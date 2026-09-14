Animação com participação de estúdio de Caruaru chega ao Festival de Brasília

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Longa-metragem dirigido por Brenda Lígia tem direção de arte e animação de pernambucano e reúne profissionais do Agreste na produção

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O longa-metragem de animação Amadeo e o Hipotético Mundo Novo será exibido nesta segunda-feira (14) no 59º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A produção tem participação da SAGUI Studio, de Caruaru, e reúne profissionais do Agreste em etapas como direção de arte e animação.

A sessão está marcada para as 18h, no Cine Brasília, com a presença da diretora e roteirista Brenda Lígia e de integrantes da equipe pernambucana. O filme integra a Mostra Brasília – Troféu Câmara Legislativa.

A direção de arte e animação é assinada pelo pernambucano Everton Amorim, fundador da SAGUI Studio e do Refúgio Onírico, produtoras que participam da coprodução. O estúdio, sediado em Caruaru, também contou com profissionais da região em diferentes etapas da realização do longa.

Dirigido e roteirizado por Brenda Lígia, Amadeo e o Hipotético Mundo Novo apresenta uma história de aventura, romance e fantasia ambientada em uma versão alternativa do Brasil do século XIX.

Na trama, Amadeo é um jovem cientista africano que desenvolve a fotografia antes dos europeus. Ao utilizar a invenção para registrar e denunciar a violência da escravidão, o personagem passa a contribuir para a libertação de pessoas escravizadas.

A produção busca discutir a representação de pessoas negras na história da ciência e questionar narrativas tradicionais sobre a construção do conhecimento no Brasil. O elenco de vozes reúne nomes como Sérgio Menezes, Edmilson Filho, Naruna Costa, Paolla Oliveira, Antônio Fagundes, Mateus Solano, Tiago Abravanel, Adriana Lessa, Igor Cotrim, Dexter – O Oitavo Anjo e Léa Garcia, além da própria diretora.

Antes da exibição no Brasil, o longa teve estreia mundial no 28º Festival Internacional de Cinema de Xangai, na China, realizado em junho deste ano.

O lançamento comercial nos cinemas brasileiros está previsto para novembro, mês em que é celebrado o Dia da Consciência Negra. A distribuição é da Downtown Filmes.

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