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Cultura | Notícia

Do forró ao cinema: pernambucanos são destaque entre indicados ao Grammy Latino 2026

De João Gomes a "O Agente Secreto", seis pernambucanos aparecem entre os indicados em quatro categorias da premiação internacional

Por Fagner Clemente Publicado em 16/09/2026 às 17:00
Nomeados Grammy Latino 2026
Nomeados Grammy Latino 2026 - @latingrammys/Reprodução

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A Academia Latina da Gravação anunciou nesta quarta-feira (16) a lista de indicados à 27ª edição do Grammy Latino. A premiação reúne 60 categorias e considera trabalhos lançados entre 1º de junho de 2025 e 31 de maio de 2026.

Pernambuco terá representantes em quatro categorias do Grammy Latino. Lenine, João Gomes, Amaro Freitas, Johnny Hooker, Mateus Alves e Tomaz Alves Souza estão entre os brasileiros indicados à premiação, cuja cerimônia está marcada para 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Entre os destaques está o filme "O Agente Secreto", dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e ambientado no Recife durante a década de 1970. A produção concorre na categoria Melhor Música para Mídias Visuais com a trilha sonora original assinada por Mateus Alves e Tomaz Alves Souza.

Na música, Amaro Freitas aparece em duas indicações. O pianista concorre a Melhor Canção em Língua Portuguesa com "No Vento de Nós", parceria com Criolo e Dino D'Santiago. A faixa disputa a categoria com "Águas de um Mar Azul", de Urias; "Memória", de Rosalía e Carminho; "Sua Onda", de Marisa Monte; e "Viver e Morrer de Amor na América Latina", de Johnny Hooker e Ney Matogrosso.

Amaro Freitas também está indicado na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira pelo projeto "Criolo, Amaro e Dino", realizado com Criolo e Dino D'Santiago. O álbum concorre com trabalhos de Pedro Emílio, Bia Ferreira, Zé Ibarra e Lenine.

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Lenine disputa a mesma categoria com o álbum "Eita". O cantor e compositor pernambucano aparece, portanto, entre os concorrentes ao prêmio dedicado à música popular brasileira e à música afro-portuguesa brasileira.

João Gomes está indicado a Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com "Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)", projeto realizado ao lado de Mestrinho e Jota.pê. A categoria também reúne trabalhos de Carminho, Juliana Linhares, Psirico e Zaynara.

Johnny Hooker aparece na disputa de Melhor Canção em Língua Portuguesa com "Viver e Morrer de Amor na América Latina", em parceria com Ney Matogrosso. A indicação coloca o artista pernambucano na mesma categoria de Amaro Freitas, que concorre com "No Vento de Nós".

Grammy Latino 2026

Entre os brasileiros nas categorias gerais, Anitta concorre a Álbum do Ano com "EQUILIBRIVM". Loulu Gilberto aparece em Gravação do Ano e Melhor Artista Revelação, enquanto Zanna disputa Canção do Ano com "Nilo". Zeca Veloso também está indicado a Melhor Artista Revelação.

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