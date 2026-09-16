"Feito Pipa", estrelado por Lázaro Ramos, será o representante do Brasil no Oscar 2027

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Longa dirigido por Allan Deberton foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para disputar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional

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O longa-metragem “Feito Pipa”, dirigido pelo cearense Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos e Teca Pereira, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (9).

Com a escolha, o filme será inscrito na seleção da 99ª edição do Oscar, promovida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em Hollywood.

A produção brasileira agora concorre com filmes de outros países por uma das cinco vagas de indicação na categoria.

“O filme Feito Pipa, de Allan Deberton, tem uma narrativa sensível que comunica universalmente e ao mesmo tempo traz uma forte identidade brasileira à partir de uma cidade do interior do Ceará. É sobre família, a cumplicidade entre avó e neto, infância, finitude e já foi premiado em festivais internacionais importantes”, destacou Clélia Bessa, Presidente da Comissão de Seleção.



A cerimônia do Oscar será no dia 14 de março de 2027.

Premiações

“Feito Pipa” já acumula prêmios em festivais internacionais e nacionais. No Festival de Berlim, o longa recebeu o Urso de Cristal de Melhor Filme do Júri Jovem e o Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus.

No Festival de Cinema de Gramado, a produção foi a mais premiada da edição, com quatro Kikitos. Entre os prêmios estão os de Melhor Direção, para Allan Deberton; Melhor Atriz, para Teca Pereira; Melhor Ator Coadjuvante, para Lázaro Ramos; e Melhor Filme pelo Júri Popular.

História de “Feito Pipa”

O filme acompanha Gugu (Yuri Gomes), um menino de 11 anos que vive com a avó, Dilma (Teca Pereira), uma professora aposentada que começa a enfrentar os efeitos do Alzheimer.

Encontrando na maquiagem e na dança formas de se expressar, Gugu tenta esconder de todos o que está acontecendo com a avó.

O menino teme ser separado dela e ter que morar com o pai (Lázaro Ramos), um homem homofóbico com quem mantém uma relação distante e conflituosa.

“Feito Pipa” estreia nos cinemas brasileiros em 5 de novembro.

