Câmara de Olinda aprova Medalha do Mérito da Cultura Popular Chico Science para Priscila Senna
Conhecida como A Musa, cantora ganhou projeção nacional através do brega nos últimos anos, ampliando sua presença no cenário musical nacional
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A Câmara Municipal de Olinda aprovou, nesta terça-feira (15), a concessão da Medalha do Mérito da Cultura Popular Chico Science à cantora Priscila Senna. A homenagem reconhece a trajetória da artista e sua contribuição para a valorização da cultura popular pernambucana.
A proposta foi apresentada pela vereadora Eugênia Lima (PT), que destacou a relação da cantora com a cultura popular e com a cidade de Olinda.
Segundo a justificativa, a homenagem “honra seu legado cultural e musical, especialmente a cena popular e o brega pernambucano, profundamente conectados à identidade de Olinda”.
Conhecida como A Musa, Priscila Senna ganhou projeção nacional através do brega pernambucano nos últimos anos, ampliando sua presença no cenário musical nacional. A cantora já dividiu trabalhos e apresentações com nomes como Anitta e Liniker.
No último sábado (12), Priscila também participou do Rock in Rio, um dos principais festivais de música do País. A apresentação marcou a presença de uma artista de brega do Nordeste pela primeira vez no evento.
Medalha Chico Science
Criada em 2025, a Medalha do Mérito da Cultura Popular Chico Science é destinada a pessoas ou grupos que tenham prestado contribuições relevantes para o desenvolvimento da cultura, das artes e das letras.
Já foram homenageados o artesão e bonequeiro Mestre Camarão e Mestre Ulisses, um dos nomes ligados ao surgimento da Casa da Rabeca. Os dois têm atuação reconhecida na preservação de tradições da cultura popular pernambucana.
A justificativa da homenagem a Priscila Senna também ressalta sua presença em festividades e eventos realizados em Olinda, incluindo programações nos polos culturais do Sítio Histórico e da orla.
O texto aprovado pela Câmara destaca a cantora como “uma das vozes mais expressivas da música contemporânea do Nordeste” e afirma que sua trajetória contribui para fortalecer “o movimento cultural periférico e urbano como força viva do nosso Estado”.