Parada da Diversidade celebra 25 anos com música, representatividade e luta por direitos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O público fez questão de expressar a defesa do respeito, da cidadania e liberdade, reforçando a mensagem de que o amor está em todos os lugares

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A celebração dos 25 anos da Parada da Diversidade de Pernambuco teve como foco a luta contra o preconceito e a busca por direitos coletivos, unindo apresentações musicais a discursos de representatividade.

Ao longo da programação, o público também fez questão de expressar a defesa do respeito, da cidadania e da liberdade, reforçando a mensagem de que o amor está em todos os lugares.

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Com o tema “De pé, com orgulho – Nossos corpos existem, nosso voto decide”, o evento reforçou a importância do voto consciente e da escolha de representantes que defendam genuinamente as pautas da comunidade LGBTQIAPN+.

“Chamamos atenção para a comunidade pensar em candidatos que defendam a nossa pauta. Não basta ser só LGBT, ele tem que defender a pauta, ele tem que representar essa pauta. Então a gente precisa refletir quem a gente vai colocar no espaço de poder, né?”, declarou Chopelly Santos, organizadora da Parada da Diversidade de Pernambuco, em entrevista à TV Jornal.

Ainda segundo Chopelly, é preciso garantir avanços institucionais, como a criação de uma secretaria executiva e de casas de cidadania. “Pernambuco não aceita mais uma gerência, não aceita mais uma coordenação. Pernambuco quer uma secretaria executiva LGBT. Pernambuco precisa criar uma Casa de Cidadania LGBT”, afirmou.

Para Glauber Stringlini, coordenador da Parada, ao longo destes 25 anos, o evento sempre se colocou como um espaço de alegria e resistência, reafirmando que a visibilidade política é essencial para garantir liberdade e respeito à comunidade.

“Quando a gente fala da diversidade, é de fato a quantidade de pessoas que vêm: homens, mulheres, LGBTQIAPN+, os héteros, as famílias que trazem os seus filhos para poder participar e fazer parte dessa festa, que também é celebração e reivindicação de direitos”, disse.

A produtora Cléo Henry também reforçou a importância da reflexão sobre o voto durante o período eleitoral. “Uma pauta que tem que ser discutida sempre. E outra: nos apoiem, por favor, políticos e todos. Precisamos do apoio de vocês, porque nós precisamos de voz, e é através de vocês que vamos ter esse caminho. Então, apoiem mais a gente”, declarou.

Parada da Diversidade de Pernambuco celebra uma trajetória marcada por mobilização, resistência e conquistas - Gabriel Ferreira/JC Imagem Parada da Diversidade de Pernambuco celebra uma trajetória marcada por mobilização, resistência e conquistas - Gabriel Ferreira/JC Imagem

Nove horas de programação

Diferentemente das edições anteriores, quando os trios elétricos realizavam o percurso pela orla de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, a Parada da Diversidade de Pernambuco se concentrou no Parque Dona Lindu devido às obras de reforma do calçadão.

Os shows começaram às 8h e seguem até as 17h, intercalados entre o trio elétrico e o palco principal. Ao longo do dia, o público acompanhou uma programação gratuita e aberta, com ações de conscientização, manifestações culturais, apresentações de drag queens e shows de diferentes artistas.

Entre as atrações presentes nesta edição estão Eliza Mell, Jael, Priscila Caroline, Romero Ferro, Elizabel Alencar e Banda Sentimentos. As informações são do repórter Rodrigo de Luna, da TV Jornal.