos Dourados de Olinda”

Data: sábado, 19 de setembro

Horário: 18h

Local: Cine Olinda – Av. Dr. Manoel de Barros Lima, Carmo

Entrada gratuita

