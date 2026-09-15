Torre Malakoff recebe exposição "Padrão Reativo" com obras de Christina Machado, José Paulo e Mauricio Castro
Mostra reúne obras que evidenciam linguagens particulares desenvolvidas pelos artistas, sem abrir mão do diálogo entre os trabalhos
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A experimentação com técnicas de cerâmica vitrificada e o trabalho coletivo de Christina Machado, José Paulo e Mauricio Castro ganham espaço na nova exposição da Torre Malakoff, no Bairro do Recife. Intitulada “Padrão Reativo”, a mostra será aberta na próxima quinta-feira (17), às 19h, e poderá ser visitada até 15 de novembro.
Com curadoria de Julio Cavani, a exposição gratuita reúne obras que evidenciam as linguagens particulares desenvolvidas pelos três artistas, sem abrir mão do diálogo entre os trabalhos.
Enquanto Christina Machado parte de marcas produzidas com as próprias mãos para criar obras que fazem referência a encontros, afetos e vínculos familiares, José Paulo constrói composições marcadas por explosões, linhas e círculos, em formas que remetem a estruturas atômicas, moleculares e astronômicas.
Já Mauricio Castro desenvolve formas biológicas fictícias, que se ramificam e avançam pelas paredes da exposição como organismos em processo de expansão.
Nas obras, a geometria se manifesta na repetição das placas quadradas de argila, com pigmentos misturados a partículas de vidro que dão origem a diferentes combinações, efeitos e imprevistos. O resultado transforma processos e experimentações em narrativas visuais.
Segundo o curador Julio Cavani, o título da mostra pode ser interpretado como uma resposta às padronizações do cotidiano contemporâneo e, ao mesmo tempo, como uma tentativa de aproximar o caos da organicidade presente na natureza.
“Reativos são os comportamentos das substâncias e materiais utilizados pelos artistas quando em contato com a alta temperatura. É uma busca pelo sublime em meio à ordem e vice-e-versa: uma reação às padronizações, uma alegoria para os contrastes do mundo ou uma tentativa de harmonizar o caos”, ressalta Cavani.
Em outubro, está prevista uma visita guiada com mediação do curador e participação dos três artistas. A atividade contará também com interpretação em Libras.
O projeto tem apoio da Número Galeria e da Compare Distribuidora, além de incentivo do Funcultura, da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), da Secretaria de Cultura e do Governo de Pernambuco.
Serviço
Exposição “Padrão Reativo”
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Abertura: 17 de setembro, às 19h
Visitação: de 18 de setembro a 15 de novembro
Horários: terça a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 18h
Local: Torre Malakoff – Praça do Arsenal, Bairro do Recife
Entrada gratuita