Com gravações na TV Jornal, curta pernambucano "Capitão Lima" estreia em Hollywood e Nova York

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Produção dirigida por Filipe Carvalho parte de memórias pessoais para abordar liberdade, repressão e a experiência de um homem que volta ao passado

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Um curta-metragem produzido no interior de Pernambuco, com cenas gravadas nos estúdios da TV Jornal, vai ganhar as telas internacionais nos próximos meses. “Capitão Lima”, escrito e dirigido pelo pernambucano Filipe Carvalho, será exibido em festivais nos Estados Unidos em setembro e outubro, passando por Hollywood e Nova York.

Com uma narrativa que mistura poesia, memória e ficção científica, o filme equilibra angústia e ternura ao som de frevos melancólicos e bregas românticos. A primeira exibição da obra aconteceu em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, durante a 9ª edição do Cine Jardim.

A história acompanha um homem misterioso que vive em um futuro no qual a liberdade deixou de ser possível. Gay, ele precisou se esconder para sobreviver.

Quando recebe uma única oportunidade de viajar no tempo, decide retornar ao passado para reviver um momento de liberdade. O destino escolhido é a Rua Capitão Lima, no Centro do Recife, onde pretende reencontrar a lembrança de seu primeiro beijo com outro rapaz.

A trama tem forte inspiração autobiográfica. Natural de Caruaru, Filipe Carvalho cresceu em uma família evangélica e em um ambiente que descreve como autoritário. As experiências pessoais do diretor serviram de ponto de partida para uma história construída a partir do que ele define como suas “melhores lembranças e maiores medos”.

Foi na Rua Capitão Lima que, ainda adolescente, Filipe viveu algumas de suas primeiras experiências de liberdade.

“Minha primeira memória de liberdade é na Rua Capitão Lima, aos 16 anos, onde eu pude ser quem eu era pela primeira vez. Eu tinha mudado para o Recife com o sonho de trabalhar com televisão. Acredito que a maioria dos homens gays que nasceram em um contexto semelhante tem medo de voltar ao armário”, conta.

“Como ser livre quando o que aprendemos no decorrer de nossa vida é nos esconder?”, reflete o diretor.

TV Jornal integra a narrativa

Estúdio da TV Jornal é um dos espaços de "Capitão Lima" - Divulgação

Um dos cenários que fazem parte da história é a TV Jornal, primeira emissora de televisão a entrar no ar em Pernambuco. As gravações realizadas no estúdio da emissora ajudam a conectar a trajetória do personagem com a relação do próprio diretor com a televisão e com o Recife.

O protagonista é interpretado pelo ator Tay Lopez, que define a obra como uma experiência de reencontro com a própria identidade.

“É um ato poético de redescoberta. Precisamos olhar para trás para mudar a rota e resgatar aquilo que nos faz bater o coração mais forte, para viver sem julgamentos, sem medos, sem amarras”, afirma o ator.

O elenco também conta com participações especiais da cantora e atriz Isadora Melo e de Sharlene Esse, considerada a primeira-dama trans do teatro pernambucano.

Exibição no Recife

Antes de iniciar a circulação internacional, “Capitão Lima” terá uma sessão no Recife. O curta será exibido no dia 18 de setembro, às 18h30, durante a 3ª edição do Festival Fabulosa, no Cinema da Fundação.

A produção recebeu incentivo do Funcultura Pernambuco, realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundarpe.

