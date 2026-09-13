Festival de circo ocupa escolas, ruas e praças da Zona Norte do Recife com programação gratuita
"Virades Num Mói de Cuentro", promovido pela Escola Pernambucana de Circo, será realizado de 16 a 19 de setembro em diferentes equipamentos públicos
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Artistas independentes, companhias e trupes circenses do Recife e da Região Metropolitana do Recife vão participar, entre 16 e 19 de setembro, da primeira edição do Festival Virades Num Mói de Cuentro. O evento gratuito promovido pela Escola Pernambucana de Circo (EPC) vai ser realizado na sede da instituição e em espaços públicos da Zona Norte do Recife, como escolas, ruas e praças.
Com o lema “Fazendo Circo no Recife como Resistência!”, o festival reúne 45 artistas e grupos locais em uma programação que busca promover encontros, trocas de conhecimento e dar visibilidade à produção pernambucana.
A programação inclui apresentações de números tradicionais e performances que exploram diferentes linguagens circenses, feira de empreendedoras e um fórum com representantes da categoria.
Além das mostras artísticas, o festival promove oficinas e ações formativas voltadas tanto à prática quanto ao estudo teórico das artes circenses.
Serão debatidas as condições de trabalho e os desafios enfrentados por artistas e profissionais do setor e caminhos para formação, criação, produção, circulação e sustentabilidade da cadeia produtiva das artes circenses no Recife.
Para Fátima Pontes, coordenadora executiva da EPC, “essa pode se tornar uma alternativa real de incentivar as atividades de circo na cidade, com ações de mostra artística, formações técnicas e teóricas e encontros da classe para pensar as questões do campo do fazer, produzir, circular e se manter no campo da cadeia produtiva das artes circenses no Recife”.
O projeto conta com o apoio do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC), do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Prefeitura do Recife, da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.
Serviço
Festival Virades Num Mói de Cuentro
Organização: Escola Pernambucana de Circo (EPC)
Data: 16 a 19 de setembro
Local: sede da EPC, escolas, ruas, praças e parques da zona norte do Recife
Entrada gratuita