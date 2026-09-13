Parada da Diversidade celebra 25 anos com música, representatividade e luta por direitos
O público fez questão de expressar a defesa do respeito, da cidadania e liberdade, reforçando a mensagem de que o amor está em todos os lugares
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A celebração dos 25 anos da Parada da Diversidade de Pernambuco teve como foco a luta contra o preconceito e a busca por direitos coletivos, unindo apresentações musicais a discursos de representatividade.
Ao longo da programação, o público também fez questão de expressar a defesa do respeito, da cidadania e da liberdade, reforçando a mensagem de que o amor está em todos os lugares.
Com o tema “De pé, com orgulho – Nossos corpos existem, nosso voto decide”, o evento reforçou a importância do voto consciente e da escolha de representantes que defendam genuinamente as pautas da comunidade LGBTQIAPN+.
“Chamamos atenção para a comunidade pensar em candidatos que defendam a nossa pauta. Não basta ser só LGBT, ele tem que defender a pauta, ele tem que representar essa pauta. Então a gente precisa refletir quem a gente vai colocar no espaço de poder, né?”, declarou Chopelly Santos, organizadora da Parada da Diversidade de Pernambuco, em entrevista à TV Jornal.
Ainda segundo Chopelly, é preciso garantir avanços institucionais, como a criação de uma secretaria executiva e de casas de cidadania. “Pernambuco não aceita mais uma gerência, não aceita mais uma coordenação. Pernambuco quer uma secretaria executiva LGBT. Pernambuco precisa criar uma Casa de Cidadania LGBT”, afirmou.
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Para Glauber Stringlini, coordenador da Parada, ao longo destes 25 anos, o evento sempre se colocou como um espaço de alegria e resistência, reafirmando que a visibilidade política é essencial para garantir liberdade e respeito à comunidade.
“Quando a gente fala da diversidade, é de fato a quantidade de pessoas que vêm: homens, mulheres, LGBTQIAPN+, os héteros, as famílias que trazem os seus filhos para poder participar e fazer parte dessa festa, que também é celebração e reivindicação de direitos”, disse.
A produtora Cléo Henry também reforçou a importância da reflexão sobre o voto durante o período eleitoral. “Uma pauta que tem que ser discutida sempre. E outra: nos apoiem, por favor, políticos e todos. Precisamos do apoio de vocês, porque nós precisamos de voz, e é através de vocês que vamos ter esse caminho. Então, apoiem mais a gente”, declarou.
Nove horas de programação
Diferentemente das edições anteriores, quando os trios elétricos realizavam o percurso pela orla de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, a Parada da Diversidade de Pernambuco se concentrou no Parque Dona Lindu devido às obras de reforma do calçadão.
Os shows começaram às 8h e seguem até as 17h, intercalados entre o trio elétrico e o palco principal. Ao longo do dia, o público acompanhou uma programação gratuita e aberta, com ações de conscientização, manifestações culturais, apresentações de drag queens e shows de diferentes artistas.
Entre as atrações presentes nesta edição estão Eliza Mell, Jael, Priscila Caroline, Romero Ferro, Elizabel Alencar e Banda Sentimentos. As informações são do repórter Rodrigo de Luna, da TV Jornal.