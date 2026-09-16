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Cultura | Notícia

Ariano Suassuna é declarado Patrono da Cultura do Recife pela Câmara Municipal

Projeto de autoria do vereador Rinaldo Junior foi aprovado em duas discussões e segue para sanção do prefeito do Recife, Victor Marques

Por Fagner Clemente Publicado em 16/09/2026 às 18:36
Ariano Suassuna é declarado Patrono da Cultura do Recife pela Câmara Municipal
Ariano Suassuna é declarado Patrono da Cultura do Recife pela Câmara Municipal - Divulgação

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A Câmara Municipal do Recife aprovou, nesta terça-feira (15), o projeto de lei que declara o escritor Ariano Suassuna como Patrono da Cultura do Recife. A proposta, de autoria do vereador Rinaldo Junior (PSB), foi aprovada em primeira e segunda discussão e agora segue para sanção do prefeito Victor Marques.

Segundo o texto do Projeto de Lei Ordinária (PLO) 262/2026, a homenagem reconhece a atuação de Ariano na defesa e difusão da cultura popular. O escritor é apontado na justificativa da proposta como uma das principais referências culturais ligadas ao Recife e à cultura nordestina.

Nascido em João Pessoa, na Paraíba, em 16 de junho de 1927, Ariano Suassuna se mudou com a família para o Recife em 1942. Na capital pernambucana, estudou no Ginásio Pernambucano e no Colégio Oswaldo Cruz antes de ingressar na Faculdade de Direito.

Foi no Recife que o escritor desenvolveu parte importante de sua trajetória artística e intelectual. Em 1947, escreveu a primeira peça teatral, "Uma Mulher Vestida de Sol", e, posteriormente, tornou-se professor de Estética da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Entre suas obras mais conhecidas está "Auto da Compadecida", peça que recebeu a Medalha de Ouro da Associação Paulista de Críticos Teatrais em 1958. No ano seguinte, Suassuna criou, ao lado de Hermilo Borba Filho, o Teatro Popular do Nordeste.

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Movimento Armorial

A relação de Ariano Suassuna com a cultura popular também ficou marcada pela criação do Movimento Armorial, lançado no Recife em 1970. A iniciativa buscava aproximar manifestações populares nordestinas da produção artística erudita, abrangendo áreas como música, literatura e artes plásticas.

As obras de Suassuna também incorporaram elementos da literatura de cordel e dos autos ibéricos, combinando referências populares, religiosas e cômicas.

Com a sanção do projeto pelo prefeito, Ariano Suassuna passará oficialmente a ser reconhecido pela legislação municipal como Patrono da Cultura do Recife.

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