Festival de circo ocupa escolas, ruas e praças da Zona Norte do Recife com programação gratuita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Virades Num Mói de Cuentro", promovido pela Escola Pernambucana de Circo, será realizado de 16 a 19 de setembro em diferentes equipamentos públicos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Artistas independentes, companhias e trupes circenses do Recife e da Região Metropolitana do Recife vão participar, entre 16 e 19 de setembro, da primeira edição do Festival Virades Num Mói de Cuentro. O evento gratuito promovido pela Escola Pernambucana de Circo (EPC) vai ser realizado na sede da instituição e em espaços públicos da Zona Norte do Recife, como escolas, ruas e praças.

Com o lema “Fazendo Circo no Recife como Resistência!”, o festival reúne 45 artistas e grupos locais em uma programação que busca promover encontros, trocas de conhecimento e dar visibilidade à produção pernambucana.

A programação inclui apresentações de números tradicionais e performances que exploram diferentes linguagens circenses, feira de empreendedoras e um fórum com representantes da categoria.

Além das mostras artísticas, o festival promove oficinas e ações formativas voltadas tanto à prática quanto ao estudo teórico das artes circenses.

Serão debatidas as condições de trabalho e os desafios enfrentados por artistas e profissionais do setor e caminhos para formação, criação, produção, circulação e sustentabilidade da cadeia produtiva das artes circenses no Recife.

Para Fátima Pontes, coordenadora executiva da EPC, “essa pode se tornar uma alternativa real de incentivar as atividades de circo na cidade, com ações de mostra artística, formações técnicas e teóricas e encontros da classe para pensar as questões do campo do fazer, produzir, circular e se manter no campo da cadeia produtiva das artes circenses no Recife”.

O projeto conta com o apoio do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC), do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Prefeitura do Recife, da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Serviço

Festival Virades Num Mói de Cuentro

Organização: Escola Pernambucana de Circo (EPC)

Data: 16 a 19 de setembro

Local: sede da EPC, escolas, ruas, praças e parques da zona norte do Recife

Entrada gratuita

