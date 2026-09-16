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Cultura | Notícia

Câmara de Olinda aprova Medalha do Mérito da Cultura Popular Chico Science para Priscila Senna

Conhecida como A Musa, cantora ganhou projeção nacional através do brega nos últimos anos, ampliando sua presença no cenário musical nacional

Por Laís Nascimento Publicado em 16/09/2026 às 12:33
Priscila Senna vai receber Medalha do M&eacute;rito da Cultura Popular Chico Science
Priscila Senna vai receber Medalha do Mérito da Cultura Popular Chico Science - JAILTON JR./JC IMAGEM

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A Câmara Municipal de Olinda aprovou, nesta terça-feira (15), a concessão da Medalha do Mérito da Cultura Popular Chico Science à cantora Priscila Senna. A homenagem reconhece a trajetória da artista e sua contribuição para a valorização da cultura popular pernambucana.

A proposta foi apresentada pela vereadora Eugênia Lima (PT), que destacou a relação da cantora com a cultura popular e com a cidade de Olinda.

Segundo a justificativa, a homenagem “honra seu legado cultural e musical, especialmente a cena popular e o brega pernambucano, profundamente conectados à identidade de Olinda”.

Conhecida como A Musa, Priscila Senna ganhou projeção nacional através do brega pernambucano nos últimos anos, ampliando sua presença no cenário musical nacional. A cantora já dividiu trabalhos e apresentações com nomes como Anitta e Liniker.

No último sábado (12), Priscila também participou do Rock in Rio, um dos principais festivais de música do País. A apresentação marcou a presença de uma artista de brega do Nordeste pela primeira vez no evento.

Medalha Chico Science

Criada em 2025, a Medalha do Mérito da Cultura Popular Chico Science é destinada a pessoas ou grupos que tenham prestado contribuições relevantes para o desenvolvimento da cultura, das artes e das letras.

Já foram homenageados o artesão e bonequeiro Mestre Camarão e Mestre Ulisses, um dos nomes ligados ao surgimento da Casa da Rabeca. Os dois têm atuação reconhecida na preservação de tradições da cultura popular pernambucana.

A justificativa da homenagem a Priscila Senna também ressalta sua presença em festividades e eventos realizados em Olinda, incluindo programações nos polos culturais do Sítio Histórico e da orla.

O texto aprovado pela Câmara destaca a cantora como “uma das vozes mais expressivas da música contemporânea do Nordeste” e afirma que sua trajetória contribui para fortalecer “o movimento cultural periférico e urbano como força viva do nosso Estado”.

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter Cultura.

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